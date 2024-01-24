Шиммель Аннемари - Мистерия чисел
На протяжении тысячелетия человечество влекла сфера нумерологии и магия чисел. Солнце и луна, как знаки в великой книге природы, служащие для измерения циклов человеческой жизни, всегда заставляли людей ощущать, что числа - это нечто совершенно особенное. Они не только описывают и определяют пространство и время в абстрактных формулах, но и являются частью таинственной системы взаимоотношений со звездами и другими природными явлениями. Наши предки считали, что эти явления, в свою очередь, представляют духов, божеств или демонов, либо так или иначе связаны с ними. Знание цифр и присущих им качеств давало смертным возможность использовать их силу, заручаться помощью соответствующих духов, совершать колдовство или, повторяя определенную числовую последовательность, повышать эффективность молитв. Тайные знания чисел нашли свое применение как в фольклоре, так и в высокой литературе. Их можно обнаружить в средневековой архитектуре и музыке, которая, как полагают, является отражением гармонией сфер.
Настоящая книга, в основном, посвящена древним цивилизациям и таким религиозным направлениям как иудаизм, христианство и ислам. Тем не менее, по возможности мы постарались включить индийские и китайские традиции, также добавить особенности счисление майя. Мы сочли увлекательным приоткрыть завесу символики чисел доколумбовых американцев, разработавших столь замечательные астрономические системы, или подробно остановиться на числах в цивилизациях американских индейцев или среди африканских племен.
Символика чисел чрезвычайно разнообразна, тем не менее, в разных культурах можно обнаружить удивительное сходство в их интерпретации. Мы очень надеемся, что, в конце концов, наши читатели не окажутся в замешательстве, и смогут почерпнуть полезную информацию из контекста, из которого развились символика и магия чисел. По крайней мере, мы надеемся, что они смогут понять, почему светофор имеет три фазы, почему многие люди выбирают особые «счастливые» числа для своих номерных знаков (часто с семерками или кратными семи) и почему так много людей страдает от болезни с пугающим названием «трискайдекафобия», то есть «страх числа 13».
Аннемари Шиммель - Мистерия чисел
Касталия. 2022 г. — 248 стр.
ISBN 978-5-521-16424-0
Аннемари Шиммель - Мистерия чисел - Содержание
Введение
Числа и системы счисления
Наследие Пифагорейцев
Гнозис и Каббала
Мистицизм ислама
Символика чисел в эпоху Средневековья и Барокко
Суеверия
Забавы с числами и магические квадраты
Небольшой словарь чисел
Число изначального бытия
Полярность и деление
Всеобъемлющий синтез
Число материального порядка
Число жизни и любви
Идеальное число сотворенного мира
Столпы Мудрости
Благоприятное Число
Возвеличенное сакральное число 3
Полнота и совершенство
Число безмолвия
Замкнутый круг
Удачное или несчастливое?
Число помощников
Малое лунное число
Символ целостности
Число завоевания
Двойная девятка
Число метонического цикла
Старый предел счета
Совершенство
Еврейский алфавит
От двадцати четырех до тридцати девяти
Подготовка и завершение
От сорока двух до шестидесяти шести
Семьдесят и Семьдесят два: Изобилие
До Десяти Тысяч
No comments yet. Be the first!