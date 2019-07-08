Шкаровский - Православные Церкви Юго-Восточной Европы
Вторая мировая война закончилась для Греции осенью 1944 г. 12 октября этого года части прокоммунистической Народно-освободительной армии Греции (ЭЛАС) под командованием генерала Стефаноса Сарафиса освободили Афины, 30 октября — Салоники, а 3 ноября — всю Грецию. Одновременно по приглашению премьер-министра созданного к тому времени в эмиграции правительства национального единства Георгиоса Папандреу в страну вошли английские войска. 13 октября они заняли Афины, а 1 ноября — Салоники.
В период оккупации 1941-1944 гг., несмотря на тяжелые испытания и временную утрату северо-восточных епархий, благодаря активной политической и социальной деятельности священноначалия Элладская Церковь укрепила свои позиции в стране. Православная Церковь стала существенным фактором в жизни крупных городов и равнинных районов страны. Однако в горных районах, которые находились под контролем левых сил сопротивления, ситуация была иной.
Шкаровский Михаил - Православные Церкви Юго-Восточной Европы (1945-1950 гг.)
Москва: Издательский дом «Познание», 2019. 432 с.
ISBN 978-5-906960-62-7
Шкаровский Михаил - Православные Церкви Юго-Восточной Европы (1945-1950 гг.) - Содержание
Предисловие
Глава I. Греческие Церкви в послевоенный период
- 1. Константинопольский Патриархат и борьба за лидерство в православном мире в 1945-1950 гг.
- 2. Отношения Константинопольского Патриархата с Болгарской Православной Церковью и болгарские общины на его территории
- 3. Элладская Православная Церковь
- 4. Славянские монастыри Святой Горы Афон
Глава II. Поместные Православные Церкви славянских стран
- 1. Сербский Патриархат
- 2. Болгарская Православная Церковь
Глава III. Румынская и Албанская Церкви
- 1. Румынский Патриархат
- 2. Албанская Православная Церковь
Глава IV. Русская церковная эмиграция в Юго-Восточной Европе
- 1. Российская церковная эмиграция в Турции
- 2. Общины Московского Патриархата в Югославии
- 3. Русское благочиние в Болгарии
- 4. Российская церковная эмиграция в Греции
- 5. Русские общины в Румынии
Список использованных архивов и фондов
Список сокращений
Шкаровский Михаил - Православные Церкви Юго-Восточной Европы (1945-1950 гг.) - Предисловие
Предлагаемое читателю издание посвящено богатой и насыщенной важными событиями истории Православных Церквей Юго-Востока Европы в первое десятилетие после окончания Второй мировой войны. Эти годы стали заметными в истории целого ряда Поместных Православных Церквей Балканского полуострова. Большинство из них: Сербская, Болгарская Румынская, Албанская Церкви были вынуждены существовать в условиях возникших социалистических режимов и испытывать на себе различные стеснения, а порой и гонения. Во второй половине 1940-х гг. шла борьба за лидерство в мировом Православии между Константинопольским и Московским Патриархатами; после снятия схизмы и получения статуса Патриархата укрепились позиции Болгарской Церкви. В первое послевоенное десятилетие заметное место занимали отношения Православных Церквей Юго-Восточной Европы с Русской Церковью, которым в работе уделено особое внимание. При этом если Московский Патриархат существенно усилил свое влияние и выдвинулся на ведущие позиции в православном мире, то игравшая ранее важную роль в развитии церковной жизни ряда стран Балканского полуострова русская эмиграция в значительной степени ее утратила.
Окончание Второй мировой войны сильно изменило ситуацию не только на политической арене, но и в православном мире. Заметно усилившийся Московский Патриархат выступил с претензией на лидерство, что не могло не привести к конфликту с Константинопольской Церковью. Существенную роль в этом противостоянии сыграла начинавшаяся холодная война между Советским Союзом и блоком западных государств во главе с США, активно поддержавшим Фанар. Борьба за лидерство в православном мире продолжалась до начала 1950-хгг., а затем, перестав «подогреваться извне», постепенно угасла. Нормализация отношений Русской и Константинопольской Церквей произошла в конце этого десятилетия уже в новых исторических условиях.
С конца XX в. вновь заметно выросли связи России с Константинопольским Патриархатом, началось возрождение на его территории русских церковных общин (в Стамбуле) и обителей (на Афоне). Однако при этом сохраняются притензии Фанара на различные части канонической территории Русской Церкви, что периодически приводит к новым острым конфликтам. Поэтому важно изучить историю прошлых десятилетий, чтобы учесть ее опыт. В монографии существенное внимание уделено истории Константинопольского Патриархата и его сложных отношений с Русской Православной Церковью в 1945-1950 гг., а также истории русской православной эмиграции на территории Турции. При этом определенное внимание уделено связям и конфликтам Вселенского Патриархата с Болгарской Православной Церковью и истории болгарских общин и обителей на его канонической территории, что позволяет сравнивать политику Фанара в отношении двух славянских Православных Церквей.
Элладская Церковь претерпела тяжелые испытания в период гражданской войны в Греции 1946-1948 гг., которые затронули и Святую Гору Афон. При этом в послевоенный период по-прежнему проводилась целенаправленная политика запрещения пополнения афонских монастырей насельниками не греческой национальности, что привело к фактическому вымиранию многих обителей, прежде всего русских. Ситуация начала меняться только в 1960-е гг. Болгарская Православная Церковь, несмотря на существенные ограничения, связанные с социалистическими преобразованиями в стране, при поддержке Русской Церкви сумела добиться отмены схизмы в 1945 г. и приобретения статуса Патриархата в 1953 г. Румынская Церковь испытала наиболее мягкие ограничения со стороны социалистических властей своей страны, существенно укрепив свои связи с Московским Патриархатом. Сербская Церковь, несмотря на острейший конфликт Сталина с Тито и полный разрыв контактов Югославии с СССР, в послевоенный период также имела хорошие отношения с Московским Патриархатом. Вскоре после передачи ему Сербской Церковью своей канонической территории в Чехословакии вблизи Балкан возникла новая автокефальная Православная Церковь — Чехословацкая. Еще в большей степени ориентировалась на Московский Патриархат Албанская Церковь, однако в 1960-е гг. она была практически полностью уничтожена коммунистическим правительством Э. Ходжи. В целом Православные Церкви в социалистических странах перестали оказывать какое-либо политическое влияние на ситуацию в своих государствах (Югославии, Румынии, Болгарии и Албании).
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