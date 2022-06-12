Пир был в самом разгаре. Красноватый свет закатного солнца еще лился в прорезанные высоко под сводами зала окна и терялся в пламени факелов, отбрасывавших причудливые тени на трапезные столы. Здесь было на что посмотреть. Огромные серебряные блюда не вмещали переполнявших их яблок, груш, гранатов, дынь. Июнь еще только начинался, по в обширных владениях ромейских василевсов спелые фрукты, казалось, не переводятся никогда. Еще большее сладкое чудо являли собой просвечивающие виноградные грозди: белые, зеленые, красные, черные и особенно лакомые — серовато-дымчатые. Непременным атрибутом византийского застолья был хлеб. На царском пиру подавали пшеничный — мягкий и белый, по можно было отведать и грубоватый ячменный.

Аппетит возбуждался от одного вида сыров желтых и белых, со слезой на срезе. Кораблями их везли из Пафлагонии и с Балкан. На вкус они оказывались еще великолепнее. Мягкие, как масло, острые и солоноватые.

Аромат сыров оттенялся запахом разнообразной свежайшей зелени, услаждавшей сразу все пять чувств. А еще столы украшала рыба морская, речная и озерная.

Ну и какой же пир без мяса! Куропатки и утки, куры и гуси, и совсем аристократические павлины и журавли. Не говоря уже о прозаических свинине, говядине и баранине. Запеченные, с румяной корочкой, зажаренные, сдобренные специями и соусами такие блюда не могли оставить равнодушными даже самых изысканных гурманов.

Владимир Николаевич Шиканов - Византия. Римская мечта: Западные войны Византии VI—XIV вв.

СПб.: «Рейтар», 2008. — 192 с.: ил.

ISBN 978-5-8067-0038-0

Владимир Николаевич Шиканов - Византия. Римская мечта: Западные войны Византии VI—XIV вв.- Содержание

От автора

Вандалы

Остготы

Вестготы

Лангобарды

Ярость норманнов

Когда Запад пришел на восток

Заключение

Приложения

Императоры Византии

Короли вандалов

Короли остготов

Короли вестготов

Короли лангобардов

Норманнские правители

Императоры Латинской империи

Библиография