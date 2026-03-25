Из сакральных текстов множества религий мира мы можем видеть, что число «33» имело очень важное значение с незапамятных времен.

Храм Соломона включал в себя измерения в 33 и 1/3 фута. Он простоял тридцать три года в своем первозданном великолепии. В конце того времени он был разграблен египетским царем Шишаком, и наконец (588 г. до н. э.), он был полностью разрушен Навуходоно́сором II, а жители Иерусалима были уведены в Вавилон (Общая история Масонства, Роберт Макой).

Царь Давид правил в Иерусалиме тридцать три года (Мэнли П. Холл, Тайные учения всех времен). Известный писатель и эзотерический лектор Мэнли П. Холл также был масоном 33-ей степени.

Божественное имя Бога, Элохим (Конкорданция Стронга, # H430), первоначально упоминается в самом первом стихе Бытия 1. Элохим появляется 33 раза в истории создания Бытия (первые 84 стиха).

Еврейско-римский историк Иосиф Флавий в I в. до н. э. ссылается на «старую традицию», согласно которой у Адама и Евы было 56 детей: 33 сына и 23 дочери (Иосиф Флавий Иудейские древности, книга первая, глава 2, пункт 2, конечная пометка 8).

Вадим Шегалов - Властелины 33 - Оккультные игры элиты

Издательство SelfPub, 2018 г. - 98 c.

ISBN: 978-5-532-99277-1

Вадим Шегалов - Властелины 33 - Оккультные игры элиты - Содержание

Предисловие