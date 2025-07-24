Перед нами - незвичайний текст. Кажу про це з твердим переконанням, що з’явилося в мене після прочитання цієї книжки-інтерв’ю, яке в Блаженнішого Святослава Шевчука, Глави Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ), взяв Кшиштоф Томасик, журналіст і редактор Католицького інформаційного агентства. Ці багатогодинні розмови, проведені в закопанській «Ксьондзівці», дають нам змогу пізнати молодого Верховного архиепископа Києво-Галицького, якого його священики та вірні цілком слушно називають Патріярхом, не тільки як людину, народжену й виховану ще за Радянської України, а й як пастиря рідної Церкви, котра пройшла «долиною темряви» жорстоких переслідувань з боку безбожної й тому нелюдської комуністичної системи.

Ця Церква, очистившись, наче золото, у горнилі страждання, нині є знаком надії для незалежної України, яка, зіткнувшись із війною на сході, протистоїть агресії й кровоточить, але все ж наполегливо будує своє майбутнє серед вільних, суверенних народів.

Блаженніший Святослав завдячує своєю вірою родині, бо саме родини були оазами духовної свободи за тих часів, коли вірні Греко-Католицької Церкви в Україні не мали доступу ні до святинь, ні до священиків. Пізніше встановив контакт з підпільною Церквою, і згодом у нього зродилося покликання служити Богові. Щоправда, перш ніж над Україною зійшла світанкова зоря свободи й з’явилася можливість пройти священицьку формацію в духовній семінарії, ще «встиг» відслужити два роки в Радянській армії.

Читач книжки дізнається про нього набагато більше, зокрема, про його любов до музики, про навчання в медичному закладі, а також про те, як вивчив польську мову. Та передусім на численних сторінках книжки Блаженніший Святослав відслоняє перед нами своє бачення Бога, Церкви й світу. Ділиться власною духовністю, способом переживання літургії, своєю молитвою і роздумами.

Блаженніший Святослав щиро й чесно відповідає на поставлені йому запитання, хоча нерідко вони порушують складні проблеми. Пастир української Церкви нічого не оминає, нічого не применшує. Запрошує читача до глибшого, євангельського погляду на історію двох наших народів. Це єдина дорога, яка є серцем Євангелія.

Діялог лікує рани

Блаженніший Святослав Шевчук у розмові з Кшиштофом Томасиком; пер. з пол. Тарас Різун. — Львів : Свічадо, 2019. — 176 с.

ISBN 978-966-938-234-4

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