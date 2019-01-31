Шехтер - Самоучитель каббалы
Когда речь заходит о каббале, в разговоре моментально всплывает управление ангелами, снятие заклятий, передача мыслей на расстоянии и всевозможные чудеса, для перечисления которых не хватит сотен страниц. Все это верно, но диковинные и удивительные происшествия — не более чем оболочка, скрывающая таинственный мир духовности.
Чтобы попасть в этот мир, нужно проделать длинный путь, совершить захватывающее духовное путешествие. Тот, кто, пройдя по всем ступеням, оказывается внутри, уже не обращает внимание на чудеса. Для него они просты и естественны, точно пыль на дороге. Причастность к высшей тайне увлекает и приковывает куда больше, чем заурядные происшествия, которые люди реального мира называют чудесами.
Духовное путешествие начинается с себя. Прежде всего необходимо настроить внутренние инструменты для восприятия иной реальности. Практические действия — разного рода упражнения и медитации — приходят на втором этапе. Для начала нужно подготовить душу, создать сосуд, пригодный для вмещения святости и хранения благодати.
Яков Шехтер - Самоучитель каббалы
Издательство — «Астропринт» — 292 с.
Одесса — 2019 г.
ISBN 978-966-927-452-6
Яков Шехтер - Самоучитель каббалы - Содержание
- Интродукция
Шаг первый
- Утро. Пробуждение
- Посещение Храма
- Утро. Завтрак в Цфате
- Царь, царевич, сапожник, портной
Шаг второй
- Полдень. Исходная точка
- На корриде
- Полдень. Имеют ли ангелы свободу воли?
- Полдень
Шаг третий
- Вечер. Итоги дня
- День и ночь доктора Певзнера
- Вечер. Упражнение с гайками
- Осенью в Бней-Браке
Шаг четвертый
- Ночь
- На пустом месте
- Ночь. Исполнение обещаний
- Обманщик
Шаг пятый
- Новый рассвет
- Золотое сердце или сила упования
Шаг шестой
- Полдень. Молитва
- Молитва
Шаг седьмой
- Вечер субботы. Исполнение желаний
- Повелительница ангелов
- Послесловие. Книга исчезновения
Яков Шехтер - Самоучитель каббалы - Утро. Пробуждение
Современный человек, мчащийся наперегонки с тысячами других соискателей счастья, порой валится с ног от усталости, еще не добыв себе и минимального набора материальных благ. В чем найти опору, где отдохнуть, как переключиться с сиюминутного на вечное? Как избежать страданий?
Окиньте взглядом полки любого книжного магазина, и вы непременно найдете там целую коллекцию книжек под таинственным грифом «эзотерика и мистика». Вам предложат упрощенный суфизм, эрзац-йогу, варево из кармических учений, суп из Кастанеды и другие пакетики с духовным фаст-фудом. Начитавшись всего этого, вы станете «продвинутым» искателем счастья.
Ведь почти все эти книги говорят о том, как поставить себе на службу духовные силы — внутри человека и вне его. «Чтобы получить, сначала нужно отдать», — говорят они. Нас учат отдаче ради получения — более утонченному, но и более опасному виду эгоизма. Или учат вовсе не получать, отказавшись от эго, превратившись в камень, в ничто, в раскрытую дверь, сквозь которую входит дао. Чем отличаются каббала и иудаизм от других духовных учений? Об этом не скажешь в двух словах. «Иври» — еврей — в переводе с иврита означает «человек с другой стороны».
Он со всеми, но пришел с другой стороны, и там, откуда он пришел, время текло по-другому и были другие способы передачи информации, поэтому написанные им тексты не всегда понятны, даже когда он пишет ясным и точным русским языком. Большая часть книг, зовущих к «духовному самосовершенствованию», учит человека, что источник страданий находится в его «эго» или личности. Личность питается тем, что производит заключенная в нашем сознании «словомешалка», непрерывно перемалывающая воспоминания о прошлом и страх перед будущим.
«Словомешалка» неустанно трудится, питая страдания, и задача продвинутого пользователя нашим миром — отключить ее. Это можно сделать при помощи медитаций, путем различных трюков, например, расфокусированного зрения по методу Кастанеды. У некоторых «словомешалка» отключается сама под воздействием больших страданий — если вы сами их не находите, то вам охотно помогут в этом различные «мастера» и «наставники». Или вы можете пойти по пути наркодуховности, отключая обыденное сознание при помощи химических веществ. Сторонники всех учений такого рода отрицательно относятся к Слову. Для них слово только мешает истинному пониманию, прозрению.
Волшебство. Вечер хасидских майс с Яковом Шехтером