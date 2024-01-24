Шиммель Аннемари - Мистерия чисел

На протяжении тысячелетия человечество влекла сфера нумерологии и магия чисел. Солнце и луна, как знаки в великой книге природы, служащие для измерения циклов человеческой жизни, всегда заставляли людей ощущать, что числа - это нечто совершенно особенное. Они не только описывают и определяют пространство и время в абстрактных формулах, но и являются частью таинственной системы взаимоотношений со звездами и другими природными явлениями. Наши предки считали, что эти явления, в свою очередь, представляют духов, божеств или демонов, либо так или иначе связаны с ними. Знание цифр и присущих им качеств давало смертным возможность использовать их силу, заручаться помощью соответствующих духов, совершать колдовство или, повторяя определенную числовую последовательность, повышать эффективность молитв. Тайные знания чисел нашли свое применение как в фольклоре, так и в высокой литературе. Их можно обнаружить в средневековой архитектуре и музыке, которая, как полагают, является отражением гармонией сфер.

Настоящая книга, в основном, посвящена древним цивилизациям и таким религиозным направлениям как иудаизм, христианство и ислам. Тем не менее, по возможности мы постарались включить индийские и китайские традиции, также добавить особенности счисление майя. Мы сочли увлекательным приоткрыть завесу символики чисел доколумбовых американцев, разработавших столь замечательные астрономические системы, или подробно остановиться на числах в цивилизациях американских индейцев или среди африканских племен.

Символика чисел чрезвычайно разнообразна, тем не менее, в разных культурах можно обнаружить удивительное сходство в их интерпретации. Мы очень надеемся, что, в конце концов, наши читатели не окажутся в замешательстве, и смогут почерпнуть полезную информацию из контекста, из которого развились символика и магия чисел. По крайней мере, мы надеемся, что они смогут понять, почему светофор имеет три фазы, почему многие люди выбирают особые «счастливые» числа для своих номерных знаков (часто с семерками или кратными семи) и почему так много людей страдает от болезни с пугающим названием «трискайдекафобия», то есть «страх числа 13».

Аннемари Шиммель - Мистерия чисел

Касталия. 2022 г. — 248 стр.

ISBN 978-5-521-16424-0

Аннемари Шиммель - Мистерия чисел - Содержание

Введение

Числа и системы счисления

Наследие Пифагорейцев

Гнозис и Каббала

Мистицизм ислама

Символика чисел в эпоху Средневековья и Барокко

Суеверия

Забавы с числами и магические квадраты

Небольшой словарь чисел