С безусловной серьезностью и всецелым пониманием относясь к известным словам из «Лекций по истории философии» («Vorlesungen uber die Geschichte der Philosophie») Г.В.Ф. Гегеля - «Нельзя требовать от кого бы то ни было, чтобы он знал средневековую философию по источникам, так как она изложена в книгах столь же объемистых и многотомных, сколь и скудных, написанных ужасно скверно» (кн. III, ч. 2, гл. 2), -

автор настоящих Очерков все же надеется пробудить у читателя интерес к самостоятельной исследовательской работе на до сих пор еще остающемся практически невозделанным поле российской медиевистики. Выступить в качестве отправного пункта этой работы, а также послужить в ее ходе справочным подспорьем - в этом и заключается задача Очерков, предназначенных как для изучающих историю культуры, так и для специализирующихся в области истории философии и рассчитанных на отчасти уже подготовленное восприятие.

Поэтому в соответствии с требованиями жанра Очерки, не претендуя на творческую интерпретацию содержащегося в них материала, ставят перед собой скорее систематизаторскую и просветительскую цель («hic nihil autem in eo pono, nisi majorum commendat traditio»).

Главы Очерков, большей частью посвященные той или иной конкретной персоналии и снабженные соответствующей библиографией, расположены в тематико-хронологическом порядке, благодаря чему существенно облегчается исполнение ими своей функции: их можно читать как подряд от начала до конца, так и по отдельным — заинтересовавшим читателя — разделам и главам (причем персоналии и термины, выделенные в них курсивом, отсылают к другим главам Очерков). При этом героями Очерков являются преимущественно dii mi-nores средневековой интеллектуальной культуры латинского Запада, что позволяет читателю составить о ней более адекватное впечатление