Шимон - Верный Пастырь

Горящий меч – красный, поскольку эти суды притягиваются им от левой линии Бины, которая красная. Как сказано о нем: «Меч Творца полон крови». От этого меча зависит обращение, ибо эти ангелы обращаются в несколько видов: то они женщины, то они – муж­чины. И в этом отношении остальные свойства распределяются по нескольким ступеням. Ведь есть ещё два свойства, которые называются ангелы и духи в женщинах и мужчинах. Выясним следующие вопросы: 1. Иаков шёл своим путём, но он не знает, каким путём. 2. «Увидев их» – лишнее. Ведь они встретили его, конечно же, он увидел их. 3. Почему об уговорах сказано «ангелы Творца», а в наречении имени – «стан Творца»? Дело в том, что «Иаков пошёл своим путём» – для привлечения Мохин Аба ве-Има к Нукве. А вначале, когда он привлекал левую линию в Аба ве-Има, в Нукве раскрылись ангелы суда, как сказано: «И уговаривали его ангелы Творца».

И Иаков пробудился, чтобы охранять Нукву от этих Диним, как сказано: «И сказал Иаков, увидев их», – то есть он раскрыл в них видение с помощью привлечения средней линии, которая объединяет две линии. Сказал он тогда: «Стан Творца — это». «Стан» – ибо он связал четыре свойства ангелов в один стан. И потом они стали подножиями для Нуквы с четырёх её углов. И тогда: «И нарёк он имя месту тому» – Нуква называется «место». Теперь он назвал её «Станы», поскольку стан Творца распространился на четыре стана в её четырёх углах. И поэтому нужно было сначала выяснить место выхода Мохин, то есть Аба ве-Има, и что от Аба ве-Има получает Нуква, а от Нуквы расходятся ангелы. И нужно было выяснить эти три свой­ства власти левой линии: 1. Что такое «защитники начальников, выпрямленные свыше», то есть Мохин левой линии Аба ве-Има. 2. Что от них происходит «пламя меча», то есть Нуква в Мохин левой линии. 3. «От этого меча зависит обращение, эти ангелы, обращающиеся в несколько видов» – это ангелы, происходящие от Нуквы: иногда они мужчины, иногда они – женщины.

Со стороны Древа Жизни, то есть средней линии, в Аба ве-Има выходят объеди­няющиеся – то есть три линии – в одном единстве с помощью соединения экрана де-Хирик, который Иаков поднял там в качестве МАН. Эти три святые линии постоянно наполняются от небесной росы, иначе говоря, несмотря на то, что все три линии присутствуют там как одно целое, всё же левая линия не властвует там никоим образом, и лишь правая господствует надо всеми, и это свойство покрытых хасадим, называемых «небесная роса», поскольку левая линия раскрывается в одной лишь Нукве. И это первое свойство средней линии. Имя Эло­хим, то есть Нуква, исправляется через них, то есть через Мохин де-Аба ве-Има, и это вто­рое свойство средней линии.

В четырёх сторонах света, то есть Нуквы, Мохин стали опорами престола, то есть Нуквы, называемой «престол». Иными словами, они стали четырьмя нож­ками престола, и это четыре ангела: Михаэль, Гавриэль, Уриэль, Рафаэль. И это третье свой­ство средней линии. И выяснились три свойства – то есть Аба ве-Има, и Нуква, и ангелы. И также со стороны средней линии. Все эти три свойства – изножье, члены, опоры – никогда не отделяются от имени Элохим, то есть Нуквы. И они – приближенные Иакова, который избрал свою долю, и они соединились с этим именем, то есть с Нуквой. И все они вышли благодаря Иакову. Все три вышеназванные свойства: источник их выхода в Аба ве-Има, приход в Нукву и распространение в ангелах – соединяются в Нукве и называются в ней: изножье, органы и опоры, – поскольку НЕХИ де-Аба ве-Има облачаются в Нукву со своими Мохин, и эти НЕХИ называются: «мать одолжила свои одежды дочери». И они называются «изножье» от слов: «И открыла изножье его», – поскольку НЕХИ называются «ноги». И тогда, когда в ней распростра­няются эти Мохин, она называется «престол». А ангелы, которые расходятся от неё, становятся четырьмя ножками престола. А Мохин, которые распространяются в самой Нукве, называются «члены», то есть члены и части самого престола. А распространяющиеся к ангелам называются «опоры», то есть они поддерживают престол, но не являются самим престолом. И выяснилось объединение этих трёх свойств вместе внутри Нуквы. И несмотря на то, что Нуква получает три эти свойства от Аба ве-Има, она не получает их напрямую от Аба ве-Има, а сначала они выходят в Иакове, то есть Зеир Анпине, и Нуква получает их от Иакова.

Когда Иаков пошёл своим путём, – то есть когда он пошёл получить эти три свойства для Нуквы от Аба ве-Има, – его окружили с четырёх сторон, Ху’Б Ту’М, – иными словами, он поднялся в качестве МАН в Аба ве-Има и в средней линии раскрыл там четыре света Ху’Б Ту’М в отражённом свете. Его охраняли с четырёх сторон света, или Нуквы, – то есть он притянул Ху’Б Ту’М от Аба ве-Има в Нукву во всём совершенстве. И лишь недолго был он под воздействием высшего места, «защитников начальников, выпрямленных свыше», то есть власти левой линии в Аба ве-Има, откуда распространяются ангелы, обращающиеся в несколько видов. И о них сказано: «И затронули его ангелы Творца», – то есть он был затронут и поражён содержащимся в них судом. И было это, чтобы охранить дерево внизу, – то есть чтобы он поднял МАН в Аба ве-Има и раскрыл там среднюю линию для охраны дерева внизу, то есть Нуквы, от судов. А после того как он притянул среднюю линию: «И сказал Иаков, увидев их», – когда раскрыл в них видение, то есть Мохин Ху’Б Ту’М, которые выходят на среднюю линию, – сказал: «Стан Творца это», – то есть он объединил ангелов Творца в один стан, и они стали опорами для Нуквы, для её четырёх углов. И тогда: «И нарёк он имя месту тому "Станы"», – то есть они стали четырьмя станами для четырёх углов Нуквы, или четырьмя ножками престола.

Бар Иоха́й Рабби Шимон – Верный Пастырь

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Издательство – «Автор» – 2026 г. / 379 с.

Бар Иоха́й Рабби Шимон – Верный Пастырь – Содержание