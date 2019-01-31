Когда речь заходит о каббале, в разговоре моментально всплывает управление ангелами, снятие заклятий, передача мыслей на расстоянии и всевозможные чудеса, для перечисления которых не хватит сотен страниц. Все это верно, но диковинные и удивительные происшествия — не более чем оболочка, скрывающая таинственный мир духовности.

Чтобы попасть в этот мир, нужно проделать длинный путь, совершить захватывающее духовное путешествие. Тот, кто, пройдя по всем ступеням, оказывается внутри, уже не обращает внимание на чудеса. Для него они просты и естественны, точно пыль на дороге. Причастность к высшей тайне увлекает и приковывает куда больше, чем заурядные происшествия, которые люди реального мира называют чудесами.

Духовное путешествие начинается с себя. Прежде всего необходимо настроить внутренние инструменты для восприятия иной реальности. Практические действия — разного рода упражнения и медитации — приходят на втором этапе. Для начала нужно подготовить душу, создать сосуд, пригодный для вмещения святости и хранения благодати.

Яков Шехтер - Самоучитель каббалы

Издательство — «Астропринт» — 292 с.

Одесса — 2019 г.

ISBN 978-966-927-452-6

Яков Шехтер - Самоучитель каббалы - Содержание

Интродукция

Шаг первый

Утро. Пробуждение

Посещение Храма

Утро. Завтрак в Цфате

Царь, царевич, сапожник, портной

Шаг второй

Полдень. Исходная точка

На корриде

Полдень. Имеют ли ангелы свободу воли?

Полдень

Шаг третий

Вечер. Итоги дня

День и ночь доктора Певзнера

Вечер. Упражнение с гайками

Осенью в Бней-Браке

Шаг четвертый

Ночь

На пустом месте

Ночь. Исполнение обещаний

Обманщик

Шаг пятый

Новый рассвет

Золотое сердце или сила упования

Шаг шестой

Полдень. Молитва

Молитва

Шаг седьмой

Вечер субботы. Исполнение желаний

Повелительница ангелов

Послесловие. Книга исчезновения

Яков Шехтер - Самоучитель каббалы - Утро. Пробуждение

Современный человек, мчащийся наперегонки с тысячами других соискателей счастья, порой валится с ног от усталости, еще не добыв себе и минимального набора материальных благ. В чем найти опору, где отдохнуть, как переключиться с сиюминутного на вечное? Как избежать страданий?

Окиньте взглядом полки любого книжного магазина, и вы непременно найдете там целую коллекцию книжек под таинственным грифом «эзотерика и мистика». Вам предложат упрощенный суфизм, эрзац-йогу, варево из кармических учений, суп из Кастанеды и другие пакетики с духовным фаст-фудом. Начитавшись всего этого, вы станете «продвинутым» искателем счастья.

Ведь почти все эти книги говорят о том, как поставить себе на службу духовные силы — внутри человека и вне его. «Чтобы получить, сначала нужно отдать», — говорят они. Нас учат отдаче ради получения — более утонченному, но и более опасному виду эгоизма. Или учат вовсе не получать, отказавшись от эго, превратившись в камень, в ничто, в раскрытую дверь, сквозь которую входит дао. Чем отличаются каббала и иудаизм от других духовных учений? Об этом не скажешь в двух словах. «Иври» — еврей — в переводе с иврита означает «человек с другой стороны».

Он со всеми, но пришел с другой стороны, и там, откуда он пришел, время текло по-другому и были другие способы передачи информации, поэтому написанные им тексты не всегда понятны, даже когда он пишет ясным и точным русским языком. Большая часть книг, зовущих к «духовному самосовершенствованию», учит человека, что источник страданий находится в его «эго» или личности. Личность питается тем, что производит заключенная в нашем сознании «словомешалка», непрерывно перемалывающая воспоминания о прошлом и страх перед будущим.

«Словомешалка» неустанно трудится, питая страдания, и задача продвинутого пользователя нашим миром — отключить ее. Это можно сделать при помощи медитаций, путем различных трюков, например, расфокусированного зрения по методу Кастанеды. У некоторых «словомешалка» отключается сама под воздействием больших страданий — если вы сами их не находите, то вам охотно помогут в этом различные «мастера» и «наставники». Или вы можете пойти по пути наркодуховности, отключая обыденное сознание при помощи химических веществ. Сторонники всех учений такого рода отрицательно относятся к Слову. Для них слово только мешает истинному пониманию, прозрению.