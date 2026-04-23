Эта книга Юрия Шендрикова — смелая попытка объединить две, казалось бы, несовместимые вселенные: древнекитайскую натурфилософию У-Син и современную доказательную психотерапию (КПТ, нейробиологию и эндокринологию). Автор рассматривает человеческую психику не как набор симптомов, а как динамическую экосистему, где пять функциональных центров (Дерево, Огонь, Земля, Металл, Вода) соответствуют определенным нейрохимическим и гормональным процессам. Книга предлагает специалистам «карту навигации», которая помогает понять, почему стандартные протоколы КПТ иногда дают сбой и как телесные маркеры (от цвета лица до уровня пролактина) могут подсказать верную стратегию лечения.
Шендриков демистифицирует понятие «энергии», переводя его на язык дофамина, серотонина и кортизола. Вместо абстрактных рассуждений о стихиях, он предлагает конкретные клинические этюды — от ГТР и депрессии до СДВГ и зависимостей, объясняя их через циклы порождения и подавления элементов. Это руководство для тех, кто хочет видеть «живую логику» пациента и настраивать терапию более точечно, учитывая не только мысли человека, но и биологический резонанс его состояния.
Юрий Шендриков — Пять стихий внутри нас
[б. м.] : Издательские решения, 2026. — 212 с.
ISBN 978-5-0069-8230-7
Юрий Шендриков — Пять стихий внутри нас - Содержание
Интегративная модель: Сопоставление цикла У-Син с нейрохимией мозга и эндокринным профилем (роль пролактина, дофамина и оси ГГН).
Архетипы и патологии: Детальный разбор пяти элементов как психических процессов:
Дерево: Воля и гнев (генератор действия).
Огонь: Радость и контакт (социальный резонанс).
Земля: Опора и анализ (процессинг опыта).
Металл: Границы и структура (умение отпускать).
Вода: Ресурс и выживание (фундамент безопасности).
Практический инструментарий: Методы визуальной и вербальной диагностики «кода» пациента прямо на сессии.
Клинические этюды: Системный взгляд на популярные расстройства (ПРЛ, БАР, ОКР, ПТСР) через призму дисбаланса стихий.
Справочник терапевта: Алгоритмы координации с психиатрами и шпаргалки по техникам КПТ для каждого элемента.
No comments yet. Be the first!