Шиканов - Византия - Римская мечта
Пир был в самом разгаре. Красноватый свет закатного солнца еще лился в прорезанные высоко под сводами зала окна и терялся в пламени факелов, отбрасывавших причудливые тени на трапезные столы. Здесь было на что посмотреть. Огромные серебряные блюда не вмещали переполнявших их яблок, груш, гранатов, дынь. Июнь еще только начинался, по в обширных владениях ромейских василевсов спелые фрукты, казалось, не переводятся никогда. Еще большее сладкое чудо являли собой просвечивающие виноградные грозди: белые, зеленые, красные, черные и особенно лакомые — серовато-дымчатые. Непременным атрибутом византийского застолья был хлеб. На царском пиру подавали пшеничный — мягкий и белый, по можно было отведать и грубоватый ячменный.
Аппетит возбуждался от одного вида сыров желтых и белых, со слезой на срезе. Кораблями их везли из Пафлагонии и с Балкан. На вкус они оказывались еще великолепнее. Мягкие, как масло, острые и солоноватые.
Аромат сыров оттенялся запахом разнообразной свежайшей зелени, услаждавшей сразу все пять чувств. А еще столы украшала рыба морская, речная и озерная.
Ну и какой же пир без мяса! Куропатки и утки, куры и гуси, и совсем аристократические павлины и журавли. Не говоря уже о прозаических свинине, говядине и баранине. Запеченные, с румяной корочкой, зажаренные, сдобренные специями и соусами такие блюда не могли оставить равнодушными даже самых изысканных гурманов.
Владимир Николаевич Шиканов - Византия. Римская мечта: Западные войны Византии VI—XIV вв.
СПб.: «Рейтар», 2008. — 192 с.: ил.
ISBN 978-5-8067-0038-0
Владимир Николаевич Шиканов - Византия. Римская мечта: Западные войны Византии VI—XIV вв.- Содержание
- От автора
- Вандалы
- Остготы
- Вестготы
- Лангобарды
- Ярость норманнов
- Когда Запад пришел на восток
- Заключение
Приложения
- Императоры Византии
- Короли вандалов
- Короли остготов
- Короли вестготов
- Короли лангобардов
- Норманнские правители
- Императоры Латинской империи
Библиография
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