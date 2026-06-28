Шеховцова - Коммуникативная культура на приходе

В наши дни священники довольно часто проводят частные душепопечительские беседы с прихожанами, которые имеют много общего с психологическим консультированием. К пастырю, как и к психологу, люди обращаются с проблемами конфликтов в семье, разводов и трудностей воспитания детей. Поскольку психолог-консультант профессионально обучен проведению подобных бесед, возникает насущная необходимость передать эти коммуникативные компетенции и священнослужителям. Настоящая книга осуществляет идею обучения молодого священника культуре общения, которая является профессионально важным качеством для всех, кто работает с людьми.

Предлагаемый труд рассматривает проблемы, возникающие в пастырском служении, с привлечением разнообразного опыта современной консультативной психологии и психотерапии. Издание состоит из двух частей: в первой описывается сам процесс и глубинные изменения в ходе психологического консультирования, а во второй даются представления об этапах работы, техниках, речевом мастерстве и профессионально важных качествах консультанта. Будучи насыщенным практическими примерами и упражнениями, руководство принесет огромную пользу учащимся духовных школ и действующим священникам в их приходском служении.

Шеховцова Лариса – Коммуникативная культура на приходе

СПб.: Изд-во СПбДА, 2026. – 208 с.

ISBN 978-5-6053662-4-9

Шеховцова Лариса – Коммуникативная культура на приходе – Содержание