Шерки - Союз мира
В наши дни человечество насчитывает около семи миллиардов человек. Ранее число людей в мире никогда не достигало таких размеров. Потенциал строительства, скрытый в таком большом человечестве, огромен, и в то же время силы разрушения также велики. Будущее скрыто в тумане. Все зависит от поведения людей - направят ли они свои силы на созидание и истинное счастье или на разрушение и достижение иллюзорного благополучия.
Существует широкомасштабное противостояние по вопросу о том, какими ценностями мы должны руководствоваться в жизни. Это противостояние выражается, помимо прочего, в том, что сейчас принято называть столкновением цивилизаций. В основном, противоборство происходит между западным миром во всем его разнообразии и исламским миром. Его побочные последствия можно заметить также в других процессах, таких как повышение статуса культуры Юго-Восточной Азии и в движении «Нью Эйдж» на противоположном конце света. Огромные изменения, произошедшие в человечестве за последние несколько веков, некоторые из которых неузнаваемо продвинули мир вперед, создали также чувство растерянности и пустоты. Кровавые мировые войны заставили еще больше отчаяться в поиске наполненного смыслом будущего для человечества.
Во время этих бесконечных ценностных и силовых сражений происходил также процесс возвращения еврейского народа в свою страну** и достижения им политической независимости. «Возвращение в Сион» имеет глубокий смысл для каждого думающего и ответственного человека в нашем мире, поскольку народ Израиля занимает особое положение в мире символов самых значительных мировых культур, поскольку он оставил свой глубокий отпечаток в коллективном подсознании человечества. Создание государства Израиль является для многих теологической загадкой, или, так или иначе, причиной для переосмысления исторических процессов и того места, которое занимает в них народ Библии. Эта ситуация требует, чтобы еврейский народ ответил на очевидный вопрос со стороны других народов: «Что вы, сыновья Израиля, должны поведать нам?». Израильское общество долгое время было занято исключительно борьбой за выживание и заботой об экономическом благополучии, поэтому обсуждение духовных вопросов, характерных для еврейской традиции, происходило только во внутреннем пространстве и почти не было связано с общей культурой. Сейчас настало время прояснить универсальное значение иудаизма и тот вклад, который он обязан внести в новую эпоху, способствуя построению нового мира.
Рав Ури Шерки - Союз мира. Практические законы для Бней Ноах
https://www.britolam.ru/soyuz-mira-rav-uri-sherki
Перевод с иврита — Нехама Симанович
Научный редактор — рав Зеев Мешков
Литературный редактор — Хава-Броха Корзакова
Корректура — Александр Яковлев, Анна Кобулова
Рав Ури Шерки - Союз мира. Практические законы для Бней Ноах - Содержание
- Введение
- Глава 1. Кого называют Бней Ноах?
- Глава 2. Основные принципы
- Глава 3. Знание Всевышнего (запрет идолопоклонства)
- Глава 4. Запрет богохульства
- Глава 5. Защита жизни человека (запрет убийства)
- Глава 6. Семья
- Глава 7. Неприкосновенность собственности
- Глава 8. Животные (запрет употребления в пищу части от живого животного)
- Глава 9. Судебная система (законы правовых норм)
- Глава 10. Законы государства
- Глава 11. Служение Всевышнему
- Глава 12. Дополнительные заповеди
- Глава 13. Добавление заповедей
- Глава 14. Нравственное поведение
Библиография
Приложение
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