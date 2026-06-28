Шеховцова - Коммуникативная культура на приходе
В наши дни священники довольно часто проводят частные душепопечительские беседы с прихожанами, которые имеют много общего с психологическим консультированием. К пастырю, как и к психологу, люди обращаются с проблемами конфликтов в семье, разводов и трудностей воспитания детей. Поскольку психолог-консультант профессионально обучен проведению подобных бесед, возникает насущная необходимость передать эти коммуникативные компетенции и священнослужителям. Настоящая книга осуществляет идею обучения молодого священника культуре общения, которая является профессионально важным качеством для всех, кто работает с людьми.
Предлагаемый труд рассматривает проблемы, возникающие в пастырском служении, с привлечением разнообразного опыта современной консультативной психологии и психотерапии. Издание состоит из двух частей: в первой описывается сам процесс и глубинные изменения в ходе психологического консультирования, а во второй даются представления об этапах работы, техниках, речевом мастерстве и профессионально важных качествах консультанта. Будучи насыщенным практическими примерами и упражнениями, руководство принесет огромную пользу учащимся духовных школ и действующим священникам в их приходском служении.
Шеховцова Лариса – Коммуникативная культура на приходе
СПб.: Изд-во СПбДА, 2026. – 208 с.
ISBN 978-5-6053662-4-9
Шеховцова Лариса – Коммуникативная культура на приходе – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Часть І. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Глава 1. Особенности консультирования
1.1. Различия между психотерапией и консультированием
1.2. Алгоритм консультативной работы
1.3. Принципы консультирования
Глава 2. Некоторые теоретические аспекты консультирования
2.1. Предмет работы консультанта в процессе консультирования
2.2. Динамика психотерапевтического процесса в клиент-центрированной терапии по К. Роджерсу
2.3. Типы взаимодействий клиента и консультанта
2.4. Глубинные трансформации клиента в ходе психотерапевтического процесса
2.5. Трудности в консультировании и пути их преодоления
Часть ІІ. ОСНОВЫ МАСТЕРСТВА КОНСУЛЬТАНТА
Глава 1. Профессиональные умения консультанта
1.1. Функции и профессиональное мастерство консультанта
1.2. Профессиональное умение консультанта на разных этапах консультирования
Глава 2. Техники и приемы консультирования на начальном этапе
2.1. 1-я стадия: установление эмоционального контакта с клиентом
2.2. 2-я стадия: формулировка проблемы клиента
2.3. 3-я стадия: заказ клиента и заключение договора
Глава 3. Техники и приемы основного этапа консультирования
3.1. Техника диалога. Рекомендации по его ведению
3.2. Техники активного слушания
3.3. Техники самоконтроля консультанта
3.4. Невербальные техники
3.5. Техники самоконтроля консультанта в невербальной коммуникации
3.6. Работа с сопротивлением клиента изменению
3.7. Искусство конфронтации
3.8. Полезные советы консультанту
3.9. Речевое мастерство консультанта
3.10. Интонационная техника
3.11. Техника эмпатии
Глава 4. Заключительный этап консультирования
4.1. Типичные ошибки консультанта
4.2. Эффективность и результативность консультирования и психотерапии
4.3. Этическая проблематика в консультировании
Глава 5. Профессионально важные нравственные качества личности консультанта
5.1. Общительность, эмпатия, уважение, искренность, конгруэнтность, аутентичность
5.2. Личные проблемы консультанта, снижающие его эффективность
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Цели и задачи возрастного консультирования
Основные проблемы современной семьи в консультировании
Как стяжать добродетель. Советы свт. Феофана Затворника
ЛИТЕРАТУРА
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