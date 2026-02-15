Шевченко - Валаамские иноки в эпоху гонений

В этой книге историк Татьяна Шевченко восстанавливает малоизвестные страницы истории Московского подворья Валаамского монастыря в послереволюционные годы. После того как сам монастырь оказался на территории независимой Финляндии, его подворье в Москве стало уникальным духовным анклавом, сохранившим верность Патриаршей Церкви в условиях агрессивного государственного атеизма и обновленческого раскола. Автор прослеживает судьбы иноков, которые из тихой островной обители попали в эпицентр революционной бури, превратив подворье в один из главных центров притяжения для православных москвичей.

Исследование опирается на уникальные архивные документы, следственные дела ОГПУ-НКВД и личные письма братии. Книга подробно описывает, как валаамские монахи пытались сохранить строгий афонский устав в условиях мегаполиса, их участие в помощи голодающим и стойкость во время кампаний по изъятию церковных ценностей. Трагический финал подворья и последующие репрессии против его насельников рассматриваются автором не просто как хроника уничтожения церковного учреждения, но как путь личного исповедничества и верности своему призванию до конца.

М.: Изд-во ПСТГУ, 2018. 272 с.

ISBN 978-5-7429-1152-4

Шевченко Татьяна - Валаамские иноки в эпоху гонений: Московское подворье Валаамского монастыря и его насельники после революции 1917 года - Оглавление

Предисловие

Историография и источники по теме

Валаам после 1917 г.: между Финляндией и Россией

ГЛАВА 1. К истории закрытия Московского подворья в 1920-е гг

1.1. Московское подворье после 1917 г. «Охранная грамота» Финской миссии

1.2. Митрополит Сергий на подворье. Изъятие церковных ценностей

1.3. Попытка бунта среди братии. 1923 г.

1.4. Переезд на Валаам части братства с подворья в 1924 г.

ГЛАВА 2. Образование Валаамской монашеской общины при церкви Ржевской иконы Божией Матери в Москве в 1926 г.

2.1. Краткая история Ржевской церкви

2.2. Община валаамских монахов после закрытия подворья в Москве

2.3. «Нелегальный монастырь» при Ржевской церкви

2.4. «Дело по обвинению гражданина Новикова Григория Станиславовича. 1927 г.». Связи с Финляндским посольством

ГЛАВА 3. Следственные дела братии «нелегального монастыря» при церкви Ржевской иконы Божией Матери

3.1. Первое следствие: начато 23 июня 1930 г.

3.2. Второе следствие: начато 12 октября 1930 г.

3.3. Арест оставшихся на свободе братий «нелегального монастыря» в 1932 г.

ГЛАВА 4. Последующие судьбы валаамцев «нелегального монастыря» при Ржевской церкви

4.1. Дело о «церковно-монархической контрреволюционной группировке» 1936 г. Иеромонах Спиридон (Кривенок)

4.2. Дело о принадлежности к «церковно-монархической контрреволюционной группировке» 1936 г. Иеромонах Галактион (Урбанович-Новиков)

4.3. Судьбы иеродиаконов Осии (Малиновского), Иоанна (Оглоблина) и иеромонаха Панхария (Баранова)

Послесловие

Приложения Список братии, проживавшей на Московском Валаамском подворье в период 1917—1926 гг., с краткими биографическими сведениями

Краткие справочные данные о некоторых лицах, упоминаемых в тексте

Источники и литература

Именной указатель