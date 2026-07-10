Шимон - Верный Пастырь
Горящий меч – красный, поскольку эти суды притягиваются им от левой линии Бины, которая красная. Как сказано о нем: «Меч Творца полон крови». От этого меча зависит обращение, ибо эти ангелы обращаются в несколько видов: то они женщины, то они – мужчины. И в этом отношении остальные свойства распределяются по нескольким ступеням. Ведь есть ещё два свойства, которые называются ангелы и духи в женщинах и мужчинах. Выясним следующие вопросы: 1. Иаков шёл своим путём, но он не знает, каким путём. 2. «Увидев их» – лишнее. Ведь они встретили его, конечно же, он увидел их. 3. Почему об уговорах сказано «ангелы Творца», а в наречении имени – «стан Творца»? Дело в том, что «Иаков пошёл своим путём» – для привлечения Мохин Аба ве-Има к Нукве. А вначале, когда он привлекал левую линию в Аба ве-Има, в Нукве раскрылись ангелы суда, как сказано: «И уговаривали его ангелы Творца».
И Иаков пробудился, чтобы охранять Нукву от этих Диним, как сказано: «И сказал Иаков, увидев их», – то есть он раскрыл в них видение с помощью привлечения средней линии, которая объединяет две линии. Сказал он тогда: «Стан Творца — это». «Стан» – ибо он связал четыре свойства ангелов в один стан. И потом они стали подножиями для Нуквы с четырёх её углов. И тогда: «И нарёк он имя месту тому» – Нуква называется «место». Теперь он назвал её «Станы», поскольку стан Творца распространился на четыре стана в её четырёх углах. И поэтому нужно было сначала выяснить место выхода Мохин, то есть Аба ве-Има, и что от Аба ве-Има получает Нуква, а от Нуквы расходятся ангелы. И нужно было выяснить эти три свойства власти левой линии: 1. Что такое «защитники начальников, выпрямленные свыше», то есть Мохин левой линии Аба ве-Има. 2. Что от них происходит «пламя меча», то есть Нуква в Мохин левой линии. 3. «От этого меча зависит обращение, эти ангелы, обращающиеся в несколько видов» – это ангелы, происходящие от Нуквы: иногда они мужчины, иногда они – женщины.
Со стороны Древа Жизни, то есть средней линии, в Аба ве-Има выходят объединяющиеся – то есть три линии – в одном единстве с помощью соединения экрана де-Хирик, который Иаков поднял там в качестве МАН. Эти три святые линии постоянно наполняются от небесной росы, иначе говоря, несмотря на то, что все три линии присутствуют там как одно целое, всё же левая линия не властвует там никоим образом, и лишь правая господствует надо всеми, и это свойство покрытых хасадим, называемых «небесная роса», поскольку левая линия раскрывается в одной лишь Нукве. И это первое свойство средней линии. Имя Элохим, то есть Нуква, исправляется через них, то есть через Мохин де-Аба ве-Има, и это второе свойство средней линии.
В четырёх сторонах света, то есть Нуквы, Мохин стали опорами престола, то есть Нуквы, называемой «престол». Иными словами, они стали четырьмя ножками престола, и это четыре ангела: Михаэль, Гавриэль, Уриэль, Рафаэль. И это третье свойство средней линии. И выяснились три свойства – то есть Аба ве-Има, и Нуква, и ангелы. И также со стороны средней линии. Все эти три свойства – изножье, члены, опоры – никогда не отделяются от имени Элохим, то есть Нуквы. И они – приближенные Иакова, который избрал свою долю, и они соединились с этим именем, то есть с Нуквой. И все они вышли благодаря Иакову. Все три вышеназванные свойства: источник их выхода в Аба ве-Има, приход в Нукву и распространение в ангелах – соединяются в Нукве и называются в ней: изножье, органы и опоры, – поскольку НЕХИ де-Аба ве-Има облачаются в Нукву со своими Мохин, и эти НЕХИ называются: «мать одолжила свои одежды дочери». И они называются «изножье» от слов: «И открыла изножье его», – поскольку НЕХИ называются «ноги». И тогда, когда в ней распространяются эти Мохин, она называется «престол». А ангелы, которые расходятся от неё, становятся четырьмя ножками престола. А Мохин, которые распространяются в самой Нукве, называются «члены», то есть члены и части самого престола. А распространяющиеся к ангелам называются «опоры», то есть они поддерживают престол, но не являются самим престолом. И выяснилось объединение этих трёх свойств вместе внутри Нуквы. И несмотря на то, что Нуква получает три эти свойства от Аба ве-Има, она не получает их напрямую от Аба ве-Има, а сначала они выходят в Иакове, то есть Зеир Анпине, и Нуква получает их от Иакова.
Когда Иаков пошёл своим путём, – то есть когда он пошёл получить эти три свойства для Нуквы от Аба ве-Има, – его окружили с четырёх сторон, Ху’Б Ту’М, – иными словами, он поднялся в качестве МАН в Аба ве-Има и в средней линии раскрыл там четыре света Ху’Б Ту’М в отражённом свете. Его охраняли с четырёх сторон света, или Нуквы, – то есть он притянул Ху’Б Ту’М от Аба ве-Има в Нукву во всём совершенстве. И лишь недолго был он под воздействием высшего места, «защитников начальников, выпрямленных свыше», то есть власти левой линии в Аба ве-Има, откуда распространяются ангелы, обращающиеся в несколько видов. И о них сказано: «И затронули его ангелы Творца», – то есть он был затронут и поражён содержащимся в них судом. И было это, чтобы охранить дерево внизу, – то есть чтобы он поднял МАН в Аба ве-Има и раскрыл там среднюю линию для охраны дерева внизу, то есть Нуквы, от судов. А после того как он притянул среднюю линию: «И сказал Иаков, увидев их», – когда раскрыл в них видение, то есть Мохин Ху’Б Ту’М, которые выходят на среднюю линию, – сказал: «Стан Творца это», – то есть он объединил ангелов Творца в один стан, и они стали опорами для Нуквы, для её четырёх углов. И тогда: «И нарёк он имя месту тому "Станы"», – то есть они стали четырьмя станами для четырёх углов Нуквы, или четырьмя ножками престола.
Бар Иоха́й Рабби Шимон – Верный Пастырь
Библиотека Зоар
Издательство – «Автор» – 2026 г. / 379 с.
Бар Иоха́й Рабби Шимон – Верный Пастырь – Содержание
Райя Мехемна (Верный Пастух)
Авторство и история
Введение
Праздники
И поднялся Иаков на ноги и пошёл в страну сынов востока.
И встретили его Ангелы Творца
И Иаков пошёл путём своим, и встретили его ангелы Элохим.
И сказал Иаков, когда увидел их: это стан Элохим. И нарёк имя месту тому Маханаим.
И послал Иаков ангелов
Пришествие Мессии
Если попадётся птичье гнездо
Есть три вида хохмы (мудрости)
Есть два вида голоса
Звезда и Пламень
И роняет две слезы в великое море
И встал новый царь
Утренняя Звезда
Но не слушали они Моше из-за отсутствия духа.
Пасхальная жертва И сказал Господь Моше, говоря
Посвяти мне каждого первенца
Ибо ангелам Своим он заповедает о тебе
Ибо не видели вы никакого образа
Каждого перворождённого осла выкупай через ягненка
Тфилин
Благословен Творец вовеки, да будет так.
Чти Творца от достояния своего
Помни день субботний, чтобы освятить его
Предоставление городов-убежищ
«Мат» и «Мот»
Искупление слуги-еврея
Обоюдоострый меч
Те, которые отмечены знамениями Святого, благословен Он, и Его
Шхины
Дух восходит и спускается каждую ночь.
Два Машиаха
Относительно десятины
Народ святости будьте для Меня
Пусть возьмут Мне возношение
Культ солнца (или: Солнечный ритуал)
Ешьте, родные! Пейте до упоения, возлюбленные!
В Геенне есть места
Река Динур
Шесть комбинаций Йуд-Хей-Вав
Пылание святых
Елей воскурения
Два огня
Вот помазание Аарона
Обрезание и крайняя плоть
Козёл в Азазель
Семьдесят звуков женщины в трудах
Душа и дух (нефеш и руах)
Сын почитает отца
Старший сын
Тогда вы можете назначить царя над вами
У Адама Ришона не было от этого мира ничего
Жена, которую Ты дал со мною
Человеку запрещено смотреть на красоту женщины
Отврати очи твои от меня
Человеку запрещено смотреть на место, которое Святой, благословен
Он, ненавидит
Я – Господь, ваш Элохим, из земли Египетской
Заработная плата того, кто нанят, не будет с вами всю ночь
Не помещайте камень преткновения перед слепыми
В праведности вы будете судить ближнего своего
Ты непременно упрекнёшь ближнего твоего
Секрет светильника (канделябра)
Но ради сестры своей, девицы
И не опорочит он своего потомства в народе своём
Жертва Омера
Исчисление омера
Пояснение сказанного
Праздник Шавуот
Трубление в шофар
День искупления (Йом-Киппур)
Праздник Суккот (Кущей)
Субботний год (Шмита) и юбилей (Йовель)
Трубить в шофар в Йовель
Единение Творца и Его Шхины
Они будут вашими рабами навеки
Реинкарнация
Изменение
И ночью Его песня будет со мной
Раайя
Жена, подозреваемая в супружеской неверности (сота)
Древо жизни и Древо познания добра и зла
Великий сброд (эрев рав)
продолжение
Да обратит Господь лицо Своё к тебе и даст тебе мир!
Когда священник поднимает руки
И возложат имя Моё
Всё, что проходит через огонь, проведите через огонь
И вода стала сладкою
Ворон и голубь
Торт (хала) из первого вашего теста в дар
Рождение Моисея
Обеты о домохозяйствах
Посвящая своё владение священнику
Два из ста
Чтобы отложить десятину
Это таинство Торы
Это таинство Торы (продолжение)
Собирающий источники в потоки
Левиратный брак и реинкарнация
Перед тем, как дать Тору, они зависят от созвездий
Вино веселит сердце человека... кипарисы – её дом
Ибо ветер проходит над ним, и его нет
Почему праведник наказывается за беззаконие своего поколения
Импульс пациента в изгнании Эдома
Вот, я даю ему Мой завет мира
Два зеркала
Алеф-Нун-Йуд и Вав-Хей-Вав
Три раза Давид был сделан слугой
Давид был бедным, благочестивым и слугой
Аллюзии Элазара, Йоси, Иегуды, Юдая, Абы и рабби Шимона и его
друзей
Главному музыканту: благодари, радуйся, праведник, хвала, мелодия,
напев, песнь, благословение
Колесница Метатрона
Дым, аромат и благовония
Три молитвы
Порадуйтесь также о Господе
Один агнец, которого ты принесёшь утром
Колесница Иезекииля
На трон, который есть Хей
Четыре клипот, окружающие четырёх живых существ
Голос и речь
Собрание Шма, тфилина и ремней
Поклониться и стоять прямо
Время от времени они молчат, а порой они говорят
И ноги у них были прямые ноги
Зрение, слух, обоняние и речь
Радуга, тфилин, цицит, синий, белый и чтение «Шма»
Мистические размышления о божественной Колеснице и молитве
Тот, кто говорит «Хвала
Печень и сердце
Козёл отпущения, печень и сердце
Память о смерти, летящая в воздухе
Исраэль – члены Шхины
Сотворим человека по
Что такое «Йеш-Хохма
Дополнительная нефеш, дополнительный руах
Вечерняя молитва
Моисей, два Мессии, радуга
Собрал мирру мою... Пейте до упоения, возлюбленные товарищи
Размер оливки и размер яйца
Три человека, которые нанесли вред себе
И он увидел во сне
Как пламя, соединённое с горящим углем
Прекрасная мука для приношения
Смешанное с битым маслом
Принеси очищение Мне
Луна сжалась сама
Козёл в Азазель
Заря рассвета
Праздник Песаха
Прикрикни на зверя в тростнике
Четыре освобождения
Птичье гнездо
Четыре отрывка в тфилине
Круглый хлеб, который является двенадцатью ликами
Приношение Моё, хлеб Мой, огнепалимый
Мелкая мука, средняя мука и мусорная мука
Шавуот
Птичье гнездо
Невеста Моисея
И принесешь жертву за огонь для всесожжения
Также в день первых плодов
Йом Кипур (поклонение: мысль, речь и поступок)
Праздник Суккот
Шмини
Разъяснения
Объяснения
Собрание «Шма Исраэль» и Тфилин
Два
Шавуот
Ода (продолжение)
Ода (заповедь благоговения)
Любовь
Мезуза
«Шма» и «Благословенно имя величия царства Его вовеки»
Четыре отрывка тфилин головы и тфилин руки
В землю, в которой не будешь есть хлеб в скудости
Хозяин накрывает, а гость благословляет
Десять действий, выполняемых во время трапезы
«И помолилась невеста, но не было ее, чтобы спасти ее»
«Если человек найдет девицу, которая является девственницей»
«В тот же день отдай плату ему»
«Страх перед грехом предшествует мудрости»
«Нет заповеди, в которую не были бы включены десять сфирот»
«Рыба и саранча не требуют убоя»
«В скале построишь гнездо свое»
«Падшие»
«Левиафан»
«И помолилась невеста, но не было ее, чтобы спасти ее»
Тот, кто действует с благочестием (хасид) по отношению к своему Учителю
Истребить семя Амалека
Нельзя начинать ничего в понедельник или среду
И рабыня, которая наследует госпоже своей
Песах (Пасха), хамец (квасное) и маца (пресный хлеб)
Илия, не торопись спускаться
Песах, хамец и маца (продолжение)
Головные и ручные тфилин
Десять звуков шофара
Рош а-Шана, Песах, Шавуот и Суккот
Цицит (кисти)
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