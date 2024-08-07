Вспоминается старое, всем известное, но всеми забытое предание. Умная фракиянка, которая видела, как искавший небесных тайн Фалес провалился в колодезь, искренне хохотала над старым чудаком: не может разглядеть, что у него под ногами, и воображает, что разглядит, что на небе...

Все здравомыслящие люди рассуждают так же, как и фракиянка. Все убеждены, что ordo et connexio rerum на небе такое же, как на земле. Даже философы, которые, нужно полагать, не без основания всегда прислушивались к суждениям умных людей, уже с давних пор стремятся установить закон непрерывности явлений во вселенной. Сам Фалес, о котором предание сохранило нам только что рассказанный анекдот, сам Фалес был тем, кому впервые пришла мысль о единстве мироздания. И вполне допустимо, что, когда он, провалившись в свой колодезь, услышал веселый смех молодой девушки, он с ужасом почувствовал, что «правота» на ее стороне, что нужно, действительно нужно смотреть себе под ноги даже тому или, пожалуй, тому по преимуществу, кого тревожат тайны неба.

Фалес был отцом древней философии, его ужас и его, выросшие из ужаса, убеждения преемственно сообщились его ученикам и ученикам его учеников. В философии закон наследственности так же властно и нераздельно царит, как и во всех других областях органического бытия. Если вы в этом сомневаетесь, загляните в любой учебник. После Гегеля никто не смеет думать, что философам дано «свободно» мыслить и искать. Философ вырастает из прошлого, как растение из почвы. И если Фалеса напугал смех и обидные слова фракиянки, то все, кто следовал за ним, были уже достаточно напуганы и «обогащены» его опытом. Они уже твердо знали, что, прежде чем искать на небе, нужно тщательно разглядеть, что у нас под ногами.

Шестов Лев - Русская религиозная философия - На весах Иова

под научной редакцией А. В. Ахутина

Серия «Антология мысли»Москва: Издательство Юрайт, 2024, 475 с.

ISΒΝ 978-5-534-11861-2

Шестов Лев - Русская религиозная философия - На весах Иова - Оглавление

На весах Иова (Странствования по душам)

Наука и свободное исследование (Вместо предисловия)

Часть первая. Откровения смерти

Преодоление самоочевидностей (К столетию рождения Ф. М. Достоевского)

На страшном суде (Последние произведения Л. Н. Толстого)

Часть вторая. Дерзновения и покорности

Часть третья. К философии истории

Сыновья и пасынки времени (Исторический жребий Спинозы)

Гефсиманская ночь (Философия Паскаля)

Неистовые речи (Об экстазах Плотина)

Что такое истина? (Об этике и онтологии)

Одинокий мыслитель

Примечания

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