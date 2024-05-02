Шилдс - Брэдфелдт - Забота о душах
Мы - не теоретики. Мы - делатели, практики пасторского служения. Но после нескольких лет такого служения в своих общинах, приобретя опыт помощи прихожанам в их нуждах, мы оба пришли к преподаванию. Теперь мы обучаем новое поколение практиков. Поэтому связь теории с практикой очень для нас важна. Хотя мы обучены консультированию и теориям личности, хорошо ориентируемся в этих отраслях знаний и даже их преподаем, по своей природе мы – люди действия. Мы любим быть там, где теория пересекается с практикой. Об этих точках пересечения и рассказывает данная книга.
Последние годы - в общем счете двадцать пять лет, если считать работу по совместительству, - мы служим преподавателями в Библейском институте Муди в г. Чикаго (штат Иллинойс, США). Один из нас (д-р Гэри Брэдфелдт) - заведующий кафедрой педагогики, а другой (д-р Гарри Шилдс) - заведующий кафедрой пасторской подготовки. Мы упоминаем об этом не для того, чтобы повысить престиж этой книги или свой собственный, а лишь в подтверждение нашей безоговорочной преданности Библии и практическому служению. Из этой преданности и родилась данная книга. Нашей целью было издать пособие по пасторскому попечению и консультированию, которое было бы здравым с теоретической стороны и полезным с практической. Для нас также очень важно, чтобы оно было прочно укоренено в библейской истине.
Нам представляются два основных типа читателей. Первый - студент, готовящийся стать пастором. Второй – профессионал или доброволец, участвующий в служении пасторского попечения в церкви или церковной организации. Однако мы надеемся, что и другие смогут почерпнуть в этой книге нужную информацию и пользу для себя.
Взглянув на ассортимент ресурсов, доступных верующему консультанту, мы увидели, что большинство имеющихся книг можно отнести к одной из нескольких категорий. В некоторых подробно и скрупулезно излагаются основные теории личности и консультирования. Другие предлагают практические методы и техники консультирования, часто не уделяя должного внимания их теоретическому и богословскому обоснованию. Еще немало книг посвящено дебатам о роли психологических теорий в служении христианского консультирования; их авторы, как правило, стремятся склонить читателей к тому или иному мнению по этому вопросу. Хотя в нашей книге есть все эти элементы - теоретическая часть, практические советы и анализ отношений между психологией и богословием, - у нас особая цель: оснастить читателей для служения, подготовить консультантов или наставников, которые смогут помочь своим братьям и сестрам во Христе. Наша книга призвана подготовить читателей к делу служения.
Гарри Шилдс, Гэри Брэдфелдт - Забота о душах - Консультирование, подчиненное Писанию
Коростень: МЧП «Триада С», 2016. - 492 с.
ISBN 978-617-7374-04-5
Гарри Шилдс, Гэри Брэдфелдт - Забота о душах – Содержание
Выражение признательности
Введение
ЧАСТЬ 1. ОСНОВЫ ДУХОВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ (ГЭРИ БРЭДФЕЛДТ)
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Библейские и богословские основы понимания личности
- 1. «Sola Scriptura»: об авторитете Писания
- 2. Дивно устроены: бйблейское понимание человеческой личности (часть 1)
- 3. Заблудшие и страдающие: библейское понимание человеческой личности (часть 2)
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Социологические основы понимания личности
- 4. Окна в мир: ценность и оценка психологических теорий
- 5. Теории личности I: биологический и бихевиористический подходы
- 6. Теории личности П: психоаналитический подход
- 7. Теории личности Ш: феноменологический подход
- 8. Теории личности IV: когнитивный подход
ЧАСТЬ 2. ПРАКТИКА ДУХОВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ (ГАРРИ ШИЛДС)
- 9. Духовное консультирование: забота о душах
- 10. Процесс духовного консультирования (часть 1)
- 11. Процесс духовного консультирования (часть 2)
- 12. Духовная поддержка отчаявшихся людей
- 13. Духовная поддержка при проблеме страха
- 14. Духовная поддержка при проблеме гнева
- 15. Духовная поддержка при проблеме вины
- 16. Духовная поддержка при супружеских конфликтах
Эпилог. Забота о собственной душе
Список использованной литературы
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