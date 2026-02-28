Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Шерки Ури - Брит Шалом

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Biblical Studies, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Reference
Series Законы для потомков Ноя (Ноаха) (8 books)

В наши дни человечество насчитывает около семи миллиардов человек. Ранее число людей в мире никогда не достигало таких размеров. Потенциал строительства, скрытый в таком большом человечестве, огромен, и в то же время силы разрушения также велики. Будущее скрыто в тумане. Все зависит от поведения людей – направят ли они свои силы на созидание и истинное счастье или на разрушение и достижение иллюзорного благополучия.

Существует широкомасштабное противостояние по вопросу о том, какими ценностями мы должны руководствоваться в жизни. Это противостояние выражается, помимо прочего, в том, что сейчас принято называть столкновением цивилизаций. В основном, противоборство происходит между западным миром во всем его разнообразии и исламским миром. Его побочные последствия можно заметить также в других процессах, таких как повышение статуса культуры Юго-Восточной Азии и в движении «Нью Эйдж» на противоположном конце света. Огромные изменения, произошедшие в человечестве за последние несколько веков*, некоторые из которых неузнаваемо продвинули мир вперед, создали также чувство растерянности и пустоты. Кровавые мировые войны заставили еще больше отчаяться в поиске наполненного смыслом будущего для человечества.

Рав Ури Шерки - Брит Шалом - Союз мира – Практические законы для Бней Ноах

Пер. с иврита Нехама Симанович. – Электронное издание.

Рав Ури Шерки - Брит Шалом – Содержание

Введение

  • Глава 1. Кого называют Бней Ноах?

  • Глава 2. Основные принципы

  • Глава 3. Знание Всевышнего (запрет идолопоклонства)

  • Глава 4. Запрет богохульства

  • Глава 5. Защита жизни человека (запрет убийства)

  • Глава 6. Семья

  • Глава 7 Неприкосновенность собственности (запрет кражи)

  • Глава 8. Животные (запрет употребления в пищу части от живого животного).

  • Глава 9. Судебная система (законы правовых норм)

  • Глава 10. Законы государства

  • Глава 11. Служение Всевышнему

  • Глава 12. Дополнительные заповеди

  • Глава 13. Добавление заповедей

  • Глава 14. Нравственное поведение

Библиография

Приложение

Views 96
Rating
Added 28.02.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

