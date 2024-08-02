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Катерегга - Шенк - Диалог между мусульманином и христианином

Катерегга - Шенк - Диалог между мусульманином и христианином
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Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, History, Ethics, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism
Возможно, читатели воспримут книгу как представление двух религий, сделанное верующим мусульманином и верующим христианином, чтобы читатели могли их сравнить. У каждой религии есть определенный и нерушимый набор постулатов. Сравнение полезно тогда, когда мы рассматриваем два сопоставимых факта или альтернативы.
В религии принцип сравнения или рассмотрения другой религии как альтернативной используется редко, если вообще используется. Моменты сходства всегда сопровождаются противоречиями и противопоставлениями. Для мусульманина чудесное рождение Иисуса и девственность Марии — часть его веры. Бог сказал: «да будет» — и родился Иисус.

Бадру Катерегга - Дэвид Шенк - Диалог между мусульманином и христианином

Санкт-Петербург. "Библия для всех" 2014
ISBN 978-5-7454-1338-4

Бадру Катерегга - Дэвид Шенк - Диалог между мусульманином и христианином - Содержание

Часть I СВИДЕТЕЛЬСТВО МУСУЛЬМАНИНА
  • 1 Нет Бога, кроме Аллаха - ОТВЕТ ХРИСТИАНИНА
  • 2 Сотворение - ОТВЕТ ХРИСТИАНИНА
  • 3 Адам и Хавва - ОТВЕТ ХРИСТИАНИНА
  • 4 Сатана и зло - ОТВЕТ ХРИСТИАНИНА
  • 5 Книги Бога - ОТВЕТ ХРИСТИАНИНА
  • 6 Пророки Аллаха - ОТВЕТ ХРИСТИАНИНА
  • 7 Печать Пророков - ОТВЕТ ХРИСТИАНИНА
  • 8 Умма - ОТВЕТ ХРИСТИАНИНА
  • 9 Божии наставления и мир - ОТВЕТ ХРИСТИАНИНА
  • 10 Поклонение - ОТВЕТ ХРИСТИАНИНА
  • 11 Праведное поведение - ОТВЕТ ХРИСТИАНИНА
  • 12 Миссия уммы - ОТВЕТ ХРИСТИАНИНА
Часть II СВИДЕТЕЛЬСТВО ХРИСТИАНИНА
  • 13 Господь Бог един - ОТВЕТ МУСУЛЬМАНИНА
  • 14 Творение - ОТВЕТ МУСУЛЬМАНИНА
  • 15 Адам и Ева - ОТВЕТ МУСУЛЬМАНИНА
  • 16 Грех и зло - ОТВЕТ МУСУЛЬМАНИНА
  • 17 Слово Божие - ОТВЕТ МУСУЛЬМАНИНА
  • 18 Пророки в истории - ОТВЕТ МУСУЛЬМАНИНА
  • 19 Мессия Иисус - ОТВЕТ МУСУЛЬМАНИНА
  • 20 Спасение - ОТВЕТ МУСУЛЬМАНИНА
  • 21 Церковь - ОТВЕТ МУСУЛЬМАНИНА
  • 22 Поклонение и общение - ОТВЕТ МУСУЛЬМАНИНА
  • 23 Праведное поведение - ОТВЕТ МУСУЛЬМАНИНА
  • 24 Миссия церкви - ОТВЕТ МУСУЛЬМАНИНА

Бадру Катерегга - Дэвид Шенк - Диалог между мусульманином и христианином - Бог един - СВИДЕТЕЛЬСТВО МУСУЛЬМАНИНА


Человеческим языком невозможно описать Бога, потому что нет подобного Ему. Природа Бога непостижима для нас. Однако мы знаем, что Он — един. Аллах, единственный истинный Бог. недалеко от нас, потому что Он — всегда с нами. В Коране сказано: «Мы (Бог) ближе к нему (человеку), чем шейная артерия· (Коран 50:1615).

Аллах един, и только Он есть Бог. Он единственный достоин поклонения. Аллах сказал: «Не берите двух богов; ведь бог — только один, и Меня бойтесь!· (Коран 16:51 {16:53}).
Все вещи и существа, известные и неизвестные людям, — творение Бога, и мы должны понимать, что никакое творение Бога нельзя сравнить с Ним. «Я ведь только увещеватель, и нет никакого божества, кроме Аллаха единого, могучего· (Коран 38:66 {38:65}).

Бадру Д. Катерегга Дэвид У. Шенк - Диалог между мусульманином и христианином - Бог един - СВИДЕТЕЛЬСТВО ХРИСТИАНИНА

Бог един. Он велит нам любить Его. Воля Бога заключается в том, чтобы Он был центром всей нашей жизни. Единство Бога и заповедь любить Его — основное учение Торы.

Более чем через тысячу лет после пророка Моисея Иисуса Христа (Мессию)25 спросили: « Какая первая из всех заповедей?·. Иисус ответил: «Господь Бог наш есть Господь единый: и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею· (Мк. 12:28-30).

И Тора пророка Моисея, и Евангелие (Инджил) Мессии Иисуса гласят, что Бог един. Нам велено любить этого единого Бога. Только Бог имеет право на нашу верность.
Views 2 006
Rating 5.0 / 5
Added 02.08.2024
Author esxatos
Rate this publication:
5.0/5 (9)

Comments (5 comments)

E
esxatos 3 years ago

https://esxatos.com/celevye-programmy-esxatos
Андрей Карпусь 3 years ago

как иметь эту книгу для чтения? спасибо
Гульден 7 years ago
Как я могу прочитать эту книгу?
E
esxatos 7 years ago

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P
prosams 10 years ago
Вау! За что такие подарки!? Еще одна книга по моему заказу... Спасибо!

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