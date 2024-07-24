Настоящая книга является результатом многолетних исследований, которые проводились мною на протяжении более чем четверть века. Они получили отражение в целой серии подготовительных работ. Прежде всего, это издание трактатов о воспитании итальянских гуманистов в книге «Идеи эстетического воспитания. Антология в 2-х томах» (1973). Здесь впервые на русском языке мною были изданы трактаты Паоло Верджерио, Леонардо Бруни Аретино, Энео Сильвио Пикколомини, Бальдассаре Кастильоне.

Это издание предваряла другая книга, предметом которой была музыкальная культура Ренессанса — «Музыкальная эстетика Средневековья и Возрождения» (1966). В ней были опубликованы сочинения по теории музыки, которые представляют европейскую музыкальную теорию XIV—XVI веков, в частности, трактаты Адама из Фульда, Иоанна Тинкториса, Глареана, Салинаса, Винченцо Галилея и др. Насколько я знаю, это издание стало учебным пособием для тех, кто изучает историю и теорию музыки.

Далее, в 1981 г. мною в издательстве «Искусство» была издана двухтомная антология «Эстетика Ренессанса». Эта книга готовилась мною в трех томах, чтобы представить различные области ренессансной мысли. Первый том был посвящен философской эстетике. Здесь впервые на русском языке были опубликованы трактаты Марсилио Фичино, Пико делла Мирандола, Франческо Патрици. Второй том должен был быть посвящен теории живописи и музыки, а третий — знаменитым ренессансным поэтикам. Однако в процессе редактирования выяснилось, что на издание книги в трех томах требовалось специальное разрешение ЦК КПСС. Поэтому пришлось сократить уже готовое издание и материал трех томов вместить в два. Это издание, прекрасно оформленное художником В. В. Лазурским, и сегодня служит документальным источником по философии и эстетике Возрождения.

Шестаков Вячеслав - Философия и культура эпохи Возрождения - Рассвет Европы

Москва: Издательство Юрайт, 2024, 243 с.

Серия "Высшее образование"

ISBN 978-5-534-14336-2

Шестаков Вячеслав - Философия и культура эпохи Возрождения - Рассвет Европы - Оглавление

От автора

1. Историография Возрождения: от Якоба Буркхардта до Леонида Баткина

2. Рождение гуманизма из духа образования

3. Философия и эстетика: поиски синтеза

Эпикуреизм

Пифагореизм

Неоплатонизм

4. Философия любви

От античного Эроса к средневековому каритасу

Куртуазная любовь

Возрождение античного Эроса

Марсилио Фичино и «Академия Платона»

Трактаты о любви и красотах женщин

Неоплатонические мотивы в искусстве Ренессанса

5. Эстетика и теория музыки: от гармонии сфер к сфере гармонии

Особенности музыкальной культуры Возрождения

От средневековья к Ars nova

Начало музыкальной эстетики Ренессанса

Музыкальная теория XVI века

Проблема музыкального исполнения

О музыке древней и новой

Музыкальная эстетика Германии эпохи Реформации

6. Теория драмы и аристотелевский катарсис

7. Теория живописи и архитектуры

8. Рождение Академий и начало академического движения в Европе

9. Homo Ludens: праздники, игры, спорт

Карнавальная Италия

Расцвет «королевского» тенниса

10. Магия и религиозные культы

11. Возрождение в Англии

Шекспир и гуманизм

Живопись английского Ренессанса

Заключение

Библиография

Новые издания по дисциплине «Ренессанс в истории Европы» и смежным дисциплинам