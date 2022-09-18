Сегодня очень немногие студенты сталкиваются с теологией как дисциплиной, а идея о том, что теология может иметь актуальность для изучения политики, права или экономики обычно рассматривается как причудливая или, и того хуже, неопределенно угрожающа. Между тем, хотя господствующая в современном мире либеральна доктрина игнорирует сакральное как таковое, на самом деле «политика является организацией повседневной жизни, основанной на воображении сакрального». Не случайно Ф. Рене де Шатобриан говорил, что «без религии политика ничто», а такие совершенно противоположные по своим политическим воззрениям мыслители, как консерватор X. Доносо Кортес и анархист П.- Ж. Прудон равно признавали, что в основе каждого политического вопроса лежит религиозный вопрос или что на дне политики всегда находится теология.

Всегда и везде в мировой истории гражданские порядки рождались из сакральных, города возникали из храмов, законы исходили из оракулов, а воспитание и культура народов из их религии как того органического начала, которое производит, сохраняет, возрождает и совершенствует человеческий порядок как составляющую мироздания, управляемого Вечным Законом. Показательно, что Максим Горький в анкете для французского журнала «Le Mercure de France» в 1907 г. дал следующее определение религии: «Религиозное чувство есть гордое и радостное ощущение гармонической связи, соединяющей человека со вселенной. Это чувство рождается в присущем каждой личности стремлении к синтезу, оно питается опытом и превращается постепенно в религиозный пафос, благодаря радостному ощущению внутренней свободы, пробудившейся в человеке».

Человек не исчерпывается свойствами биологического существа, подчиненного природной необходимости и движимого материальными влечениями и интересами, равно как и свойствами разумного свободного существа, стремящегося к самоопределению и построению своей жизни на началах рационального правопорядка. Наряду с этими свойствами в человеческой природе присутствует мистическое влечение к безусловному божественному началу. Однако при этом человек является не беспроблемным, но «опасным», рискованным и динамическим существом. Глубочайшим основанием политического, как показывают Э. Трельч, К. Шмитт и X. Майер, является религиозное представление о первородном грехе, ибо тенденция изоляции (и тем самым разделение человечества на группы друзей и врагов) уже дана вместе с человеческой природой. Отрицание первородного греха разрушает весь социальный порядок, ведет к деполитизации, поэтому политика для обоснования своей необходимости нуждается в теологии. «Политические вопросы не являются вопросами техническими, относящимися к компетенции экспертов, - подчеркивает Шанталь Муфф. - Собственно политические вопросы неизменно требуют таких решений, которые влекли бы за собой выбор какой-то одной из конфликтующих между собой альтернатив». Так, политическое решение в конечном счете оказывается решением «за» или «против» Бога, и этого решения нельзя избежать посредством ухода в «систему непоколебимой объективности». В этом смысле, действительно, «среди многих определений человека, два соединяются вместе в следующем определении: Ноmо politicus есть по самой своей природе Homo religiosus».

Максимилиан Шепелев - Политическая теология: учебник для вузов

М.: Издательство Юрайт, 2022. - 529 с.

ISBN 978-5-534-14831-2

Максимилиан Шепелев - Политическая теология: учебник для вузов - Содержание

Введение

Тема 1. Политическая теология как область научного знания

1.1. Теология как «наука о духе»

1.2. Статус и предметное поле политической теологии

1.3. Концепция политической теологии Карла Шмитта

1.4. Виды политической теологии

Тема 2. История политической теологии

2.1. Раннехристианская политическая теология

2.2. Православная политическая теология

2.3. Католическая политическая теология эпохи схоластики

2.4. Политическая теология эпохи Реформации и Контрреформации

2.5. Политически теология Нового времени

2.6. Политическаятеология ХХ века

Тема 3. Политическая экклесиология

3.1. Сущность и миссия Церкви

3.2. Церковная власть и проблема разделена Восточной и Западной Церкви

3.3. Западне «федеративная теология» и православное учение о соборности

3.4. Церковно-государственные отношения

3.5. Политическая эсхатология

Тема 4. Секуляризм

4.1. Сущность и стадии процесса секуляризации

4.2. Секуляризм и политический гностицизм

4.3. Тенденции секуляризации в современной теологии

Тема 5. Вера и легитимность

5.1. Сущность веры

5.2. Вера как условие легитимности власти

5.3. Тины легитимного господства

5.4. Ритуал как способ сакрализации власти

Тема 6. Суверенитет

6.1. Божественный суверенитет и иерархия

6.2. Монотеизм, тринитарность и суверенитет

6.3. Истоки теории суверенитета

6.4. Ютассические теории суверенитета

6.5. Политическое представительство

Тема 7. Теология политического права

7.1. Религиозные основания права

7.2. Иерарха права

7.3. Сущность политического права

7.4. Политическое право христианского мира

Тема 8. Политическое чудо

8.1. Теология политического чуда

8.2. Чудо государственного переворота

8.3. Политическая теория и практика чрезвычайного положения

Тема 9. Политическая религия

9.1. Сущность политической религии

9.2. Идеология как революционная эрзац-религия

9.3. Политические ереси

Тема 10. Политэкономическая теология

10.1. Теологические основания экономики и правления

10.2. Основные тенденции развития политэкономической теологии

10.3. Капитализм как религия

Тема 11. Политико-теологические идеалы

11.1. Социальна триадология В. С. Соловьева

11.2. Христианский экуменизм

11.3. Христианская демократия

11.4. Христианский социализм

Тема 12. Конфессиональная геополитика

12.1. Сущность и основные тенденции конфессиональной геополитики

12.2. Православная геополитика и межправославные отношения

12.3. Католическая геополитика и православно-католические отношения

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