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Шеховцова - Коммуникативная культура на приходе

Шеховцова - Коммуникативная культура на приходе
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology, Educational

В наши дни священники довольно часто проводят частные душепопечительские беседы с прихожанами, которые имеют много общего с психологическим консультированием. К пастырю, как и к психологу, люди обращаются с проблемами конфликтов в семье, разводов и трудностей воспитания детей. Поскольку психолог-консультант профессионально обучен проведению подобных бесед, возникает насущная необходимость передать эти коммуникативные компетенции и священнослужителям. Настоящая книга осуществляет идею обучения молодого священника культуре общения, которая является профессионально важным качеством для всех, кто работает с людьми.

Предлагаемый труд рассматривает проблемы, возникающие в пастырском служении, с привлечением разнообразного опыта современной консультативной психологии и психотерапии. Издание состоит из двух частей: в первой описывается сам процесс и глубинные изменения в ходе психологического консультирования, а во второй даются представления об этапах работы, техниках, речевом мастерстве и профессионально важных качествах консультанта. Будучи насыщенным практическими примерами и упражнениями, руководство принесет огромную пользу учащимся духовных школ и действующим священникам в их приходском служении.

Шеховцова Лариса – Коммуникативная культура на приходе

СПб.: Изд-во СПбДА, 2026. – 208 с.

ISBN 978-5-6053662-4-9

Шеховцова Лариса – Коммуникативная культура на приходе – Содержание

  • ПРЕДИСЛОВИЕ

  • ВВЕДЕНИЕ

  • Часть І. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

    • Глава 1. Особенности консультирования

      • 1.1. Различия между психотерапией и консультированием

      • 1.2. Алгоритм консультативной работы

      • 1.3. Принципы консультирования

    • Глава 2. Некоторые теоретические аспекты консультирования

      • 2.1. Предмет работы консультанта в процессе консультирования

      • 2.2. Динамика психотерапевтического процесса в клиент-центрированной терапии по К. Роджерсу

      • 2.3. Типы взаимодействий клиента и консультанта

      • 2.4. Глубинные трансформации клиента в ходе психотерапевтического процесса

      • 2.5. Трудности в консультировании и пути их преодоления

  • Часть ІІ. ОСНОВЫ МАСТЕРСТВА КОНСУЛЬТАНТА

    • Глава 1. Профессиональные умения консультанта

      • 1.1. Функции и профессиональное мастерство консультанта

      • 1.2. Профессиональное умение консультанта на разных этапах консультирования

    • Глава 2. Техники и приемы консультирования на начальном этапе

      • 2.1. 1-я стадия: установление эмоционального контакта с клиентом

      • 2.2. 2-я стадия: формулировка проблемы клиента

      • 2.3. 3-я стадия: заказ клиента и заключение договора

    • Глава 3. Техники и приемы основного этапа консультирования

      • 3.1. Техника диалога. Рекомендации по его ведению

      • 3.2. Техники активного слушания

      • 3.3. Техники самоконтроля консультанта

      • 3.4. Невербальные техники

      • 3.5. Техники самоконтроля консультанта в невербальной коммуникации

      • 3.6. Работа с сопротивлением клиента изменению

      • 3.7. Искусство конфронтации

      • 3.8. Полезные советы консультанту

      • 3.9. Речевое мастерство консультанта

      • 3.10. Интонационная техника

      • 3.11. Техника эмпатии

    • Глава 4. Заключительный этап консультирования

      • 4.1. Типичные ошибки консультанта

      • 4.2. Эффективность и результативность консультирования и психотерапии

      • 4.3. Этическая проблематика в консультировании

    • Глава 5. Профессионально важные нравственные качества личности консультанта

      • 5.1. Общительность, эмпатия, уважение, искренность, конгруэнтность, аутентичность

      • 5.2. Личные проблемы консультанта, снижающие его эффективность

  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ

  • ПРИЛОЖЕНИЯ

    • Цели и задачи возрастного консультирования

    • Основные проблемы современной семьи в консультировании

    • Как стяжать добродетель. Советы свт. Феофана Затворника

  • ЛИТЕРАТУРА

Views 53
Rating 5.0 / 5
Added 28.06.2026
Author brat Vadim
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