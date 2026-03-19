Шеффер - Он здесь, и Он не молчит

Книга Фрэнсиса Шеффера «Он здесь, и Он не молчит», входящая в золотой фонд христианской апологетики XX века, представляет собой философское обоснование возможности познания Бога и объективной реальности. Автор ставит задачу ответить на фундаментальные вопросы человеческого бытия: как мы можем быть уверены в существовании истины, морали и смысла в мире, который кажется хаотичным и безличным. Основная идея произведения заключается в том, что библейский теизм является единственным мировоззрением, которое дает рационально проверяемые ответы на эпистемологические и метафизические нужды человека, утверждая, что Бог не только сотворил мир, но и активно открывает Себя через Слово и творение.

Содержательная часть книги детально анализирует три ключевые проблемы: метафизическую (почему существует нечто, а не ничто?), генеалогическую (откуда взялась личность и мораль?) и эпистемологическую (как мы можем что-то знать наверняка?). Шеффер последовательно доказывает, что если начинать познание исключительно с самого себя (антропоцентризм), человек неизбежно приходит к «линии отчаяния» и абсурду. Автор уделяет значительное внимание концепции «рационального откровения», подчеркивая, что христианство не требует слепой веры, а предлагает «разумную веру», основанную на том, что Бог соразмерен нашему разуму, так как Он Сам является источником логоса. В книге исследуется природа языка и коммуникации, которые рассматриваются как дар Творца, позволяющий человеку вступать в подлинный диалог с Небом и друг с другом.

Текст написан в глубоко интеллектуальном, аналитическом и одновременно доступном стиле, который стал визитной карточкой Шеффера. Он мастерски оперирует категориями современной философии, искусства и науки, демонстрируя их внутреннюю несостоятельность без признания живого и личного Бога. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто ищет интеллектуальное подтверждение своей веры и хочет научиться вести конструктивный диалог с секулярным миром. Это чтение помогает осознать, что христианство — это не набор абстрактных идей, а истина о реальности, в которой Бог «здесь» — Он рядом, Он достижим и Он продолжает говорить к сердцу и разуму человека.

Пер. с англ. — СПб.: Мирт, 2002.- 351 с.

ISBN 5-88869-139-9.

Фрэнсис Шеффер - Он здесь, и Он не молчит - Избранное - Содержание

Бог Сущий

Часть I. Дух и культура второй половины XX века

Глава 1. Утверждена великая пропасть

Глава 2. Первый шаг под «линию отчаяния»: философия

Глава 3. Второй шаг: искусство

Глава 4. Третий и четвертый шаги: музыка и общая культура

Глава 5. Объединяющий фактор

Часть II. Новое богословие на фоне идейных исканий эпохи

Глава 1. Пятый шаг: богословие

Глава 2. Современный мистицизм — пучина отчаяния

Глава 3. Современный мистицизм в действии: искусство и язык

Глава 4. Современный мистицизм в действии: музыка и литература

Глава 5. Новая фаза современного богословия

Часть III. В чем разница между традиционным христианством и новым богословием

Глава 1. Личность или инфернальный гром?

Глава 2. Факты и знание, поддающиеся проверке

Глава 3. Дилемма человека

Глава 4. Божье решение дилеммы человека

Глава 5. Откуда нам знать, правда ли это?

Часть IV. Вера в XX веке

Глава 1. Ищем болевую точку

Глава 2. От болевой точки — к благовестию

Глава 3. Благовествуем

Часть V. Вводное благовестив: нелегкий выбор

Глава 1. Явление веры нашему поколению

Глава 2. Значение истины

Часть VI. Частная и общественная жизнь в XX веке

Глава 1. Демонстрация образа Божьего

Глава 2. Закон, и не только закон

Бегство от разума

Он здесь, и Он не молчит

Глава 1. Метафизическая необходимость

Глава 2. Этическая необходимость

Глава 3. Гносеологическая необходимость. Проблема

Глава 4. Гносеологическая необходимость. Решение проблемы

Приложения

Указатель

Примечания

Словарь терминов