Шеффер - Христианский манифест

Книга Фрэнсиса Шеффера «Христианский манифест», опубликованная в 1981 году, является одним из самых влиятельных трудов позднехристианского апологета и философа, ставшая программным документом для целого поколения верующих. Автор ставит задачу пробудить западное христианство от интеллектуальной спячки и указать на радикальный сдвиг в мировоззрении современного общества — переход от теистического основания к тотальному светскому гуманизму. Основная идея произведения заключается в том, что гуманизм, провозгласивший автономию человека от Бога, неизбежно ведет к потере объективных моральных ценностей, разрушению права и установлению государственного авторитаризма.

Содержательная часть манифеста детально анализирует концепцию «мировоззрения» как фундамента, на котором строится вся социальная и политическая архитектура. Шеффер последовательно разбирает историю западной мысли, демонстрируя, как отказ от библейских истин привел к тому, что право стало восприниматься лишь как воля большинства или решение судей, лишенное абсолютной опоры. Автор уделяет значительное внимание проблеме гражданского неповиновения, опираясь на труды Сэмюэля Резерфорда и отцов-основателей США. В книге ставится острый вопрос: что должен делать христианин, когда государственная власть вступает в прямое противоречие с Божьими заповедями? Шеффер доказывает, что вера требует не только личного благочестия, но и активного противостояния тирании и защиты человеческого достоинства на всех уровнях общественной жизни.

Текст написан в страстном, пророческом и одновременно философски аргументированном стиле, который превращает теоретический анализ в призыв к действию. Фрэнсис Шеффер мастерски соединяет богословие с политической теорией и историей искусств, создавая целостную картину интеллектуальной битвы за культуру. Работа служит фундаментальным ресурсом для понимания причин современного ценностного кризиса и поиска путей восстановления христианского влияния в публичном пространстве. Это чтение помогает осознать, что христианство — это не частное мнение, а истина о всей реальности, которая налагает на человека ответственность за судьбу мира и ближнего перед лицом Творца.

Френсис Шеффер - Христианский манифест

SGP Чикаго.1988

Френсис Шеффер - Христианский манифест - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Предисловие автора

Уничтожение истины и морали

Основы веры и свободы

Разрушение веры и свободы

Религия гуманизма

Возрождение, революция и реформа

Распахнутое окно

Пределы гражданского повиновения

Прибегая к гражданскому неповиновению

Прибегая к силе

Проповедью, примером и действием

Послесловие переводчика