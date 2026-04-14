Шиммель - Иисус и Мария в исламском религиозном гностицизме

Монография «Иисус и Мария в исламском религиозном гностицизме» выдающегося востоковеда Анны-Марии Шиммель представляет собой уникальное исследование того, как образы Христа (Исы) и Девы Марии (Марьям) интерпретируются в мистической традиции ислама (суфизме) и классической персидской литературе. Книга была написана с целью наведения «мостов» между христианской и мусульманской культурами, демонстрируя глубокое почтение мусульман к этим священным фигурам.

Автор анализирует Иисуса как «непорочного странника», символ «совершенного человека» и великого целителя душ. Особое внимание уделяется поэтическому наследию таких мастеров, как Руми, Санаи и Аттар, в чьих стихах Иисус предстает воплощением божественной любви и света. Книга раскрывает коранические сюжеты — от чудесного рождения до «оживления глиняной птицы» — и объясняет, почему в суфийской традиции Иисуса называют «Духом Бога» (Рух Аллах). Это издание — не просто научный труд, а призыв к межрелигиозному диалогу через понимание общих духовных корней.

М.: Научная книга, 2012. — 134 с.

