Возможно, читатели воспримут книгу как представление двух религий, сделанное верующим мусульманином и верующим христианином, чтобы читатели могли их сравнить. У каждой религии есть определенный и нерушимый набор постулатов. Сравнение полезно тогда, когда мы рассматриваем два сопоставимых факта или альтернативы.

В религии принцип сравнения или рассмотрения другой религии как альтернативной используется редко, если вообще используется. Моменты сходства всегда сопровождаются противоречиями и противопоставлениями. Для мусульманина чудесное рождение Иисуса и девственность Марии — часть его веры. Бог сказал: «да будет» — и родился Иисус.

Бадру Катерегга - Дэвид Шенк - Диалог между мусульманином и христианином

Санкт-Петербург. "Библия для всех" 2014

ISBN 978-5-7454-1338-4

Бадру Катерегга - Дэвид Шенк - Диалог между мусульманином и христианином - Содержание

Часть I СВИДЕТЕЛЬСТВО МУСУЛЬМАНИНА

1 Нет Бога, кроме Аллаха - ОТВЕТ ХРИСТИАНИНА

2 Сотворение - ОТВЕТ ХРИСТИАНИНА

3 Адам и Хавва - ОТВЕТ ХРИСТИАНИНА

4 Сатана и зло - ОТВЕТ ХРИСТИАНИНА

5 Книги Бога - ОТВЕТ ХРИСТИАНИНА

6 Пророки Аллаха - ОТВЕТ ХРИСТИАНИНА

7 Печать Пророков - ОТВЕТ ХРИСТИАНИНА

8 Умма - ОТВЕТ ХРИСТИАНИНА

9 Божии наставления и мир - ОТВЕТ ХРИСТИАНИНА

10 Поклонение - ОТВЕТ ХРИСТИАНИНА

11 Праведное поведение - ОТВЕТ ХРИСТИАНИНА

12 Миссия уммы - ОТВЕТ ХРИСТИАНИНА

Часть II СВИДЕТЕЛЬСТВО ХРИСТИАНИНА

13 Господь Бог един - ОТВЕТ МУСУЛЬМАНИНА

14 Творение - ОТВЕТ МУСУЛЬМАНИНА

15 Адам и Ева - ОТВЕТ МУСУЛЬМАНИНА

16 Грех и зло - ОТВЕТ МУСУЛЬМАНИНА

17 Слово Божие - ОТВЕТ МУСУЛЬМАНИНА

18 Пророки в истории - ОТВЕТ МУСУЛЬМАНИНА

19 Мессия Иисус - ОТВЕТ МУСУЛЬМАНИНА

20 Спасение - ОТВЕТ МУСУЛЬМАНИНА

21 Церковь - ОТВЕТ МУСУЛЬМАНИНА

22 Поклонение и общение - ОТВЕТ МУСУЛЬМАНИНА

23 Праведное поведение - ОТВЕТ МУСУЛЬМАНИНА

24 Миссия церкви - ОТВЕТ МУСУЛЬМАНИНА

Бадру Катерегга - Дэвид Шенк - Диалог между мусульманином и христианином - Бог един - СВИДЕТЕЛЬСТВО МУСУЛЬМАНИНА



Человеческим языком невозможно описать Бога, потому что нет подобного Ему. Природа Бога непостижима для нас. Однако мы знаем, что Он — един. Аллах, единственный истинный Бог. недалеко от нас, потому что Он — всегда с нами. В Коране сказано: «Мы (Бог) ближе к нему (человеку), чем шейная артерия· (Коран 50:1615).



Аллах един, и только Он есть Бог. Он единственный достоин поклонения. Аллах сказал: «Не берите двух богов; ведь бог — только один, и Меня бойтесь!· (Коран 16:51 {16:53}).

Все вещи и существа, известные и неизвестные людям, — творение Бога, и мы должны понимать, что никакое творение Бога нельзя сравнить с Ним. «Я ведь только увещеватель, и нет никакого божества, кроме Аллаха единого, могучего· (Коран 38:66 {38:65}).

Бадру Д. Катерегга Дэвид У. Шенк - Диалог между мусульманином и христианином - Бог един - СВИДЕТЕЛЬСТВО ХРИСТИАНИНА

Бог един. Он велит нам любить Его. Воля Бога заключается в том, чтобы Он был центром всей нашей жизни. Единство Бога и заповедь любить Его — основное учение Торы.



Более чем через тысячу лет после пророка Моисея Иисуса Христа (Мессию)25 спросили: « Какая первая из всех заповедей?·. Иисус ответил: «Господь Бог наш есть Господь единый: и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею· (Мк. 12:28-30).



И Тора пророка Моисея, и Евангелие (Инджил) Мессии Иисуса гласят, что Бог един. Нам велено любить этого единого Бога. Только Бог имеет право на нашу верность.