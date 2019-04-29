Время. Год — это крупица времени, не достигающая и одной стопятидесятитысячной продолжительности существования нашего биологического вида. Это одна десятитысячная эпохи нашей цивилизации, одна пятисотая эры науки и одна сотая эпохи Эйнштейна, открывшего, что пространство и время неразделимы. Далее, наш вид — лишь один из сотен миллионов, если не из миллиардов, видов, возникших в течение 3,5 млрд лет на Земле, возраст которой, около 4,6 млрд лет, составляет только треть возраста Вселенной (13,8 млрд лет).

Если вы проживете 100 лет, это будет жалкий 0,0000000073% продолжительности жизни космоса.

Пространство. Земля — всего лишь одна крохотная планета в планетарной системе заурядной звезды, одной из сотен миллиардов звезд Галактики Млечный Путь, огромное большинство которых имеют собственные многочисленные планеты, образующие системы, весьма вероятно кишащие жизнью. Наша Галактика — одна из многих в скоплении галактик, ничем не выделяющемся из миллионов других скоплений, которые разлетаются друг от друга в расширяющемся с ускорением космическом пузыре нашей Вселенной, которая легко может оказаться одной из почти бесконечного множества расширяющихся вселенских пузырей в невообразимо огромной мультивселенной.

Возможно ли, чтобы наша ничтожно малая доля процента от 13,8 млрд лет космической истории была причиной существования Вселенной? Неужели все космологическое много- мирие создано и существует ради одной крохотной подгруппы одного биологического вида, обитающего на планете в окраинной галактике случайного вселенского пузыря? Утвердительный ответ на эти вопросы прозвучал бы настолько гор- дынно, которой устыдились бы даже древнегреческие боги.

Где же нам искать смысл и цель в этом огромном космосе? Все начинается с обретения глубокого понимания духовности и благоговения.

Майкл Шермер - Небеса на земле. Научный взгляд на загробную жизнь, бессмертие и утопии

Москва: Альпина нон-фикшн, 2019 г. — 396 с.

ISBN 978-5-00139-074-9

Майкл Шермер - Небеса на земле. Научный взгляд на загробную жизнь, бессмертие и утопии - Содержание

Пролог. Memento mori

Часть I. Разнообразие смертного опыта и поисков бессмертия

Глава 1. Высший дар. Осознание смертности

Глава 2. Куда приводят мечты. Грезы о бессмертии

Глава 3. Горний мир. Загробная жизнь в монотеизме

Часть II. Научный поиск бессмертия

Глава 4. Небеса внутри нас. Загробная жизнь духовидцев

Глава 5. Свидетельства загробной жизни. Околосмертный опыт и реинкарнация

Глава 6. Свидетельства загробной жизни. Аномальный психологический опыт и общение с мертвыми

Глава 7. Всё о душе. Идентичность, репликация и воскрешение

Глава 8. Загробная жизнь для атеистов. Может ли наука победить смерть?

Часть III. Все наши вчера и завтра

Глава 9. Все наши вчера. Прогресс, упадок и притягательность пессимизма

Глава10. Все наши завтра. Утопии и антиутопии в литературе и в жизни

Часть IV. Смертность и смысл жизни

Глава 11. Почему мы умираем. Смертный индивид и бессмертный вид

Глава 12. Представь, что рая нет. Как обрести смысл в бессмысленной Вселенной

Благодарности

Примечания

Послесловие от научного редактора

Предметно-именной указатель

Майкл Шермер - Небеса на земле. Научный взгляд на загробную жизнь, бессмертие и утопии – Пролог. Memento Mori

Жизнь коротка и вскоре оборвется;

Смерть приходит быстро и неотвратимо,

Смерть разрушает все и не щадит никого.

Смерти навстречу спешим, больше не грешим.

— Ad mortem festinamus («Смерти навстречу спешим»), «Красная книга монастыря Монсеррат». 1399

С 50000 г. до н.э. по 2017 г. н.э. родились примерно 108 млрд человек. Сейчас живут около 7,5 млрд человек. Следовательно, соотношение мертвых к живым составляет 14,4 к 13: всего 7% когда-либо живших людей живы сейчас4. Ни один из 100,5 млрд человек, которые родились и умерли, не вернулся, чтобы подтвердить существование загробной жизни, — во всяком случае, согласно строгим научным критериям доказанности5. Это неотъемлемое свойство человеческого бытия. Memento mori — «Помни, что должен будешь умереть».

Жизнь коротка. Благодаря достижениям здравоохранения и медицинским технологиям ее продолжительность увеличилась более чем в два раза и на Западе сегодня приближается к 80 годам, но никому не удалось преодолеть предел долголетия нашего биологического вида — около 125 лет. Действующий рекорд, 122 года и 164 дня, принадлежит француженке Жанне Кальман (1875-1997), но упоминания о еще более долгих сроках жизни, хотя и слабо документированных, заставили меня повысить планку до 125 лет. Пока я писал эту книгу, старейшая представительница человечества умерла в возрасте 116 лет, уступив место следующей, также 116-летней. Долгожители-рекордсмены будут сменять друг друга бесконечно, но в отсутствие революционных медицинских и технологических прорывов в сфере продления жизни (с попытками которых мы с вами познакомимся далее) преодоление 125-летнего рубежа крайне маловероятно. Memento mori.

Жизнь конечна. Поэт Дилан Томас призывал «не уходить смиренно в ночь небытия» — напротив, «яростно противиться, коль свет уходит прочь». Большинство людей, впрочем, склоняются к восприятию смерти Джона Донна: «Короткий сон — и вспыхнет вечный свет»8. Однако прежде придется умереть. Memento mori.

Убеждение, что смерть еще не конец, чрезвычайно распространено. С конца 1990-х гг. результаты опросов Института Гэллапа неизменно показывают, что 72-83% американцев верят в загробную жизнь9. Согласно исследованию 1999 г., среди протестантов доля верующих в рай десятилетиями оставалась равной 85%, а среди католиков и иудеев росла с 1970-х по 1990-е гг. По данным опроса Pew Forum 2007 г., 74% американцев убеждены в существовании рая, а среди мормонов этот показатель достигает рекордных 95%". По данным многолетнего исследования общественного мнения Harris Poll, в 2009 г. веру в небеса разделяли в среднем 75% американцев — от 48% иудеев до 97% вновь обратившихся к вере христиан. Показательно, что вера в дьявола и силы ада постепенно слабела среди адептов как либеральных, так и консервативных церквей и во всех опросах веривших в загробные муки оказывалось на 20-25% меньше, чем рассчитывавших на райское блаженство, — налицо склонность к чрезмерному оптимизму (overoptimism bias). За пределами США доля верящих в загробную жизнь обычно ниже, но тоже велика. Например, в ходе опроса 18 829 человек из 23 стран (Ipsos/Reuters, 2011 г.) 51% респондентов сообщили, что убеждены в существовании загробной жизни, при этом процент менялся от 62% (индонезийцы) и 52% (жители ЮАР и Турции) до 28% (бразильцы) и всего з% жителей чрезвычайно секуляризованной Швеции.

Вера в загробную жизнь настолько мощна и притягательна, что ее разделяет треть агностиков и атеистов. Представляете? В ходе проведенного в 2014 г. Институтом изучения семьи и культуры в Остине исследования 15738 американцев от 18 до 6о лет из 13,2% опрошенных, которые отнесли себя к атеистам или агностикам, 32% утвердительно ответили на вопрос: «Считаете ли вы, что после смерти существует жизнь или сознание в той или иной форме?» Разумеется, это меньше среднего для данного исследования значения в 72%, но все равно на удивление много. Мы привыкли считать, что мировоззрение атеистов и агностиков строится на предположении, что если Бога нет, то нет и загробной жизни. Возможно, это слишком смелое утверждение: кто знает, чем руководствуется человек, заполняющий подобную анкету? Однако тот факт, что 6% атеистов и агностиков рассчитывают еще и на телесное воскрешение мертвых (для сравнения: этот показатель среди всех опрошенных составил 37%), возможно, свидетельствует: вера в Бога и в бессмертие лежит в разных плоскостях. Можно верить в жизнь после смерти, но не в Бога. Можно в то и в другое. Или ни в то, ни в другое.