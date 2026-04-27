Ширкунов - Мифология Лавкрафта

Перед нами проводник по одной из самых влиятельных литературных вселенных XX века. Книга Артема Ширкунова «Мифология Лавкрафта» (издательство МИФ, 2026) — это не просто перечень монстров, а серьезная попытка систематизировать «космический ужас» и философию Говарда Филлипса Лавкрафта.
Как отмечает научный редактор Дмитрий Данилов, Лавкрафт — это «литературный Коперник», который переместил человека из центра мироздания на его далекую, ничтожную периферию.
Издательство: МИФ, 2026. - Серия: «Мифы от и до». - Объем: 155 с.
Книга построена как путеводитель, ведущий читателя от биографии автора к глубоким пластам его вымышленного мира:
Введение в бездну и Биография (Гл. 1, 4): Исследование жизни Лавкрафта в Провиденсе (Род-Айленд) и того, как личные трагедии (смерть родителей в психиатрической клинике) и ночные кошмары сформировали его стиль.
Пантеон и Существа (Гл. 2, 5): Описание Великих Древних (Ктулху, Азатот, Ньярлатхотеп) и других противоестественных рас.
Гримуары (Гл. 3): История вымышленных книг, таких как «Некрономикон», и их роли в сюжетах.
Культы и Сюжеты (Гл. 6, 7): Анализ ключевых произведений («Хребты безумия», «Тень над Иннсмутом») и тайных обществ, поклоняющихся Древним.
