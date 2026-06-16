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Шелов-Коведяев - Генеалогия масонства

Шелов-Коведяев - Генеалогия масонства
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Обзор книги
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, History, Religious Studies Atheism, Эзотеризм

Книга Ф.В. Шелова-Коведяева представляет собой фундаментальное историческое исследование, посвященное развитию масонства вплоть до конца XVII века. В монографии подробно прослеживаются католические корни ордена, причины возникновения, а также ход эволюции идей, традиций и ритуалов, воспринятых спекулятивными масонами в среде средневековых ремесленников — строителей готических соборов.

Особое внимание уделяется интеллектуальной и общественной атмосфере, которая сделала возможной передачу мировоззрения реальных каменщиков их философским преемникам. Труд не только предлагает объективный взгляд на исторические источники, свободный от конспирологических клише, но и глубоко анализирует факторы традиционных противоречий и современного кризиса внутри масонского движения.

Шелов-Коведяев Ф.В. – Генеалогия масонства – Монография

Шелов-Коведяев Ф.В. Генеалогия масонства: Монография / Ф.В. Шелов-Коведяев. – М.: Академический проект, 2026. – 358 с.

ISBN 978-5-8291-4532-3

Шелов-Коведяев Ф.В. – Генеалогия масонства – Содержание

  • От автора

  • Предисловие

  1. Филологическая преамбула

  1. Артефакт

  1. Очерк историографии

  1. Бог-Архитектор

  • 4.1. Математика и история образа

  • 4.2. Идеологема готики

  • 4.3. Бог в картине мира каменщиков

  • 4.4. Выводы

  1. Храм Соломона

  • 5.1. Символизм готического собора

  • 5.2. Символика деталей

  • 5.3. Теодицея труда

  • 5.4. Выводы

  1. Королевское искусство

  • 6.1. Привилегии

  • 6.2. Господь Вседержитель

  • 6.3. Власти на строительстве

  • 6.4. Иные истоки возникновения формулы

  • 6.5. Выводы

  1. Мастер

  • 7.1. Мастер Хирам

  • 7.2. Позиция мастера

  • 7.3. Долг старшего мастера

  • 7.4. Специализация мастеров

  • 7.5. Тайна и магия мастерства

  • 7.6. Выводы

  1. Обзор истории строительных артелей

  • 8.1. Древность

  • 8.2. «Темные века»

  • 8.3. Средние века

  • 8.4. Возрождение и Новое время

  • 8.5. Выводы

  1. Строители соборов

  • 9.1. Монашеские традиции

  • 9.2. Вольности и свобода

  • 9.3. Добрые нравы

  • 9.4. Демократичность

  • 9.5. Корпоративные капеллы и шествия

  • 9.6. Выводы

  1. Ложи

  • 10.1. Эволюция значения

  • 10.2. Иерархия

  • 10.3. Общий труд и отношения строителей

  • 10.4. Администрация

  • 10.5. Выводы

  1. Символизм

  • 11.1. Утраченное слово: имя Бога

  • 11.2. Свет

  • 11.3. Око

  • 11.4. Гностические мотивы

  • 11.5. Уроборос

  • 11.6. Геометрические фигуры и столпы

  • 11.7. Инструменты

  • 11.8. Шантеклер

  • 11.9. Четверо коронованных

  • 11.10. Ритуалы

  • 11.11. Знаки и слова

  • 11.12. Алхимия

  • 11.13. Выводы

  1. Принятые каменщики

  • 12.1. Происхождение и суть понятия

  • 12.2. Рождение и развитие института

  • 12.3. Выводы

  1. Контекст

  • 13.1. Психология таинственности

  • 13.2. Тайное знание

  • 13.3. Средневековые мистерии

  • 13.4. Оккультизм и каббала

  • 13.5. Клубы интеллектуалов

  • 13.6. Тамплиеры

    • 13.6.1. Борьба пап с королями

    • 13.6.2. Матрица специальных орденов

    • 13.6.3. Тамплиеры и папство

    • 13.6.4. Тамплиеры и каменщики

    • 13.6.5. Тамплиеры и города

    • 13.6.6. Тамплиеры и экономика

    • 13.6.7. Тамплиеры и единая Европа

  • 13.7. Vehme

  • 13.8. Альбигойская ересь

  • 13.9. Выводы

  1. Легенды о вольных каменщиках

  • 14.1. Масонское предание

  • 14.2. Антимасонская доктрина

  • 14.3. Выводы

  1. Масонство XVIII-XXI веков

  • 15.1. Церковь и масоны

    • 15.1.1. Медовый месяц с католиками

    • 15.1.2. Причины разлада и новой унии с католицизмом

    • 15.1.3. Русская православная церковь и масонство

    • 15.1.4. Выводы

  • 15.2. Масоны и материальный прогресс

    • 15.2.1. Алхимия и химия

    • 15.2.2. Геометрия, астрономия и физика

    • 15.2.3. Академии и энциклопедия

    • 15.2.4. Выводы

  • 15.3. Масоны и идеи Просвещения

    • 15.3.1. Гуманизм

    • 15.3.2. Политические доктрины и проекты

    • 15.3.3. Социальная инженерия

    • 15.3.4. Выводы

  • 15.4. Разделения

    • 15.4.1. Регулярность и нерегулярность

    • 15.4.2. Конкуренция уставов

    • 15.4.3. Выводы

  • 15.5. Кризис

    • 15.5.1. Вызов духовного надлома

    • 15.5.2. Ограничения инженерного подхода

    • 15.5.3. Выводы

  • Послесловие

  • Примечания

  • Приложение. Поэма Regius

  • Список сокращений

  • Краткий словарь использованных понятий

  • Список литературы

  • Именной указатель

  • Предметный указатель

  • Топографический указатель

  • Исторический указатель

Views 46
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Added 16.06.2026
Author brat Vadim
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