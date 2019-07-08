Вторая мировая война закончилась для Греции осенью 1944 г. 12 октября этого года части прокоммунистической Народно-освободительной армии Греции (ЭЛАС) под командованием генерала Стефаноса Сарафиса освободили Афины, 30 октября — Салоники, а 3 ноября — всю Грецию. Одновременно по приглашению премьер-министра созданного к тому времени в эмиграции правительства национального единства Георгиоса Папандреу в страну вошли английские войска. 13 октября они заняли Афины, а 1 ноября — Салоники.

В период оккупации 1941-1944 гг., несмотря на тяжелые испытания и временную утрату северо-восточных епархий, благодаря активной политической и социальной деятельности священноначалия Элладская Церковь укрепила свои позиции в стране. Православная Церковь стала существенным фактором в жизни крупных городов и равнинных районов страны. Однако в горных районах, которые находились под контролем левых сил сопротивления, ситуация была иной.

Шкаровский Михаил - Православные Церкви Юго-Восточной Европы (1945-1950 гг.)

Москва: Издательский дом «Познание», 2019. 432 с.

ISBN 978-5-906960-62-7

Шкаровский Михаил - Православные Церкви Юго-Восточной Европы (1945-1950 гг.) - Содержание

Предисловие

Глава I. Греческие Церкви в послевоенный период

1. Константинопольский Патриархат и борьба за лидерство в православном мире в 1945-1950 гг.

2. Отношения Константинопольского Патриархата с Болгарской Православной Церковью и болгарские общины на его территории

3. Элладская Православная Церковь

4. Славянские монастыри Святой Горы Афон

Глава II. Поместные Православные Церкви славянских стран

1. Сербский Патриархат

2. Болгарская Православная Церковь

Глава III. Румынская и Албанская Церкви

1. Румынский Патриархат

2. Албанская Православная Церковь

Глава IV. Русская церковная эмиграция в Юго-Восточной Европе

1. Российская церковная эмиграция в Турции

2. Общины Московского Патриархата в Югославии

3. Русское благочиние в Болгарии

4. Российская церковная эмиграция в Греции

5. Русские общины в Румынии

Список использованных архивов и фондов

Список сокращений

Шкаровский Михаил - Православные Церкви Юго-Восточной Европы (1945-1950 гг.) - Предисловие

Предлагаемое читателю издание посвящено богатой и насыщенной важными событиями истории Православных Церквей Юго-Востока Европы в первое десятилетие после окончания Второй мировой войны. Эти годы стали заметными в истории целого ряда Поместных Православных Церквей Балканского полуострова. Большинство из них: Сербская, Болгарская Румынская, Албанская Церкви были вынуждены существовать в условиях возникших социалистических режимов и испытывать на себе различные стеснения, а порой и гонения. Во второй половине 1940-х гг. шла борьба за лидерство в мировом Православии между Константинопольским и Московским Патриархатами; после снятия схизмы и получения статуса Патриархата укрепились позиции Болгарской Церкви. В первое послевоенное десятилетие заметное место занимали отношения Православных Церквей Юго-Восточной Европы с Русской Церковью, которым в работе уделено особое внимание. При этом если Московский Патриархат существенно усилил свое влияние и выдвинулся на ведущие позиции в православном мире, то игравшая ранее важную роль в развитии церковной жизни ряда стран Балканского полуострова русская эмиграция в значительной степени ее утратила.

Окончание Второй мировой войны сильно изменило ситуацию не только на политической арене, но и в православном мире. Заметно усилившийся Московский Патриархат выступил с претензией на лидерство, что не могло не привести к конфликту с Константинопольской Церковью. Существенную роль в этом противостоянии сыграла начинавшаяся холодная война между Советским Союзом и блоком западных государств во главе с США, активно поддержавшим Фанар. Борьба за лидерство в православном мире продолжалась до начала 1950-хгг., а затем, перестав «подогреваться извне», постепенно угасла. Нормализация отношений Русской и Константинопольской Церквей произошла в конце этого десятилетия уже в новых исторических условиях.

С конца XX в. вновь заметно выросли связи России с Константинопольским Патриархатом, началось возрождение на его территории русских церковных общин (в Стамбуле) и обителей (на Афоне). Однако при этом сохраняются притензии Фанара на различные части канонической территории Русской Церкви, что периодически приводит к новым острым конфликтам. Поэтому важно изучить историю прошлых десятилетий, чтобы учесть ее опыт. В монографии существенное внимание уделено истории Константинопольского Патриархата и его сложных отношений с Русской Православной Церковью в 1945-1950 гг., а также истории русской православной эмиграции на территории Турции. При этом определенное внимание уделено связям и конфликтам Вселенского Патриархата с Болгарской Православной Церковью и истории болгарских общин и обителей на его канонической территории, что позволяет сравнивать политику Фанара в отношении двух славянских Православных Церквей.

Элладская Церковь претерпела тяжелые испытания в период гражданской войны в Греции 1946-1948 гг., которые затронули и Святую Гору Афон. При этом в послевоенный период по-прежнему проводилась целенаправленная политика запрещения пополнения афонских монастырей насельниками не греческой национальности, что привело к фактическому вымиранию многих обителей, прежде всего русских. Ситуация начала меняться только в 1960-е гг. Болгарская Православная Церковь, несмотря на существенные ограничения, связанные с социалистическими преобразованиями в стране, при поддержке Русской Церкви сумела добиться отмены схизмы в 1945 г. и приобретения статуса Патриархата в 1953 г. Румынская Церковь испытала наиболее мягкие ограничения со стороны социалистических властей своей страны, существенно укрепив свои связи с Московским Патриархатом. Сербская Церковь, несмотря на острейший конфликт Сталина с Тито и полный разрыв контактов Югославии с СССР, в послевоенный период также имела хорошие отношения с Московским Патриархатом. Вскоре после передачи ему Сербской Церковью своей канонической территории в Чехословакии вблизи Балкан возникла новая автокефальная Православная Церковь — Чехословацкая. Еще в большей степени ориентировалась на Московский Патриархат Албанская Церковь, однако в 1960-е гг. она была практически полностью уничтожена коммунистическим правительством Э. Ходжи. В целом Православные Церкви в социалистических странах перестали оказывать какое-либо политическое влияние на ситуацию в своих государствах (Югославии, Румынии, Болгарии и Албании).