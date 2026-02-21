Книга «Цена истинной свободы» Николая Ефимовича Шепеля — это живое и глубокое свидетельство о стойкости веры в условиях жесткого атеистического давления в СССР. Автор, будучи служителем церкви пятидесятников, описывает свой жизненный путь через призму духовного противостояния системе, которая стремилась искоренить религию. Повествование охватывает драматические периоды жизни Шепеля: обыски, допросы, тюремные заключения в Черкассах и других местах, а также судебные процессы над молодыми христианами. Книга честно освещает не только героизм и верность детей Божьих, но и моменты человеческой слабости, маловерия и даже предательства, подчеркивая, что истинная свобода обретается только в Иисусе Христе, вне зависимости от внешних оков.

Во второй части труда автор переходит к более личным и созидательным аспектам: вопросам создания семьи, принятия пресвитерского служения и жизни общины в условиях постоянной слежки и штрафов. Шепель делится уникальным опытом организации тайных крещений, молодежных общений и межобластных совещаний под Киевом, которые проводились вопреки запретам властей. Книга служит не только историческим документом о жизни протестантской церкви в Украине в ХХ веке, но и духовным назиданием для современной молодежи. Она напоминает о той высокой цене, которую платили предшественники за право верить, и вдохновляет на жертвенное служение и сохранение внутренней свободы, которую не могут ограничить никакие стены тюрем.

Н.Е. Шепелъ - Цена истинной свободы

Steinhagen: Samenkorn e.V., 2018. – 442 с.

Н.Е. Шепелъ - Цена истинной свободы – Содержание

От автора

Часть 1

Первый арест - Обыск и первая ночь в КПЗ - Беседа в прокуратуре - В черкасской тюрьме - На молодежном общении - Беседа с подполковником - Трудные беседы - Выход - Иисус Христос - Может это ангелы поют? - Духовное очищение - Знакомство с «уголовным делом» - Беседы об очищении - Суд над молодыми христианами о - Тайное крещение - Этап - Дело Божие расширяется - Жизнь в крытой тюрьме - Духовный труд для Господа - Свидетельство в тюрьме - Семья Петра Григорьевича Евтушенко - Неожиданная свобода - Тайная борьба с верующими - Возвращение в Черкассы - Встречи с пятидесятниками

Часть 2

Решение семейного вопроса - Межобластное совещание под Киевом - Положительный ответ - «Попутчик» по дороге в Коростень - Брак Николая с Катей - Начало семейной жизни - Принятие служения пресвитера - Решение неприятных вопросов - Не всякому духу верьте - Напряженная свадьба Миши и Лены - Освобождение от грехов мерзости - Прослушивание и слежки - Предатель-неудачник - Штрафы и разгоны собраний - Арест в Грузии - В следственном изоляторе - Судебный процесс - Первый год в зоне - Испытания в лагере - Благословения и испытания - Клевета и поношение - Освобождение - Помещение для собраний - Служение в разных жизненных ситуациях - Откровенный разговор - Дивные перемены - Освобождение зависимых - Примеры душепопечения - Служение душепопечителя

Приложение

Фотографии из жизни и служения Н.Е. Шепель