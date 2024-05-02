Шилдс - Брэдфелдт - Забота о душах

Мы - не теоретики. Мы - делатели, практики пасторского служения. Но после нескольких лет такого служения в своих общинах, приобретя опыт помощи прихожанам в их нуждах, мы оба пришли к преподаванию. Теперь мы обучаем новое поколение практиков. Поэтому связь теории с практикой очень для нас важна. Хотя мы обучены консультированию и теориям личности, хорошо ориентируемся в этих отраслях знаний и даже их преподаем, по своей природе мы – люди действия. Мы любим быть там, где теория пересекается с практикой. Об этих точках пересечения и рассказывает данная книга.

Последние годы - в общем счете двадцать пять лет, если считать работу по совместительству, - мы служим преподавателями в Библейском институте Муди в г. Чикаго (штат Иллинойс, США). Один из нас (д-р Гэри Брэдфелдт) - заведующий кафедрой педагогики, а другой (д-р Гарри Шилдс) - заведующий кафедрой пасторской подготовки. Мы упоминаем об этом не для того, чтобы повысить престиж этой книги или свой собственный, а лишь в подтверждение нашей безоговорочной преданности Библии и практическому служению. Из этой преданности и родилась данная книга. Нашей целью было издать пособие по пасторскому попечению и консультированию, которое было бы здравым с теоретической стороны и полезным с практической. Для нас также очень важно, чтобы оно было прочно укоренено в библейской истине.

Нам представляются два основных типа читателей. Первый - студент, готовящийся стать пастором. Второй – профессионал или доброволец, участвующий в служении пасторского попечения в церкви или церковной организации. Однако мы надеемся, что и другие смогут почерпнуть в этой книге нужную информацию и пользу для себя.

Взглянув на ассортимент ресурсов, доступных верующему консультанту, мы увидели, что большинство имеющихся книг можно отнести к одной из нескольких категорий. В некоторых подробно и скрупулезно излагаются основные теории личности и консультирования. Другие предлагают практические методы и техники консультирования, часто не уделяя должного внимания их теоретическому и богословскому обоснованию. Еще немало книг посвящено дебатам о роли психологических теорий в служении христианского консультирования; их авторы, как правило, стремятся склонить читателей к тому или иному мнению по этому вопросу. Хотя в нашей книге есть все эти элементы - теоретическая часть, практические советы и анализ отношений между психологией и богословием, - у нас особая цель: оснастить читателей для служения, подготовить консультантов или наставников, которые смогут помочь своим братьям и сестрам во Христе. Наша книга призвана подготовить читателей к делу служения.

Гарри Шилдс, Гэри Брэдфелдт - Забота о душах - Консультирование, подчиненное Писанию

Коростень: МЧП «Триада С», 2016. - 492 с.

ISBN 978-617-7374-04-5

Гарри Шилдс, Гэри Брэдфелдт - Забота о душах – Содержание

Выражение признательности

Введение

ЧАСТЬ 1. ОСНОВЫ ДУХОВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ (ГЭРИ БРЭДФЕЛДТ)

Библейские и богословские основы понимания личности 1. «Sola Scriptura»: об авторитете Писания 2. Дивно устроены: бйблейское понимание человеческой личности (часть 1) 3. Заблудшие и страдающие: библейское понимание человеческой личности (часть 2)

Социологические основы понимания личности 4. Окна в мир: ценность и оценка психологических теорий 5. Теории личности I: биологический и бихевиористический подходы 6. Теории личности П: психоаналитический подход 7. Теории личности Ш: феноменологический подход 8. Теории личности IV: когнитивный подход



ЧАСТЬ 2. ПРАКТИКА ДУХОВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ (ГАРРИ ШИЛДС)

9. Духовное консультирование: забота о душах

10. Процесс духовного консультирования (часть 1)

11. Процесс духовного консультирования (часть 2)

12. Духовная поддержка отчаявшихся людей

13. Духовная поддержка при проблеме страха

14. Духовная поддержка при проблеме гнева

15. Духовная поддержка при проблеме вины

16. Духовная поддержка при супружеских конфликтах

Эпилог. Забота о собственной душе

Список использованной литературы

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