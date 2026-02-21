Шестаков - Без тумана

Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, History, *Biographies Memoirs

Книга Ивана Шестакова «Без тумана» — это искренняя и живая автобиографическая повесть, охватывающая значительный период жизни автора: от предвоенного детства в советской деревне до зрелых лет. В центре повествования — путь человека через испытания XX века, поиски правды и становление личности в условиях идеологического давления и социальных перемен. Название «Без тумана» символизирует стремление автора к предельной честности перед собой и читателем, попытку взглянуть на прошлое без прикрас и навязанных мифов.

Шестаков с глубоким лиризмом и вниманием к деталям описывает быт русской глубинки, тяготы военных лет и послевоенное восстановление страны. Автор не просто перечисляет события, но анализирует внутренние перемены: как закалялся характер, как менялось отношение к вере, труду и человеческим ценностям. Это рассказ о «маленьком человеке», который сохраняет достоинство и внутренний свет, проходя через туманы неопределенности и жизненные бури, находя опору в корнях и памяти о близких.

Шестаков И. В. - Без тумана – Автобиографическая повесть

Брянск: Брянск, обл. типогр., 2002. - 199 с.

ISBN 5-94632-013-0

Шестаков И. В. - Без тумана – Содержание

Предисловие

  • Часть I

    • Я же хочу поделиться жизненным опытом

    • Отец

    • Мать

  • Часть II

  • Часть III

  • Часть IV

  • Часть V

  • Потерянный рай

  • История одного брака

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

