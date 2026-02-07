Ширер Присцилла - Как различать Божий голос - Бог говорит - Мы слышим
Послушание — некоторых это слово пугает. В зависимости от наших воспитания и воспоминаний детства, оно может пробуждать различные эмоции. У некоторых оно ассоциируется с жесткими и, по видимости, бессмысленными правилами, которые лишь подавляют, вместо того чтобы давать ощущение безопасности и покоя. Другим представляется, что оно убивает человеческие отношения: «сильная» сторона постоянно чего-то требует, а «слабая» пытается эти требования исполнить. И, наверное, для большинства из нас послушание никак не вяжется с нашим естественным стремлением к независимости. Людям хочется сохранять автономность и полагаться только на себя.
В абзаце выше, подчеркните те представления о послушании, которые присущи (или были присущи) именно вам.
Какие другие сильные чувства или твердые убеждения пробуждаются у вас, когда вы размышляете о понятии «послушание»?
Пер. с англ. - Сыч Надежда
Киев: Путешествие по Библии, ФОП Смоленский С. А., 2023. - 192 с.
ISBN 978-966-2640-98-4
Ширер Присцилла - Как различать Божий голос - Содержание
ОБ АВТОРЕ
ВВЕДЕНИЕ
ЧАСТЬ 1. ГОТОВНОСТЬ СЛУШАТЬ
НЕДЕЛЯ 1. Активное послушание
ОТЦОВСКИЙ ВЗГЛЯД В ГЛУБИНУ, ЧАСТЬ I, Д-Р ТОНИ ЭВАНС
ЧАСТЬ 2. ЕГО ГЛАШАТАЙ
НЕДЕЛЯ 2. Святой Дух
ОТЦОВСКИЙ ВЗГЛЯД В ГЛУБИНУ, ЧАСТЬ II, Д-Р ТОНИ ЭВАНС
НЕДЕЛЯ 3. Голос Святого Духа
ОТЦОВСКИЙ ВЗГЛЯД В ГЛУБИНУ, ЧАСТЬ III, Д-Р ТОНИ ЭВАНС
ЧАСТЬ 3. ЕГО ЛИЧНОЕ ОТКРОВЕНИЕ
НЕДЕЛЯ 4. Ближе к Его сердцу
ОТЦОВСКИЙ ВЗГЛЯД В ГЛУБИНУ, ЧАСТЬ IV, Д-Р ТОНИ ЭВАНС
НЕДЕЛЯ 5. Да свершатся Его планы
ОТЦОВСКИЙ ВЗГЛЯД В ГЛУБИНУ, ЧАСТЬ V, Д-Р ТОНИ ЭВАНС
ЧАСТЬ 4. ВСЕ ВНИМАНИЕ - НА НЕГО
НЕДЕЛЯ 6. Всегда готовы
ОТЦОВСКИЙ ВЗГЛЯД В ГЛУБИНУ, ЧАСТЬ VI, Д-Р ТОНИ ЭВАНС
