Шерки Ури - Брит Шалом

В наши дни человечество насчитывает около семи миллиардов человек. Ранее число людей в мире никогда не достигало таких размеров. Потенциал строительства, скрытый в таком большом человечестве, огромен, и в то же время силы разрушения также велики. Будущее скрыто в тумане. Все зависит от поведения людей – направят ли они свои силы на созидание и истинное счастье или на разрушение и достижение иллюзорного благополучия.

Существует широкомасштабное противостояние по вопросу о том, какими ценностями мы должны руководствоваться в жизни. Это противостояние выражается, помимо прочего, в том, что сейчас принято называть столкновением цивилизаций. В основном, противоборство происходит между западным миром во всем его разнообразии и исламским миром. Его побочные последствия можно заметить также в других процессах, таких как повышение статуса культуры Юго-Восточной Азии и в движении «Нью Эйдж» на противоположном конце света. Огромные изменения, произошедшие в человечестве за последние несколько веков*, некоторые из которых неузнаваемо продвинули мир вперед, создали также чувство растерянности и пустоты. Кровавые мировые войны заставили еще больше отчаяться в поиске наполненного смыслом будущего для человечества.

Рав Ури Шерки - Брит Шалом - Союз мира – Практические законы для Бней Ноах

Пер. с иврита Нехама Симанович. – Электронное издание.

Рав Ури Шерки - Брит Шалом – Содержание

Введение

Глава 1. Кого называют Бней Ноах?

Глава 2. Основные принципы

Глава 3. Знание Всевышнего (запрет идолопоклонства)

Глава 4. Запрет богохульства

Глава 5. Защита жизни человека (запрет убийства)

Глава 6. Семья

Глава 7 Неприкосновенность собственности (запрет кражи)

Глава 8. Животные (запрет употребления в пищу части от живого животного).

Глава 9. Судебная система (законы правовых норм)

Глава 10. Законы государства

Глава 11. Служение Всевышнему

Глава 12. Дополнительные заповеди

Глава 13. Добавление заповедей

Глава 14. Нравственное поведение

Библиография

Приложение