Одной из самых ярких форм антинацистской деятельности православного духовенства и мирян было спасение евреев во время Холокоста (от английского holocaust, из древнегреческого okoxavoToq — «всесожжение») — преследования и массового физического уничтожения немецкими нацистами и коллаборационистами евреев и некоторых других этнических и социальных групп в годы Второй мировой войны.

Эта тема до настоящего времени мало привлекала внимание историков, между тем как христианские конфессии, и прежде всего Русская Православная Церковь, оказались в центре событий Второй мировой войны и были вынуждены самым непосредственным образом так или иначе реагировать на Холокост.