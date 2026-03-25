Шендеровский - Евангельские христиане
В этой книге автор выстраивает «духовную вертикаль» от апостольских времен до современных евангельских общин. Главный тезис Шендеровского: евангельское движение — это не продукт Реформации XVI века и тем более не сектантское новообразование XIX века. Это непрерывная нить «живого христианства», которая пульсировала внутри официальных церковных структур на протяжении двух тысяч лет.
Шендеровский анализирует различные реформаторские движения (вальденсы, лолларды, гуситы и др.) как этапы «возрождения» первоначального евангельского духа. Книга призывает читателя увидеть в истории христианства не только смену догматов, но и постоянное стремление личности к прямому, неприкрытому авторитетом институций общению с Богом через Писание.
Мгр. Инж. Людвик Шендеровский – Евангельские христиане – Возрожденное евангельское движение в исторической христианской церкви
Исторический очерк (XIX-XX в.). - Издание Канадского Союза Евангельских Христиан, 1980. – Printed by Harmony Printing Ltd., Toronto, Canada. – 521 с.
Людвик Шендеровский – Евангельские христиане – Содержание
1. Предисловие
2. Вступление
3. Глава I. Первые основатели христианства - Апостолы и их деятельность
4. Глава II. О Церкви Христианской на основании исторических фактов в течении прошедших столетий. Отклонения и отступничество. Реформаторы церкви
5. Глава III. Зачатки духовного пробуждения в России. Общее религиозное положение в России в прошлом столетии. Секты православия в России
6. Глава IV. История колыбели и развития евангельского движения в России. Период 1850-1928
7. Глава V. О деятельности Евангельских Христиан в СССР в периоде 1928--1975
8. Глава VI. Евангельские Христиане в Польше. Зачатки деятельности и ее развитие. Период 1908-1975
9. Глава VII. Евангельские Христиане в других странах Европы в периоде междувоенном. Болгария , Германия, Латвия, Румыния, Эстония, Чехословакия, Дания, Финляндия, Югославия, Франция, Греция, Голландия, Швеция
10. Глава VIII. Евангельские Христиане в Америке. Период 1907-1978. Аргентина, Канада, США, Бразилия, Парагвай, Уругвай. Евангельские Христиане в Азии. Китай, Манджурия. Евангельские Христиане в Австралии
11. Глава IX. Миссионерская, евангельская деятельность в Израиле - Палестина
12. Глава Х. Всемирное движение Евангельских Христиан. Основание Всемирного Союза Ев. Христиан
13. Окончание
14. Биографии некоторых известных пионеров и видных деятелей Евангельских Христиан
15. Библиография
16. Приложение. Вероучение Евангельских Христиан И. С. Проханова.
1. Изложение Евангельской веры.
2. О возложении рук и рукоположении.
3. О воскресном дне.
4. О служении женщин в Церкви
