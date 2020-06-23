Шейнман - Ватикан во второй мировой войне
В книге с позиции марксистко-ленинского атеизма рассказывается о роли Ватикана во второй мировой войне.
Шейнман Михаил Маркович - Ватикан во второй мировой войне
Издательство АН СССР, М., 1951
Михаил Шейнман - Ватикан во второй мировой войне - Содержание
- Вступление. Ватикан и империализм
- Глава I. Ватикан и Мюнхен
- Глава II. Ватикан и война в Западной Европе (сентябрь 1939 — июль 1941 г.)
- Глава III. Ватикан и нападение фашистской Германии на СССР (с конца июня 1941 г. до разгрома гитлеровцев под Сталинградом)
- Глава IV. Участие Ватикана в тайных заговорах против СССР и народов всей Европы (от разгрома немецких войск под Сталинградом до конца 1943 г.)
- Глава V. Борьба Ватикана за спасение германского империализма (с конца 1943 г. до полного изгнания немецких оккупантов с территории СССР)
- Глава VI. Борьба Ватикана против победы лагеря демократии в войне (с конца 1944 по май 1945 г.)
- Глава VII. Антинародная послевоенная политика Ватикана.
Михаил Шейнман - Ватикан во второй мировой войне - Общность целей Ватикана и мюнхенцев
«Уже в 1937 году было совершенно ясно, что дело идет к большой войне, затеваемой Гитлером при прямом попустительстве Великобритании и Франции. Захваченные советскими войсками после разгрома Германии документы германского министерства иностранных дел раскрывают подлинную сущность внешней политики Великобритании и Франции того периода. Как видно из, документов, сущность англо-французской политики заключалась не в объединении сил миролюбивых государств для совместной борьбы против агрессии, а в том, чтобы изолировать СССР и направить гитлеровскую агрессию на Восток, против Советского Союза, использовав Гитлера как орудие в своих целях».
Опубликованные документы из архива германского министерства иностранных дел красноречиво свидетельствуют об этой политике сговора с фашистской Германией, которую проводили правительства Англии и Франции при прямой поддержке правящих кругов США. Эта политика, как сказал товарищ Сталин, заключалась в том, чтобы толкать немцев дальше на восток, против СССР, «...обещая им легкую добычу и приговаривая: вы только начните войну с большевиками, а дальше все пойдет хорошо».
Германский посол в Лондоне фон Дирксен в политическом донесении 10 июля 1938 г. подчеркивал, что «первым и важнейшим пунктом программы» Чемберлена и его правительства является соглашение с фашистскими державами.
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