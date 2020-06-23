В книге с позиции марксистко-ленинского атеизма рассказывается о роли Ватикана во второй мировой войне.

Издательство АН СССР, М., 1951

Михаил Шейнман - Ватикан во второй мировой войне - Общность целей Ватикана и мюнхенцев

«Уже в 1937 году было совершенно ясно, что дело идет к большой войне, затеваемой Гитлером при прямом попустительстве Великобритании и Франции. Захваченные советскими войсками после разгрома Германии документы германского министерства иностранных дел раскрывают подлинную сущность внешней политики Великобритании и Франции того периода. Как видно из, документов, сущность англо-французской политики заключалась не в объединении сил миролюбивых государств для совместной борьбы против агрессии, а в том, чтобы изолировать СССР и направить гитлеровскую агрессию на Восток, против Советского Союза, использовав Гитлера как орудие в своих целях».

Опубликованные документы из архива германского министерства иностранных дел красноречиво свидетельствуют об этой политике сговора с фашистской Германией, которую проводили правительства Англии и Франции при прямой поддержке правящих кругов США. Эта политика, как сказал товарищ Сталин, заключалась в том, чтобы толкать немцев дальше на восток, против СССР, «...обещая им легкую добычу и приговаривая: вы только начните войну с большевиками, а дальше все пойдет хорошо».

Германский посол в Лондоне фон Дирксен в политическом донесении 10 июля 1938 г. подчеркивал, что «первым и важнейшим пунктом программы» Чемберлена и его правительства является соглашение с фашистскими державами.