Шейффер Маколи Сюзан - Ради детей

Прежде, чем Вы начнёте читать эту книгу, я хочу кое-что пояснить. Когда я только начинала писать, то использовала выражение «он или она», говоря о людях вообще. Я делала это, чтобы было понятно, что, когда я говорю о людях, личностях, то имею в виду всех мальчиков и девочек, мужчин и женщин.

К сожалению, писать так каждый раз было неудобно, а читать, наверное, было бы ещё менее удобно. Поэтому в более поздних черновиках я с неохотой вернулась к традиционному «он», имея ввиду «он или она», как под с ловом «человек» обычно подразумевается «мужчина или женщина».

Надеюсь, что подобный компромисс не обидит никого из читателей. Это вопрос упрощения языка, а не унижения пола, к которому я сама принадлежу. Я не наделяю мальчиков и мужчин более высоким статусом, чем девочек и женщин. Считаю, что все люди равны, и уверена, что Библия учит нас этому.

Ещё одно замечание, которое я хотела бы сделать, заключается в том, что в этой книге истинность христианского мировоззрения принимается по умолчанию, без предварительного доказательства верности этого.

Я верю в истинность Библии не только потому, что я с детства христианка. Напротив, для меня очень важно, что есть причины, по которым иудео-христианскую веру можно считать по-настоящему истинной. Но это не та книга, в которой мы будем обсуждать эти причины.

Начинаю рассказ с того времени, когда я с мужем Ренальдом, обычные родители, пытались найти прак тическую философию образования детей. Для нас она должна была согласоваться с истинностью христианства. Но здесь вы найдёте множество мыслей, применяемых на практике и многими думающими не христианами! Обнаружив что-то на самом деле верное, мы, конечно же, оказываемся не единственными, кто обратил на это внимание. Хорошие и верные мысли появляются неожиданно в самых разных ситуациях. Даже если Вы не христианин, тем не менее, такой гуманный, сбалансированный, практический подход к образованию и к жизни в целом Вам, наверняка, понравится.

И последнее замечание. В этой книге много говорится о педагогике Шарлотты Мейсон, жившей довольно давно. Многие книги и материалы, с которыми она работала, в наше время покажутся сильно устаревшими. Прочитав цитаты из них, приведённые здесь, или же рассмотрев сами материалы в библиотеке или в книжном магазине, Вы, может быть, решите, что Ваши дети, живущие в этом веке, ни за что не захотят их читать. Возможно, так оно и будет (но также возможно, что, начав читать по настоящему, они найдут много новых друзей на полке у Шарлотты Мейсон). Но, пожалуйста, не отбрасывайте мысли вместе с материалами. Эту книrу можно применить к людям в любом месте и в любое время. Это не инструкция к какой-то одной программе. Сейчас в печати много книг, которые Шарлотта Мейсон с удовольствием бы использовала. Образование - это приключение, где важны основные темы, а не конкретные программы, которые каждое поколение пишет под себя. Это люди, дети, жизнь, реальность!

Шейффер Маколи Сюзан - Ради детей

Посох, 2018 . - 192 с.

ISBN 978-5-93958-077-9

Шейффер Маколи Сюзан - Ради детей - Оглавление

Введение

1. Что такое образование?

2. Дети рождаются личностями

3. Власть и свобода

4. Новый взгляд

5. Образование -наука о привязанностях

6. Путь воли, разума и единство всего

Приложение