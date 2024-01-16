Битва за христианское понимание мира ведется на разных фронтах. Одно из главных направлений — библейские исследования и особенно вопрос о том, как нам следует читать первые главы Писания. Многие современные комментаторы склоняются к тому, что первые главы книги Бытия не освещают историю, считая их изложением иудейской мифологии, не имеющей познавательной ценности для современного человека.

Другие называют эти главы донаучным видением мира, которое ни один уважающий себя ученый не может принять всерьез. Есть и такие, кто ищет в библейской истории символы — и более ничего. Многие же готовы на звать начальные главы книги Бытия откровением, но лишь постольку, поскольку речь идет о высших религиозных истинах. Что же касается истин исторической, научной или физической (ведь речь идет и о космосе) — таковых тут вроде и быть не должно.

Как же на самом деле нам следует воспринимать первые главы книги Бытия? Обладают ли они исторической ценностью, и если да, то в какой мере? Рассматривая этот вопрос, я стараюсь описать огромное значение первых глав Библии (Бытие, главы 1-11) для современного человека. В определенном отношении эти главы — самые важные, потому что показывают уникальность человека и определяют его место во Вселенной.

Они объясняют и чудо человека, и его изъян. Без правильного понимания этих глав мы не в состоянии решать проблемы метафизики, морали или теории познания. Более того, и подвиг Христа превращается лишь в «высшую», чисто «религиозную» истину.

Фрэнсис Шеффер - Книга Бытия во времени и пространстве

Христианское издательство «Триада», 2000, 169 стр.

ISBN 5-86181-191-1

Фрэнсис Шеффер - Книга Бытия во времени и пространстве - Содержание

Предисловие

Глава 1. Творение

Глава 2. Дифференциация мира и творение человека

Глава 3. Бог и Его Вселенная

Глава 4. Выбор

Глава 5. Грехопадение и его исторические последствия

Глава 6. Два человечества

Глава 7. Ной и потоп

Глава 8. Ной - Вавилонская башня - Авраам

Приложение. Книги Фрэнсиса и Эдит Шеффер

Примечания