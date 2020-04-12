Православное церковное сопротивление в СССР

Представляемая читателю книга посвящена участникам православного церковного сопротивления в период советской власти и в основном состоит из их жизнеописаний. В то же время настоящая работа не является сборником биографий всех лиц, имевших какое-либо отношение к движению непонимающих в России. Главное достоинство книги в том, что помещенные в ней биографические справки собраны из документов различных архивов Федеральной службы безопасности Российской Федерации и государственных архивов России. М. В. Шкаровский пе имел возможности исследовать все архивы бывших республик СССР, содержащие сведения, которые можно было включить в эту книгу, да и нс все архивы были открыты для исследователей. Поэтому данная работа является лишь одним из первых вкладов в дело собирания сведений о членах противоречивого течения, получившего название движение пепомипающих. В книгу вошли биографии тех священнослужителей, о наличии канонического преемства которых было определенно известно. Срез жизни большинства лиц, поименованных в книге, ограничен началом Второй мировой войны.

Участие в работе над книгой представителей Русской Зарубежной Церкви продолжает традицию русского зарубежья, наиболее ярко отображенную в двухтомнике Новомученики исповедники Российский протопресвитера Михаила Польского. Эта книга стала классическим пособием для всех обращающихся к исследованию движения сопротивления церковной политике Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского). Настоящую книгу от сборника о. Михаила отличает широкое использование архивных материалов и стремление по возможности точно отобразить историческую правду.

Как мы теперь видим, не вес из наследия отложившихся от митрополита Сергия было принято Русской Церковью, то главным образом относится к суждениям полемического характера. Не канонизируя позицию непомюшющих в отношении митрополита Ссргия, Церковь тем нс менее свидетельствует о том, что подвиг многих отделившихся был совершен ради Христа. Особенно ярко это видно на примере архиепископа Виктора (Островидова), одного из наиболее резких антисергиан, однако прославленного Московским Патриархатом, чьи покоящиеся в Вятке мощи почитают многие верующие.

Шкаровский Михаил Витальевич - Православное церковное сопротивление в СССР - Биографический справочник 1927-1988гг.

М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2013. - 287 с. : ил.

ISBN 978-5-8243-1672-8

Шкаровский Михаил Витальевич - Православное церковное сопротивление в СССР - Биографический справочник 1927-1988гг. - Содержание

Предисловие. К истории православного церковного сопротивления в СССР

Архиереи

Духовенство

Монашествующие

Миряне

Список сокращений

Литература

Список архивов

Шкаровский Михаил Витальевич - Православное церковное сопротивление в СССР - Биографический справочник 1927-1988гг. - Предисловие

С христианской точки зрения, в сопротивлении клириков и мирян Русской Церкви курсу митрополита Сергия вызывает глубокое уважение их борьба за независимость внутренней жизни Русской Церкви от государственного диктата. Однако эта борьба в условиях антицерковного государства, нежелание идти на компромисс с совестью были возможны только благодаря высоте духовной жизни, а значит и нравственной чистоте этих епископов, клириков и мирян. Это горение духовной жизни служит путеводной звездой и для нас, современных христиан.

Только в 1990-е гг., когда пал коммунистический режим и стали частично доступны материалы архивов КГБ-ФСБ, появилась возможность отдать долг памяти тысячам новомучеников и подвижников Русской Православной Церкви, ставших жертвами безбожной власти. В книге опубликованы биографии священнослужителей и мирян, принадлежащих к различным течениям движения отделившихся от митрополита Сергия (Страгородского). Его возникновение в 1927 г. связано с одним из ключевых переломных моментов в новейшей истории Русской Церкви.