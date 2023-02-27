Рабби Ицхак Лурия Ашкенази (5294-5 Ава 5332, 1534-1572) был одним из великих мудрецов Цфата и одним из самых значительных каббалистов всех поколений. Основным в его жизни было открытие тайной Торы - учения Каббалы - воспринятой им от пророка Элияу, благословенной памяти.

«Зоар» обещает святому народу, что перед приходом Машиаха, который, среди прочего, откроет новое, более глубокое понимание Торы, Всевышний, как будто, готовя к этому мир, раскроет в нем тайное учение. Появление Аризаля и его учения Каббалы - отчасти и есть исполнение этого предсказания.

Еще при жизни Аризаля появляются записи, рассказывающие о его святости, и мудрости, и об историях связанных с ним. Эти записи, многократно переписанные и переизданные, и стали известны затем как «Восхваления Аризаля» - «Шивхей Аризаль». Автор их не известен, вероятно им был кто-то из учеников Ари. Во всяком случае достоверность того, о чем говорится здесь подтверждается сказанным во многих местах в книгах Аризаля, составленных р. Хаимом Виталем.

Аризаль, будучи великим мудрецом Торы и проникнув в ее самые глубокие тайны, видел в каждом предмете его духовную основу, его сущность. Каждому он мог указать на цель его пребывания в мире, задачу, ради которой спустилась сюда его душа. Есть истории о том, как Аризаль, лишь посмотрев на лицо человека, давал ему совет и наставление, как исправить совершенное и достичь цельности души.

Шивхей Аризаль - Восхваления Аризаля с дополнением Шивхей рав Хаим Виталь

Иерусалим : "Яхад", 5782 (2021). - 166 с.

ISBN 978-965-7460-44-3

Шивхей Аризаль - Восхваления Аризаля с дополнением Шивхей рав Хаим Виталь - Содержание