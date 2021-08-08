В наши дни человечество насчитывает около семи миллиардов человек. Ранее число людей в мире никогда не достигало таких размеров. Потенциал строительства, скрытый в таком большом человечестве, огромен, и в то же время силы разрушения также велики. Будущее скрыто в тумане. Все зависит от поведения людей - направят ли они свои силы на созидание и истинное счастье или на разрушение и достижение иллюзорного благополучия.

Существует широкомасштабное противостояние по вопросу о том, какими ценностями мы должны руководствоваться в жизни. Это противостояние выражается, помимо прочего, в том, что сейчас принято называть столкновением цивилизаций. В основном, противоборство происходит между западным миром во всем его разнообразии и исламским миром. Его побочные последствия можно заметить также в других процессах, таких как повышение статуса культуры Юго-Восточной Азии и в движении «Нью Эйдж» на противоположном конце света. Огромные изменения, произошедшие в человечестве за последние несколько веков, некоторые из которых неузнаваемо продвинули мир вперед, создали также чувство растерянности и пустоты. Кровавые мировые войны заставили еще больше отчаяться в поиске наполненного смыслом будущего для человечества.

Во время этих бесконечных ценностных и силовых сражений происходил также процесс возвращения еврейского народа в свою страну** и достижения им политической независимости. «Возвращение в Сион» имеет глубокий смысл для каждого думающего и ответственного человека в нашем мире, поскольку народ Израиля занимает особое положение в мире символов самых значительных мировых культур, поскольку он оставил свой глубокий отпечаток в коллективном подсознании человечества. Создание государства Израиль является для многих теологической загадкой, или, так или иначе, причиной для переосмысления исторических процессов и того места, которое занимает в них народ Библии. Эта ситуация требует, чтобы еврейский народ ответил на очевидный вопрос со стороны других народов: «Что вы, сыновья Израиля, должны поведать нам?». Израильское общество долгое время было занято исключительно борьбой за выживание и заботой об экономическом благополучии, поэтому обсуждение духовных вопросов, характерных для еврейской традиции, происходило только во внутреннем пространстве и почти не было связано с общей культурой. Сейчас настало время прояснить универсальное значение иудаизма и тот вклад, который он обязан внести в новую эпоху, способствуя построению нового мира.

Рав Ури Шерки - Союз мира. Практические законы для Бней Ноах

https://www.britolam.ru/soyuz-mira-rav-uri-sherki

Перевод с иврита — Нехама Симанович

Научный редактор — рав Зеев Мешков

Литературный редактор — Хава-Броха Корзакова

Корректура — Александр Яковлев, Анна Кобулова

Рав Ури Шерки - Союз мира. Практические законы для Бней Ноах - Содержание

Введение

Глава 1. Кого называют Бней Ноах?

Глава 2. Основные принципы

Глава 3. Знание Всевышнего (запрет идолопоклонства)

Глава 4. Запрет богохульства

Глава 5. Защита жизни человека (запрет убийства)

Глава 6. Семья

Глава 7. Неприкосновенность собственности

Глава 8. Животные (запрет употребления в пищу части от живого животного)

Глава 9. Судебная система (законы правовых норм)

Глава 10. Законы государства

Глава 11. Служение Всевышнему

Глава 12. Дополнительные заповеди

Глава 13. Добавление заповедей

Глава 14. Нравственное поведение

Библиография

Приложение