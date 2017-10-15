История человечества знает немало случаев, когда падение одного города влекло за собой гибель целого народа. Но часто ли за всю долгую историю человечества бывало так, что падение города ознаменовывало конец целой цивилизации — цивилизации, оказывавшей значительное влияние на окружающий ее мир в течение многих веков? И много ли таких событий могут быть датированы с точностью не только до года, но до месяца, дня и даже до часа?

Константинополь необыкновенен тем, что мы можем с уверенностью назвать не только день его гибели, но и дату рождения. До 11 мая 330 года н.э. этот город на берегу пролива Босфор носил имя Византиум, а в этот день он был переименован в Константинополис («город Константина») в честь основателя столицы императора Константина. В течение 1123 лет он был столицей грекоговорящей части Римской империи, известной как Восточная Римская или Византийская империя.

В этой книге мы будем использовать более привычное для нас название Константинополь. В каком-то смысле это более правильно. Ведь во времена его процветания, длившегося около тысячи лет, город носил много имен, отличных от названия «Константинополис», использовавшегося в греческом и латинском языках. Каждый народ, так или иначе связанный с городом, произносил его название на свой лад. Например, итальянцы, имевшие весьма тесные сношения с городом в его последние годы, назвали его «Константинополи». Сегодняшнее официальное называние города (Стамбул) является турецким вариантом слова «Константинополис». Однако оно настолько изменилось с течением времени, что угадать его этимологию стало сложно, если возможно вообще.

Нанами Шионо - Последний час рыцарей

ACT: Астрель: Полиграфиздат, 2011

Перевод с английского

M.A. Черняк («Падение Константинополя»),

Л.Р. Мазитовой («Осада Родоса»),

В.А. Душенковой («Битва при Лепанто»)

Серийное оформление А.А. Кудрявцева

Компьютерный дизайн Г. В. Смирновой

ISBN 978-5-17-069175-3 (ООО «Изд-во АСТ»)

ISBN 978-5-271-36336-8 (ООО «Изд-во Астрель»)

ISBN 978-5-4215-2364-2 (ООО «Полиграфиздат»)

637с

Нанами Шионо - Последний час рыцарей - Содержание

Падение Константинополя

Осада Родоса

Битва при Лепанто

Нанами Шионо - Последний час рыцарей - Осада Родоса

В энциклопедии значение итальянского слова cadetto истолковывается следующим образом: «Этот термин появился в Гасконской провинции Франции и распространился по всей Европе в Средние века. Так называли вторых и последующих сыновей в феодальных семьях. Согласно закону, старший сын наследовал поместье и все имущество, а его младшим братьям приходилось самим обеспечивать свое существование, становясь священнослужителями или солдатами. В современном языке значение «второй или младший брат в дворянских семьях» исчезло и слово сохранилось только как обозначение военного звания.Сегодня так называют студентов военных или военно-морских академий, то есть будущих офицеров. Во французском — cadet, в английском — cadet».Перед вами история трех молодых кадетов, живших в начале XVI века. Это были времена, когда в Западной Европе образовывались централизованные государства, похожие на Османскую империю; их целью было остановить продвижение турок на запад.

Прошло полвека после падения Константинополя. Социальные изменения обычно идут рука об руку с изменениями военных технологий. Во время осады Константинополя была продемонстрирована мощь пушек, что в дальнейшем изменило природу сражений.Однако только при осаде Родоса пушки использовали в полную силу. К тому же битва при Родосе была противостоянием «усовершенствованной» турецкой армии и ордена Святого Иоанна, типичного порождения средневекового мира. Рыцари ордена должны были не только иметь дворянское происхождение, но и посвятить свою жизнь Христу, став монахами. Независимо от того, была ли эта битва началом или завершением определенного исторического периода, нельзя не обратить внимание на молодость участников сражения. Главным действующим лицам было немногим больше двадцати. Османскому султану Сулейману I, которого позже стали величать Сулейманом Великолепным, едва исполнилось двадцать восемь лет. Рыцарю ордена Святого Иоанна Жану Паризо де Ля Валетт тоже двадцать восемь, Джамбаттиста Орсини — двадцать пять, а Антонио дель Каретто исполнилось только двадцать лет.