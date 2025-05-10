Чтобы вы понимали, куда мы идем...

Это изучение станет уникальным. Оно будет отличаться от всего, что у вас было раньше. Потому что к моменту, как вы закончите читать (и прорабатывать) данную книгу, она уже не сможет так же плотно закрыться, как раньше. Ее форма изменится после прочувствованного использования. Она словно побывает на войне, и у вас уже не будет возможности передарить ее кому-то на Рождество.

Многие страницы будут вырваны (в прямом смысле слова) и исписаны. Края книги будут измяты, а все уголки загнуты. Я хочу, чтобы ваши дети боялись дотронуться до этой книги, не надев прежде резиновых перчаток, а может даже брали ее лишь салатными щипцами. Все это будет безошибочным свидетельством того, что вы были здесь, участвовали и исследовали данную книгу.

Представьте, что это пособие имеет специальное снаряжение для работы в промышленном секторе. Обклеено скотчем и суперклеем. Обвязано кожаными ремешками или даже шнурками от обуви, завязанными на двойные и тройные узлы. В общем, скреплено чем угодно, лишь бы держалось.

Все это напоминает, что мы на войне. Это борьба всей жизни. Вполне реальный враг разрабатывает стратегические подходы для того, чтобы нанести удар по вашим эмоциям, разуму, по вашему мужу, детям и будущему. Кстати говоря, он занят этим прямо сейчас. Прямо в том месте, где вы читаете эту книгу. Рядом с вами.

Но я хочу сказать, что эта сила страха оканчивается прямо здесь. Прямо сейчас. Она еще может вернуться, но уже не одержит над нами победу. Потому что с сегодняшнего дня мы станем вооруженными и опасными. Будьте готовы противостоять коварным планам врага.

Вместе мы изучим элементы обмундирования, необходимого для победы, чтобы одержать ее гарантированно. Каждую неделю мы будем использовать секретное оружие, предоставленное нам Самим Богом для предотвращения атак дьявола.

Мы будем молиться.

Не просто говорить об этом, но делать.

По мере того как мы будем снаряжать себя во всеоружие Божье, в конце каждой недели у нас будет возможность развивать молитвенную стратегию, чтобы эффективно ставить врага на место. Стратегия? Именно так!

Целенаправленная. Конкретная. Точная. Детальная стратегия.

Ширер П. - Всеоружие Божье

Пер. с англ. - Алексей Савчук. - Киев: Путешествие по Библии, ФОП Смоленский С. А., 2023. - 184 с.

ISBN 978-617-8215-05-7

Ширер П. - Всеоружие Божье – Содержание

ОБ АВТОРЕ

ВВЕДЕНИЕ

ОЦЕНКА ВРАГА

Неделя первая. Уроки

Копаем глубже 1

Копаем глубже 2

ПОЯС ИСТИНЫ

Неделя вторая. Уроки

Копаем глубже 3

БРОНЯ ПРАВЕДНОСТИ

Неделя третья. Уроки

ОБУВЬ МИРА

Неделя четвертая. Уроки

Копаем глубже 4

ЩИТ ВЕРЫ

Неделя пятая. Уроки

ШЛЕМ СПАСЕНИЯ

Неделя шестая

Копаем глубже 5

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЛИДЕРОВ

СОВЕТЫ ЛИДЕРАМ ГРУПП

МОЛИТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ