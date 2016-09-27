Шишков - На плечах гигантов - Очерки интеллектуальной культуры
С безусловной серьезностью и всецелым пониманием относясь к известным словам из «Лекций по истории философии» («Vorlesungen uber die Geschichte der Philosophie») Г.В.Ф. Гегеля - «Нельзя требовать от кого бы то ни было, чтобы он знал средневековую философию по источникам, так как она изложена в книгах столь же объемистых и многотомных, сколь и скудных, написанных ужасно скверно» (кн. III, ч. 2, гл. 2), -
автор настоящих Очерков все же надеется пробудить у читателя интерес к самостоятельной исследовательской работе на до сих пор еще остающемся практически невозделанным поле российской медиевистики. Выступить в качестве отправного пункта этой работы, а также послужить в ее ходе справочным подспорьем - в этом и заключается задача Очерков, предназначенных как для изучающих историю культуры, так и для специализирующихся в области истории философии и рассчитанных на отчасти уже подготовленное восприятие.
Поэтому в соответствии с требованиями жанра Очерки, не претендуя на творческую интерпретацию содержащегося в них материала, ставят перед собой скорее систематизаторскую и просветительскую цель («hic nihil autem in eo pono, nisi majorum commendat traditio»).
Главы Очерков, большей частью посвященные той или иной конкретной персоналии и снабженные соответствующей библиографией, расположены в тематико-хронологическом порядке, благодаря чему существенно облегчается исполнение ими своей функции: их можно читать как подряд от начала до конца, так и по отдельным — заинтересовавшим читателя — разделам и главам (причем персоналии и термины, выделенные в них курсивом, отсылают к другим главам Очерков). При этом героями Очерков являются преимущественно dii mi-nores средневековой интеллектуальной культуры латинского Запада, что позволяет читателю составить о ней более адекватное впечатление
Александр Михайлович Шишков - На плечах гигантов - Очерки интеллектуальной культуры западноевропейского Средневековья V-XIV вв.
М.; СПб.: Университетская книга, 2016. - 704 с.
Серия «Humanitas»
ISBN 978-5-98712-611-0
Александр Шишков - На плечах гигантов - Очерки интеллектуальной культуры западноевропейского Средневековья V-XIV вв. - Содержание
Предуведомление
I.От Античности к Средним векам (V—VIII вв.)
1. Корпус семи свободных искусств Марциана Капеллы
2. Св. Колумбан и традиция «peregrinatio pro Christo»
3. Миссионерская деятельность св. Бонифация (Винфрида)
II.Богословие и наука раннего Средневековья (IX-Хвв.)
4. Рабан Мавр, глава монастырской школы в Фульде
5. Систематизация Пасхазием Радбертом догматики о Св. Евхаристии
6. Ратрамн Корбийский и теологические полемики его времени
7. Готшальк и спор о божественном предопределении
8. Гинкмар Реймсский, церковный деятель и богослов
9. Герберт как соединительное звено между ранним и зрелым Средневековьем
III. Шартрская школа и ее круг (XI—XII вв.)
10.Фульберт Шартрский и зарождение традиций Шартрской школы
11. Естествознание и метафизика Аделярда Батского
12. Натурфилософия Гильома Коншского
13. Теолого-философская мысль Гильберта Порретанского
14. Космогоническая теория Теодорика Шартрского
15. Алан Лилльский, поэт и реформатор богословия
IV.Рационализм, антирационализм, скептицизм (XI—XII вв.)
16. Ланфранк Бекский и Беренгарий Турский
17. Учение Петра Дамиани о божественном всемогуществе
18. Номинализм Росцелина Компьенскогог.
19. Реализм Гильома из Шампо
20. Петр Абеляр: богословие, этика, вопрос о природе универсалий
21. Мистика Гильома из Сен-Тьерри
22. Критическая философия и политическая теория Иоанна Солсберийского
V.Сен-Викторская школа (XII в.)
23.Богословская мысль Гуго Сен-Викторского и его образовательная программа
24. Учение о созерцании Рихарда Сен-Викторского
25. Богословский традиционализм Вальтера Сен-Викторского.
VI.Средневековый энциклопедизм (XII—XIII вв.)
26. Гонорий Августодунский как представитель энциклопедической традиции
27. «Схоластическая история» Петра Коместора
28. Морализаторе кое естествознание Александра Неккама
29. Трактат «О свойствах вещей» Варфоломея Английского
30. Винсент из Бове: «Великое зерцало» и педагогические труды
VII.Типы средневекового монашества (XII—XIII вв.)
31. Сугерий и становление готической архитектуры
32. Визионерская натурфилософия Хильдегарды Бингенской
33. Историософская концепция Иоахима Флорского
34. Адам Скот и традиция аскетических наставлений
35. Гильом из Сент-Амура и мендиканты
36. Проповедническая деятельность Бертольда Регенсбургского
VIII.Еретики и их противники (XII—XIII вв.)
37. Петр из Брюи и Петр Достопочтенный
38. Амальрик Венский и амальрикане
39. Пантеизм Давида Динанского
IX.Греко-арабское влияние и переводческие центры (XII—XIII вв.)
40. Интерпретация неоплатонизма в «Книге о причинах»
41. Исламское богословие Альгазеля
42. Перипатетизм Аверроэса
43. Доминик Гундиссалин и переводческий центр в Толедо
44. Михаил Скот, переводчик и натурфилософ
45. Греческие переводы Виллема из Мёрбеке
46. Сигер Брабантский и латинский аверроизм
X.Систематизация Высокой схоластики (XII—XIII вв.)
47. «Четыре книги Сентенций» Петра Ломбардского
48. Гильом Осерский, богослов и университетский деятель
49. Александр Гэльский как основоположник францисканской ученой традиции
50. Теолого-философская мысль Гильома Овернского
51. Альберт Великий и рецепция аристотелизма
XI.Натуральная и рациональная философия, лингвистика (XIII в.)
52. Астрономия Иоанна Сакробоско
53. Оптика Витело
54. Логика Петра Испанского
55. «Великое искусство» Раймунда Луллия
56. Спекулятивная грамматика модистов
XII.Английская средневековая мысль (XIII-XIV вв.)
57. Метафизика света Роберта Гроссетеста
58. Адам Марш, ученый, церковный и государственный деятель
59. Экспериментальная наука Роджера Бэкона
60. Францисканский августинизм Иоанна Пеккама и его оптические идеи
61.Фома Брадвардин: антипелагианство и математическая физика
62.Оксфордская школа (калькуляторы)
Библиография
Указатель имен. Составитель Ремезова И. И.
Александр Шишков - На плечах гигантов - Очерки интеллектуальной культуры западноевропейского Средневековья V-XIV вв. - Св. Колумбан и традиция «peregrinatio pro Christo»
Колумбан, или Колумбан Люксёйский, Колумбан Боббийский, Колумба Младший (лат. Columbanus Luxoviensis, Columbanus Bobiensis, Columba Junior; ирл. Colum [Colm] B£n, Columbdn): род. ок. 540/543, Ленстер, возможно, Ноббер около Навана близ Дублина-ум. 21/23.11.615, Боббио. Ирландский монах, чье имя в переводе означает «Белый Голубь» (Colm Bdn), который своею проповедью Евангелия и деятельностью по основанию монастырей положил начало ирландского миссионерского нашествия VII—IX вв. на континентальную Западную Европу. Во второй половине IX в. Гейрик Осерский заметит в прологе к своей поэме «Чудеса святого Германа» («Miracula Sancti Germani»), посвященной св. Герману Осерскому, рукоположившему в 432 г. в епископы св. Патрика Ирландского, что в период Каролингского возрождения и в непосредственно предшествующую ему эпоху «почти вся Ирландия вместе со своими философами, презирая связанную с морем опасность, бросилась к нашим [т.е. галльским] берегам (qiud Hiberniam memorem, contempto pelagi discrimine paene totam cum grege philosophorum ad littora nostra migrantem)». А уже в XX в. в честь Колумбана назовут свою — основанную в Ирландии в 1916 г. и утвержденную Св. престолом в 1918 г. - католическую миссионерскую организацию братья Общества заграничных миссий св. Колумбана (колумбане); в 1924 г. будет учреждено и женское отделение Общества, состоящее из сестер-колумбанок.
Вопреки бенедиктинскому принципу «stabilitas loci» («постоянства места»), Колумбан продолжает характерную именно для ирландской монашеской аскезы и подразумевающую сознательный отказ от пребывания на родине практику «peregrinatio pro Christo» («странствования Христа ради»), или «peregrinatio pro Dei атоге» («странствования ради любви к Богу»), однако -практически не по собственной воле — по-своему и развивает ее. Ведь в то время как «peregrinatio propter adquirendam quietem et contemplationem Dei» («странствование ради обретения покоя и созерцания Бога») в конечном результате своем предполагает в качестве идеала все-таки оседлый образ жизни, хоть и на чужбине, в лишенных суеты и потому благоприятных для монашеского делания условиях, непрекращающееся волею судьбы передвижение Колумбана в пространстве фактически инициирует рождение принципиально нового аскетического идеала: «stabilitas in peregrinatione» («постоянства в странствовании»). При этом его последователей, ирландских «пилигримов» (peregrini), включая и так называемых «бродячих епископов» (episcopi vagantes), которых зачастую именовали просто «скотами» (scotti), безусловно, нельзя приравнивать к упомянутым в Уставе св. Бенедикта бродячим «girovagi», которые исключительно внешне схожим образом «sempervagietnumquamstabiles» («Reg. S. Ben.», I, 10-11). Самого же св. Колумбана, или Колумбу Младшего, одним из предшественников коего был выходец из Ирландии, «апостол алеман-нов» св. Фридолин, учредивший в начале VI в. на Зекингене, небольшом острове в верховьях Рейна близ Базеля, одноименный с ним монастырь Зекинген (Monasterium Saeckingense, Баден), ставший миссионерским центром для всей округи, не следует путать со св. Колумбой, или Колумбой Старшим, основавшим в Ирландии монастырь Дайре Калгах (Doire Calgach, Ольстер) в Дерри и, возможно, ок. 554 г. Келлское аббатство (Abbatia Kellensis, Ленстер) в Келсе около Навана близ Дублина.
Шишков Александр Михайлович
Родился в 1972 г. в Москве.
В 1994 г. окончил философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, в 1997 г.-аспирантуру того же факультета.
В 1998 г. защитил кандидатскую диссертацию «Роберт Гроссетест и метафизика света». С1995 г. является сотрудником кафедры истории и теории мировой культуры философского факультета МГУ (с 2004 г. по настоящее время -в звании доцента).
Долгое время работал также в Институте философии, теологии и истории св. Фомы, Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, Государственном Академическом университете гуманитарных наук. Его перу принадлежат многочисленные статьи по истории интеллектуальной культуры западноевропейского Средневековья, опубликованные в различных энциклопедических изданиях (Новая философская энциклопедия, Большая российская энциклопедия, Католическая энциклопедия, Православная энциклопедия), монография «Метафизика света. Очерк истории» (СПб., 2012) и другие труды. Участник международных конференций и семинаров.
спасибо