Шиммель - Иисус и Мария в исламском религиозном гностицизме
Монография «Иисус и Мария в исламском религиозном гностицизме» выдающегося востоковеда Анны-Марии Шиммель представляет собой уникальное исследование того, как образы Христа (Исы) и Девы Марии (Марьям) интерпретируются в мистической традиции ислама (суфизме) и классической персидской литературе. Книга была написана с целью наведения «мостов» между христианской и мусульманской культурами, демонстрируя глубокое почтение мусульман к этим священным фигурам.
Автор анализирует Иисуса как «непорочного странника», символ «совершенного человека» и великого целителя душ. Особое внимание уделяется поэтическому наследию таких мастеров, как Руми, Санаи и Аттар, в чьих стихах Иисус предстает воплощением божественной любви и света. Книга раскрывает коранические сюжеты — от чудесного рождения до «оживления глиняной птицы» — и объясняет, почему в суфийской традиции Иисуса называют «Духом Бога» (Рух Аллах). Это издание — не просто научный труд, а призыв к межрелигиозному диалогу через понимание общих духовных корней.
М.: Научная книга, 2012. — 134 с.
ISBN 978-591393-107-8.
А.-М. Шиммель — Иисус и Мария в исламском религиозном гностицизме - Содержание
Мистический образ Христа: Иисус как идеал суфия, воплощающий нищету духа, аскетизм и абсолютное доверие Богу.
Почитание Девы Марии: Анализ коранической суры «Марьям» и мусульманского догмата о непорочном зачатии как основы глубокого уважения к Богородице в исламе.
Символика чудес: Толкование исцелений и воскрешений из мертвых как метафор духовного возрождения человеческого сердца.
Христос в философии Ибн Араби: Место Иисуса в иерархии святых и его роль «Печати всеобщей святости» в трудах великого шейха.
Литературные аллюзии: Обзор бесчисленных упоминаний Иисуса и Марии в персоязычной поэзии, от классики до современных авторов.
