Шелов-Коведяев - Генеалогия масонства

Книга Ф.В. Шелова-Коведяева представляет собой фундаментальное историческое исследование, посвященное развитию масонства вплоть до конца XVII века. В монографии подробно прослеживаются католические корни ордена, причины возникновения, а также ход эволюции идей, традиций и ритуалов, воспринятых спекулятивными масонами в среде средневековых ремесленников — строителей готических соборов.

Особое внимание уделяется интеллектуальной и общественной атмосфере, которая сделала возможной передачу мировоззрения реальных каменщиков их философским преемникам. Труд не только предлагает объективный взгляд на исторические источники, свободный от конспирологических клише, но и глубоко анализирует факторы традиционных противоречий и современного кризиса внутри масонского движения.

Шелов-Коведяев Ф.В. – Генеалогия масонства – Монография

Шелов-Коведяев Ф.В. Генеалогия масонства: Монография / Ф.В. Шелов-Коведяев. – М.: Академический проект, 2026. – 358 с.

ISBN 978-5-8291-4532-3

Шелов-Коведяев Ф.В. – Генеалогия масонства – Содержание

От автора

Предисловие

Филологическая преамбула

Артефакт

Очерк историографии

Бог-Архитектор

4.1. Математика и история образа

4.2. Идеологема готики

4.3. Бог в картине мира каменщиков

4.4. Выводы

Храм Соломона

5.1. Символизм готического собора

5.2. Символика деталей

5.3. Теодицея труда

5.4. Выводы

Королевское искусство

6.1. Привилегии

6.2. Господь Вседержитель

6.3. Власти на строительстве

6.4. Иные истоки возникновения формулы

6.5. Выводы

Мастер

7.1. Мастер Хирам

7.2. Позиция мастера

7.3. Долг старшего мастера

7.4. Специализация мастеров

7.5. Тайна и магия мастерства

7.6. Выводы

Обзор истории строительных артелей

8.1. Древность

8.2. «Темные века»

8.3. Средние века

8.4. Возрождение и Новое время

8.5. Выводы

Строители соборов

9.1. Монашеские традиции

9.2. Вольности и свобода

9.3. Добрые нравы

9.4. Демократичность

9.5. Корпоративные капеллы и шествия

9.6. Выводы

Ложи

10.1. Эволюция значения

10.2. Иерархия

10.3. Общий труд и отношения строителей

10.4. Администрация

10.5. Выводы

Символизм

11.1. Утраченное слово: имя Бога

11.2. Свет

11.3. Око

11.4. Гностические мотивы

11.5. Уроборос

11.6. Геометрические фигуры и столпы

11.7. Инструменты

11.8. Шантеклер

11.9. Четверо коронованных

11.10. Ритуалы

11.11. Знаки и слова

11.12. Алхимия

11.13. Выводы

Принятые каменщики

12.1. Происхождение и суть понятия

12.2. Рождение и развитие института

12.3. Выводы

Контекст

13.1. Психология таинственности

13.2. Тайное знание

13.3. Средневековые мистерии

13.4. Оккультизм и каббала

13.5. Клубы интеллектуалов

13.6. Тамплиеры 13.6.1. Борьба пап с королями 13.6.2. Матрица специальных орденов 13.6.3. Тамплиеры и папство 13.6.4. Тамплиеры и каменщики 13.6.5. Тамплиеры и города 13.6.6. Тамплиеры и экономика 13.6.7. Тамплиеры и единая Европа

13.7. Vehme

13.8. Альбигойская ересь

13.9. Выводы

Легенды о вольных каменщиках

14.1. Масонское предание

14.2. Антимасонская доктрина

14.3. Выводы

Масонство XVIII-XXI веков

15.1. Церковь и масоны 15.1.1. Медовый месяц с католиками 15.1.2. Причины разлада и новой унии с католицизмом 15.1.3. Русская православная церковь и масонство 15.1.4. Выводы

15.2. Масоны и материальный прогресс 15.2.1. Алхимия и химия 15.2.2. Геометрия, астрономия и физика 15.2.3. Академии и энциклопедия 15.2.4. Выводы

15.3. Масоны и идеи Просвещения 15.3.1. Гуманизм 15.3.2. Политические доктрины и проекты 15.3.3. Социальная инженерия 15.3.4. Выводы

15.4. Разделения 15.4.1. Регулярность и нерегулярность 15.4.2. Конкуренция уставов 15.4.3. Выводы

15.5. Кризис 15.5.1. Вызов духовного надлома 15.5.2. Ограничения инженерного подхода 15.5.3. Выводы

