«И создал Б-г человека из праха земли и вдохнул в его ноздри дух жизни» (Берешит,2:7). Каждый человек несет в себе частицу Б-га, Божественную сущность, которая вошла в него, когда Творец вдохнул в него жизнь. Эта сущность - душа - отделяет его от всего творения. Но как человек активизирует в себе душу? Как открывает канал, через который она может проявлять себя в материальном мире? Хесед - средство, которым человек выражает Божественную сущность в мире.

Поэтому хесед - одно из определяющих Божественных качеств. Когда человек делает хесед - это не просто мило и хорошо с его стороны, так он исполняет свое предназначение, ради которого создан. Тора заповедует нам уподобляться Б-гу. Задумываясь о постоянной, безграничной доброте Творца, мы понимаем, почему делать хесед - веление Торы. Все, что делает Б-г, Он делает для блага Своих творений.

Дает пищу миллионам видов растений и животных, уравновешивая все элементы мира, чтобы дать ему дышать, питаться, размножаться и обновляться. Создает системы поразительной сложности и точности, которые поддерживают работу тела, мозга и всей великой вселенной. Он дает нам способность ощущать красоту, печаль и величие. И все это постоянно. Существование Б-га выражается через Его постоянную заботу о Его творении. И так мы разгадываем Его природу. Следуя Его путям, заботясь о ближних, мы идем по Его «следам», которые Он оставил в мире.

Необходимость давать. Еще одно проявление доброты в том, что Он создал мир несовершенным, незавершенным. Каждый человек что-то не может сделать без других. Даже самый богатый без фермера, водителя грузовика и бакалейщика не мог бы достать еды. Без врача и фармацевта не вылечился. Без водопроводчика, плотника и электрика его дом пришел бы в упадок. Творец мог бы создать мир из самодостаточных людей, но сделал нас ограниченными в разных аспектах.

Благодаря этому весь мир объединен взаимной необходимостью и щедростью. И каждый день жизни дает нам широкое поле для проявления Божественности. Человеку необходим хесед, чтобы сохранять живость и выражение своей души, иначе величие его не проявится. Помогая бедному, богатый обычно считает, что он дает, а бедный получает и нуждается в нем. Но, прежде всего, от этого выигрывает сам богатый - ему представилась возможность реализовать свой потенциал, как это делает Б-г. Бедняк дает ему возможность получить заслугу, а получает ее богач.

Меняя повседневную жизнь. Можно подумать, что для реализации этих Божественных свойств обязательно нужно найти бедного, голодного или больного. Но реализовывать их мы можем каждый день. Открыть дверь человеку, который что-то несет, - это хесед. Дать в долг соседу немного денег - хесед. Одолжить пылесос, подвезти кого-то, позаботиться о своей семье, дать совет или сказать слова ободрения - все это поднимает уровень Божественности в мире, если мы поступаем так с этой целью. Можно, делая что-то по дому, не считать это хеседом - но тогда люди - лишь материальные существа, которые выполняют материальные действия. А если эти действия они осознают как хесед - тогда они Божественные существа, которые наводят чистоту и порядок в семейном уголке вселенной.

Как видеть. Даже если мы работаем ради заработка, хесед играет в этом большую роль. Каждый профессионал, бизнесмен, ремесленник и рабочий помогают другим своими усилиями. Хафец Хаим однажды остановился с попутчиком на постоялом дворе и стал хвалить хозяина за хесед.

- Но ребе, - возразил попутчик, - он берет за это деньги!

- А без денег, как бы работал постоялый двор? - спросил Хафец Хаим.

- Но он же получает прибыль! - воскликнул попутчик.

- А без прибыли, чем бы он кормил семью? - ответил Хафец Хаим.

Если, делая хесед, человек обеспечивает свою жизнь, это никак не умаляет его в глазах Хафец Хаима. Хозяин предоставлял убежище, теплую кровать и питание путникам. Забота об удобствах людей, его работа - была хесед, но только если он делал ее с таким намерением. И мы можем превратить нашу работу в хесед простым изменением перспективы.

Суть мира. Тора учит, что Б-г создал мир на основе хеседа. Во время Ноаха стремление к наживе и разврат - противоположности хесед - подорвали эту основу, и Творец навел потоп, чтобы смыть извращенные остатки человечества. Хесед Творца создал мир, поэтому Ему пришлось очистить его, чтобы отстроить на правильной, прежней основе. Ковчег Ноаха был этой очищенной сутью хеседа. Рав Элиягу Десслер объясняет, что целый год Ноах, его жена и три сына с его невестками, не покладая рук, ежедневно кормили всех животных, которые были на борту. Каждое получало любимую еду в обычное время - тех, кто спят ночью, кормили днем, и наоборот. Забота о животных занимала все дни и ночи этой семьи. Ковчег был целым миром, который поддерживал хесед. Благодаря этому, Б-г показал грядущим поколениям, что хесед - основа существования мира.

Тренируя сердце. Добрые дела - физические проявления агават Исраэль - любви к ближним. Они превращают заботу «на словах» в реальную помощь. Может показаться, что требование Торы «люби ближнего как себя» невозможно выполнить. Все знают, что почти невозможно заставить себя любить. Делая хесед, человек исполняет мицву. Рав Десслер объясняет, что давать - основа любви. Само слово «любовь» на иврите агава - от корня гав - давать. Чем больше человек делает людям, вкладывает в них - тем больше любит. Лучший пример этого принципа - отношения родителей с детьми. Никакие отношения не сравнятся с этой бескорыстной добротой, любовь к детям - самая чистая любовь. Если человек продолжает делать хесед, он развивает свою способность любить, приучается смотреть на мир, видеть, чего не хватает людям, и стараться помочь. Агават Исраэль выражается в хесед - и проявления хесед питают постоянный рост Агават Исраэль в сердце человека.

Фишель Шехтер - Хафец Хаим - Любите делать добро - Ежедневные уроки в умении давать

Перевод — Гедалия Спинадель

Издательство — «Издательские решения Ridero» — 378 с.

Иерусалим — 2018 г.

ISBN 978-5-44-904630-7

Фишель Шехтер - Хафец Хаим - Любите делать добро - Ежедневные уроки в умении давать - День 1 - Вознося огонь хеседа

Сегодня, при первой возможности сделать кому-то хесед, подумаю о нем, как о члене своей семьи. «Сказано тебе, человек, что добро и что требует от тебя Б-г - только поступать справедливо, любить хесед и ходить скромно пред Б-гом твоим» (Миха, 6:8). Хафец Хаим учит, что мир был основан на хеседе. Все евреи связаны друг с другом способностью давать и временной необходимостью принимать - это объединяет еврейский народ тканью сострадания. Хесед имеет огромную ценность. Но слова пророка учат нас тому, что хесед не конечная цель каждого еврея, есть еще ага- ват хесед - любовь к хеседу, милосердию, любовь делать добро, которая возносит это мощное орудие служения Творцу, к Небесам. Хафец Хаим объясняет разницу между хеседом и любовью к хеседу.

Каждый может это понять, если обратит внимание на свои мысли, сопровождающие доброе дело. Например, когда постучал в дверь человек попросить денег, может промелькнуть нехорошая мысль: «У меня нет сейчас на это времени» или «У меня сейчас не столько денег, чтобы их раздавать». Не хочет, чтобы заходили в его дом. Тогда то, что он даст, будет хесед - но не будет в этом агават хесед. Вот иной сценарий. Семья объявляет в местной еврейской газете, что у нее есть в доме комната и еда для приезжих, которые приехали собирать деньги.

И, когда слышит стук в дверь, эта семья радуется, как будто эти средства потратила для собственной поездки на отдых. Или человек живет за городом, каждый день час или полтора тратит на поездку в город и постоянно спрашивает соседей и знакомых: «Может, подвезти вас на машине в город или что-то привезти из города»? Он ищет способов сделать хесед, как будто ищет денег. Самый простой способ определить агават хесед - представить, что человек ощущает, расходуя время и силы на семью. Хочет, чтобы костюм сына для бар мицвы был наилучшим: хорошо сидел, был хорошего качества и красивый.

Гордится, когда видит сына в таком костюме, не чувствует, что потерял деньги на этом, а только благодарность и радость, что смог их дать. Творец желает, чтобы у каждого еврея было такое отношение к хеседу. Если мы выполняем эту заповедь с любовью и энтузиазмом, мы обретаем большие силы - намного больше, чем дает хесед только по обязанности.

Фишель Шехтер - Хафец Хаим - Любите делать добро - Ежедневные уроки в умении давать - День 2 - Углубляясь в сердце

Сегодня подумаю, как пробудить в сердце воодушевление, потому что иногда мне не хочется делать хесед, и он не вызывает у меня радости.

Человек с достаточной самодисциплиной и постоянством может заставить себя делать хесед, даже если у него нет к этому желания. Намного труднее побудить себя любить хесед, когда этого чувства в данный момент нет. Но, конечно, это осуществимо - Тора никогда не дает нам невыполнимых заданий. Значит, в каждом еврее заложена способность любить хесед, даже если придется, как следует покопаться в сердце, чтобы обнаружить это чувство. Такой поиск в себе, который он наблюдал у простого еврея, на всю жизнь послужил вдохновением для ребе Бунима из Пшисхе.

Ранние годы ребе провел как бизнесмен, стараясь в постоянных поездках использовать встречи с людьми, чтобы приблизить их к Творцу. Однажды в холодную ветреную погоду он остановился на постоялом дворе. Держатель постоялого двора, еврей, нашел в ребе Буниме чуткого слушателя и стал жаловаться, как дело приходит в упадок. Крестьяне не заходят, водку из подвала уже несколько недель не приходится выносить, а владелец постоялого двора теряет терпение и требует плату за аренду. Ребе Буним поговорил с ним и сел учиться. Среди ночи раздался громкий стук в дверь. Путник, промокший и замерзший, попросил его впустить, хотя у него нечем платить. Держатель вздохнул о неудаче - пришел, наконец, человек, так нечем ему платить.

Но помог путнику, пустил, дал одежду на смену и комнату на ночь. А путник дрожал, никак не мог согреться и попросил: «Принеси, пожалуйста, немного водки? Денег нет, но я так промерз»... Держатель двора спустился в подвал в первый раз за долгое время, но опять без выгоды, не заметив, что ребе Буним за ним наблюдает. То, что он увидел, поразило ребе Бунима на всю жизнь. Тот налил стакан водки, потом потряс головой и вылил ее на пол. И так два, три, четыре раза, хотя его можно было обвинить в грехе баль ташхит - напрасной траты имущества. Наконец, на пятом стакане, он радостно воскликнул: «Вот!», и принес водку гостю.

Ребе Буним попросил его объяснить странное поведение. Ответ был очень простой. - Не мог дать гостю пить то, что налил с таким разочарованием в сердце. Он знал, что выполняет драгоценную мицву, возвращая жизнь дрожащему, голодному бедняку, но финансовые заботы омрачали его способность оценить этот дар. Так он пытался снова и снова, пока не вызвал у себя любовь к хеседу. И тогда, радуясь от всего сердца, дал человеку выпить.

Фишель Шехтер - Хафец Хаим - Любите делать добро - Ежедневные уроки в умении давать - День 3 - Поддерживая творение

Сегодня при каждом, даже малейшем добром деле, постараюсь думать, что им я поддерживаю мир. Еврею не приходится ломать голову, зачем создан мир. Эта тайна, которая так беспокоит мир, была открыта еврейскому миру в мгновение у горы Синай. Об этом говорит последнее благословение Шмонэ эсре, резюме всех брахот этой главной еврейской молитвы. Там, в частности, сказано «...ибо в свете лица Твоего, Ты дал нам, АШем, Тору Жизни и любовь к хеседу». Хафец Хаим говорит, что это свет, который осиял евреев, стоящих у горы Синай. Это свет откровения - луч за завесой Небес - он никогда не светил раньше, и станет светить лишь после окончательного Освобождения. Творец хотел показать народу Израиля скрытое: основополагающее понимание Творца и Творения и место в нем человека.

Но что они увидели? Как это сияние подготовило евреев к их миссии нести Тору в мире. Браха в Шмонэ эсре разъясняет: в свете лика Творца они увидели Живую Тору и любовь к хеседу. Они увидели в Торе план создания всего мира - цель Творения. Они поняли, что без Торы Творение вернется в первозданную пустоту и хаос. Об этом сказано в Талмуде (Шабат 88а), где АШем говорит всему Творению: «Если народ Израиля примет Мою Тору, все будет хорошо, а, если нет, Я верну все в пустоту и хаос». Но этот свет осветил не только одну основу Творения. С Живой Торой была соединена еще любовь к хеседу. Одно приравнено к другому. Стремление делать другим добро - тоже основа мира. Тора дает план, а агават хесед - послание о том, что передавать в Творении. Народ Творца понял, что должен не только делать добро, но и развить любовь к нему, она гарантирует, что хесед никогда не прекратится, потому что без него Творение не устоит.