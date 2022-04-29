Поразительное открытие сделал почти две тысячи лет назад апостол Павел. Он сказал: «Иисус Христос вчера, и сегодня, и вовеки—Тот же» (см. Евр. 13,8). Христиане чувствуют великую силу этих слов, если вера для них не только предмет традиции, а живая жизнь, если они и ощущают, и проживают общение с Богом как самую главную реальность своей жизни. Это относится и к Воскресению. Передать это какими-то теоретическими посылами, к сожалению, или к счастью, невозможно. Так уж Бог устроил. Да, если бы вера была просто теорией, Церковь Христова зачахла бы уже через несколько лет после своего возникновения. Ведь наша вера — не что иное, как живая связь между Богом и людьми. Между Богом, ставшим человеком — Иисусом Христом, и каждым из нас, христиан.

Живое ощущение пульса вечности, отзывающегося в каждом христианине, особенно переживается в праздник Пасхи — Воскресения. Маленькие дети до взросления отчетливо осознают, что смерть — это нечто совершенно чуждое, непонятное и противоестественное человеку. Мы, взрослые, хорошо помним это детское ощущение реальности вечности как одну из констант бытия только что вошедшего в Божий мир человека.

Таких констант у ребенка несколько, и они являются для него несомненной истиной. Это, пожалуй, любовь матери, ежедневное открытие прекрасного мира и убежденность в вечности своего бытия и вечности всех тех, кто охвачен любовью ребенка: «Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я».

Митрополит Тихон (Шевкунов) - Твое Воскресение : цитаты из проповедей и бесед : из слов, сказанных от Пасхи до Троицы

Москва: Вольный Странник, 2022. — 320 с.: ил.

ISBN 978-5-00178-107-3

Митрополит Тихон (Шевкунов) - Твое Воскресение : цитаты из проповедей и бесед : из слов, сказанных от Пасхи до Троицы - Содержание