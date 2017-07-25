Шкаровский - Холокост и Православная Церковь
Одной из самых ярких форм антинацистской деятельности православного духовенства и мирян было спасение евреев во время Холокоста (от английского holocaust, из древнегреческого okoxavoToq — «всесожжение») — преследования и массового физического уничтожения немецкими нацистами и коллаборационистами евреев и некоторых других этнических и социальных групп в годы Второй мировой войны.
Эта тема до настоящего времени мало привлекала внимание историков, между тем как христианские конфессии, и прежде всего Русская Православная Церковь, оказались в центре событий Второй мировой войны и были вынуждены самым непосредственным образом так или иначе реагировать на Холокост.
Михаил Шкаровский - Холокост и Православная Церковь
М.: Вече, 2016. — 448 с.: ил. — (Всемирная история).
ISBN 978-5-4444-0730-1
Михаил Шкаровский - Холокост и Православная Церковь - Содержание
Введение
- Антиеврейская и антихристианская сущность нацистского режима
- Русский Западно-Европейский экзархат
- Русская Православная Церковь за границей
- Православная Церковь и Холокост на оккупированной территории СССР
- Украинская Греко-Католическая Церковь
- Румынская Православная Церковь
- Болгарская Православная Церковь
- Элладская Православная Церковь
- Сербская Православная Церковь
- Помощь евреям священнослужителей и мирян других Православных Церквей
Заключение
Михаил Шкаровский - Холокост и Православная Церковь - Введение
Целью данной работы является определение отношения Православных Поместных Церквей, и в частности Русской, к Холокосту в годы Второй мировой войны и его эволюция к настоящему времени. При этом ставились следующие задачи для решения существующих в историографии проблем:
1) определение сходства и различия позиций по отношению к преследованию евреев среди различных юрисдикции и течений Православной Церкви на оккупированной нацистской Германией территории;
2) установление объективных факторов, влиявших на церковную позицию в этом вопросе;
3) выявление преобладающей тенденции среди духовенства и мирян различных Поместных Церквей;
4) сравнение позиции Русской Церкви с отношением к Холокосту других Православных Поместных Церквей;
5) установление возможно большего количества «Праведников народов мира» среди православного духовенства и мирян;
6) определение причин и форм спасения ими евреев;
7) показ приблизительной статистики участия православного духовенства и мирян в спасении евреев и количества спасенных.
Субъектом исследования были выбраны те Православные Поместные Церкви, территория которых полностью или частично контролировалась нацистской Германией (в качестве оккупанта или старшего «партнера» данной страны): Русская, Болгарская, Румынская, Элладская и Сербская. Кроме того, было рассмотрено отношение к Холокосту Украинской Греко-Католической Церкви, так как без этого сюжета невозможно адекватно отразить существовавшую в период немецкой оккупации ситуацию на Украине.
Темой изучения истории Холокоста в мире занимаются несколько центров. Крупнейшим из них является находящийся в Иерусалиме Национальный институт памяти жертв нацизма и героев Сопротивления (Яд Вашем), имеющий в своем составе Центр изучения истории советских евреев в годы Шоа (Холокоста). К настоящему времени Яд Вашем выпустил большое количество научных изданий, в том числе в 2000 г. «Энциклопедию Холокоста»[1]. Подобными исследованиями также занимается Мемориальный музей Холокоста Соединенных Штатов Америки, выпустивший, в частности, книгу Мартина Дина «Коллабора-ция и Холокост. Преступления местной полиции в Белоруссии и Украине, 1941—1944»[2].
В России очень большую исследовательскую, образовательную и просветительскую работу проводит созданный в июне 1992 г. в Москве Научно-просветительный центр «Холокост». Он выпускает ежегодный сборник «Мы не можем молчать: Школьники и студенты о Холокосте» (в 2012 г. вышел 9-й выпуск), газету «Научно-информационный бюллетень "Холокост"», различные монографии, сборники архивных документов, воспоминаний, дневников и писем, учебные пособия, а также подготовил и издал фундаментальную «Энциклопедию Холокоста на территории СССР» (М., 2009, 2011)[3]. В 1997 г. в Москве был создан Межрегиональный фонд «Холокост», призванный содействовать открытию в России Государственного музея Холокоста. В помещении упомянутых научно-просветительного центра и фонда находятся специализированная библиотека и научный архив (50 личных фондов и 14 документальных коллекций).
В 2002 г. в Киеве был создан Украинский центр изучения истории Холокоста, выпускающий два раза в год научный журнал «Голокост i сучаснють» («Холокост и современность»). Также активно исследует данную тему существующий в Днепропетровске Всеукраинский центр изучения Холокоста «Ткума», при котором в октябре 2012 г. открылся Музей истории евреев Украины и истории Холокоста. Этот центр регулярно выпускает газету «Ткума» (всего вышло более ста номеров) и периодически — альманах «Проблеми icтopii Голокосту».
К сожалению, до сих пор на постсоветском пространстве была написана и опубликована только одна обобщающая монография о Холокосте в СССР, выполненная на достаточно высоком уровне — книга сопредседателя Научно-просветительного центра «Холокост», профессора Российского государственного гуманитарного университета И.А. Альтмана «Жертвы ненависти»[4]. Правда, в 2007 г. днепропетровский центр «Ткума» и московский центр «Холокост» выпустили в переводе на русский язык фундаментальный труд израильского историка Ицхака Арада «Катастрофа евреев на оккупированных территориях Советского Союза (1941—1945)». В этих публикациях встречаются отдельные сюжеты, связанные с отношением Православных Церквей к Холокосту, однако специальных исследований, посвященных избранной теме, выпущено не было.
В целом историография темы очень невелика. В отличие от соответствующей научной литературы в отношении католиков, протестантов и даже греко-католиков (униатов) на Украине отношение Православной Церкви к Холокосту изучено лишь в небольшой степени. Следует отметить, что до начала 1990-х гг. (прежде всего из-за влияния советской цензуры) изучение данной темы в СССР было невозможно, а зарубежные исследователи проявляли к ней мало интереса. В определенной степени эта традиция замалчивания существует и в настоящее время, и отношение прежде всего Русской Православной Церкви к Холокосту остается для части церковных историков запретной темой.
[1] Encyclopedia of the Holocaust, In Association with Yad Vashem, The Holocaust Martyrs' and Heroes' Remembrance Authority, Dr. Robert Rozett and Dr. Shmuel Spector, Editors, Yad Vashem and Facts On File, Inc., Jerusalem Publishing House Ltd, 2000; Уничтожение евреев СССР в годы немецкой оккупации (1941—1944). Иерусалим, 1992 и др.
[2] Dean М. Collaboration in the Holocaust. N. Y., 2000
[3] Холокост на территории СССР. Энциклопедия / Рук. проекта и гл. ред. И.А. Альтман. 2-е изд. М., 2011.
[4] Альтман И.А. Жертвы ненависти. Холокост в СССР 1941—1945 гг. М., 2002.
Супер! СпасиБо!
Благодарю