Шейффер Маколи Сюзан - Ради детей

Шейффер - Ради детей
Прежде, чем Вы начнёте читать эту книгу, я хочу кое-что пояснить. Когда я только начинала писать, то использовала выражение «он или она», говоря о людях вообще. Я делала это, чтобы было понятно, что, когда я говорю о людях, личностях, то имею в виду всех мальчиков и девочек, мужчин и женщин.
К сожалению, писать так каждый раз было неудобно, а читать, наверное, было бы ещё менее удобно. Поэтому в более поздних черновиках я с неохотой вернулась к традиционному «он», имея ввиду «он или она», как под с ловом «человек» обычно подразумевается «мужчина или женщина».
Надеюсь, что подобный компромисс не обидит никого из читателей. Это вопрос упрощения языка, а не унижения пола, к которому я сама принадлежу. Я не наделяю мальчиков и мужчин более высоким статусом, чем девочек и женщин. Считаю, что все люди равны, и уверена, что Библия учит нас этому.
Ещё одно замечание, которое я хотела бы сделать, заключается в том, что в этой книге истинность христианского мировоззрения принимается по умолчанию, без предварительного доказательства верности этого.
Я верю в истинность Библии не только потому, что я с детства христианка. Напротив, для меня очень важно, что есть причины, по которым иудео-христианскую веру можно считать по-настоящему истинной. Но это не та книга, в которой мы будем обсуждать эти причины.
Начинаю рассказ с того времени, когда я с мужем Ренальдом, обычные родители, пытались найти прак тическую философию образования детей. Для нас она должна была согласоваться с истинностью христианства. Но здесь вы найдёте множество мыслей, применяемых на практике и многими думающими не христианами! Обнаружив что-то на самом деле верное, мы, конечно же, оказываемся не единственными, кто обратил на это внимание. Хорошие и верные мысли появляются неожиданно в самых разных ситуациях. Даже если Вы не христианин, тем не менее, такой гуманный, сбалансированный, практический подход к образованию и к жизни в целом Вам, наверняка, понравится.
И последнее замечание. В этой книге много говорится о педагогике Шарлотты Мейсон, жившей довольно давно. Многие книги и материалы, с которыми она работала, в наше время покажутся сильно устаревшими. Прочитав цитаты из них, приведённые здесь, или же рассмотрев сами материалы в библиотеке или в книжном магазине, Вы, может быть, решите, что Ваши дети, живущие в этом веке, ни за что не захотят их читать. Возможно, так оно и будет (но также возможно, что, начав читать по настоящему, они найдут много новых друзей на полке у Шарлотты Мейсон). Но, пожалуйста, не отбрасывайте мысли вместе с материалами. Эту книrу можно применить к людям в любом месте и в любое время. Это не инструкция к какой-то одной программе. Сейчас в печати много книг, которые Шарлотта Мейсон с удовольствием бы использовала. Образование - это приключение, где важны основные темы, а не конкретные программы, которые каждое поколение пишет под себя. Это люди, дети, жизнь, реальность!
Шейффер Маколи Сюзан - Ради детей
Посох, 2018 . - 192 с.
ISBN 978-5-93958-077-9
Шейффер Маколи Сюзан - Ради детей - Оглавление
Введение
- 1. Что такое образование?
- 2. Дети рождаются личностями
- 3. Власть и свобода
- 4. Новый взгляд
- 5. Образование -наука о привязанностях
- 6. Путь воли, разума и единство всего
Приложение
Огромное спасибо! Насколько знаю, это единственная христианская книга о воспитании детей по методу Шарлотты Мейсон. Прекрасный метод воспитания, используемый и сегодня прогрессивными христианскими учителями и родителями