Принятие христианства в Болгарии произошло около 865 г., в правление св. князя (царя) Бориса (в крещении Михаила). С 870 г. Болгарская Церковь в виде автономной архиепископии находилась в юрисдикции Константинопольского Патриархата. В 919 г. по личному решению царя Симеона Великого она стала называться Патриархатом, а в октябре 927 г. Константинополь официально признал патриарший титул предстоятеля Болгарской Православной Церкви владыки Дамиана при заключении Византией мирного договора с царем Петром.

Завоевание Болгарии Византийской империей в 1018 г. повлекло за собой временную ликвидацию Болгарского Патриархата, но через несколько десятилетий после возникновения в 1187 г. 2-го Болгарского царства — в 1235 г., Болгарский (в то время называемый Тырновским) Патриархат был восстановлен и признан всеми другими Православными Поместными Церквами. В 1393-1396 гг. болгарские земли завоевала Османская империя, последний Тырновский патриарх свт. Евфимий в 1404 г. скончался в изгнании, и в 1410-е гг. все болгарские христиане вновь — теперь на несколько столетий — попали под духовную юрисдикцию Константинопольского Патриархата.

Уже в конце Χ-ΧΙ веках возникли тесные связи между Болгарской и Русской Церквами. Об этом, в частности, можно судить по русским спискам ΧΙ-ΧΙΙ веков христианских произведений болгарской книжности (Остромирово Евангелие, Учительное Евангелие Константина Преславского, Изборник Святослава, Слово священномученика Ипполита, епископа Римского).

Шкаровский Михаил - Русская и Болгарская Православные Церкви в первой половине XX века: история взамоотношений

Санкт-Петербургская духовная академия

СПб.: Изд-во СПбПДА, 2017. 248 с.: ил.

«История Поместных Церквей»

ISBN 978-5-906627-30-8

Шкаровский Михаил - Русская и Болгарская Православные Церкви в первой половине XX века: история взамоотношений - Содержание

Введение

Глава 1. Развитие Болгарской Церкви и ее взаимоотношения с Русской Церковью в 1900-1930-е гг.

1. Русско-болгарские церковные отношения в X — начале XX века

2. Болгарская Церковь в 1918-1941 гг.

Глава 2. Испытания Второй мировой войны

1. Проблемы церковной жизни в Болгарии

2. Участие Болгарской Церкви в спасении евреев и помощи религиозному возрождению на территории СССР

3. Церковная деятельность на заключительном этапе войны

Глава 3. Болгарская Церковь в условиях режима «народной демократии» и ее отношения с Московским Патриархатом

1. Преобразование управления Болгарской Церкви и разрешение проблемы схизмы с помощью Московского Патриархата

2. Влияние Московского Патриархата на церковную жизнь в Болгарии в 1945-1953 гг.

Глава 4. Русская церковная жизнь в Болгарии

1. Русские храмы и монастыри в XIX — начале XX века

2. Русская церковная жизнь в 1920-1940-х гг.

3. Служение святителя архиепископа Серафима (Соболева)

4. Вторая мировая война и послевоенный период

5. Подворье Московского Патриархата в Софии

Заключение

Рекомендуемая литература

Шкаровский Михаил - Русская и Болгарская Православные Церкви в первой половине XX века: история взамоотношений - Введение

В данном учебном пособии освещается развитие церковной жизни Болгарии в первой половине XX века, которое проходило очень драматично и характеризовалось целым рядом заметных потрясений, конфликтов и преобразований: значительным сокращением территории болгарского экзархата в результате поражений страны в ходе второй балканской и Первой мировой войн, конфликтами с правительством и безуспешными попытками преодолеть схизму в 1920-1930-е гг.; временным расширением экзархата в период второй мировой войны и в то же время борьбой с прогерманской политикой правительства, отменой схизмы в 1945 г., существенным ухудшением положения Церкви в социалистической Болгарии и, наконец, восстановлением Патриаршества в 1953 г. Многие из этих событий были так или иначе связаны с отношениями Болгарской и Русской Православных Церквей, имевшими тысячелетние традиции, но особенно развившимися в XX веке.

Значительное внимание уделено истории русской церковной эмиграции в Болгарии, так как эта страна с 1920-х по 1945 гг. была одним из важнейших центров той части эмиграции, которая принадлежала к юрисдикции русской Православной Церкви за границей (РПЦЗ). Межвоенный период и годы Второй мировой войны представляли собой уникальный период, когда русское духовенство играло значительную роль в религиозной жизни восточной Европы и, в частности, Болгарии. Оно было более образованно, активно, креативно, чем местные православные священнослужители, и поэтому с начала 1920-х гг. зачастую выступало инициатором многих важных духовных процессов: содействовало возрождению монашества, созданию духовных учебных заведений, развитию богословской науки и т. д. Этому способствовала историческая вековая традиция воспринимать Церковь могущественной Российской империи (хотя уже и не существующей после 1917 г.) как ведущую в православном мире.

Предлагаемое читателю учебное пособие написано по материалам современных исследований, также в нем активно используются архивные документы: источниковедческую базу составляют материалы десяти государственных (двух болгарских, трех германских и пяти российских), а также пяти церковных архивов. Следует отметить, что в конце 1990-х — 2000-х гг. вышло несколько сборников документов, прежде всего о советской религиозной политике в Восточной Европе в 1945-1953 гг., которые были использованы при создании этой книги.

Также при работе над пособием привлекались статьи и публикации документов из православных периодических изданий Болгарской и Русской Православных Церквей — прежде всего газет «Църковен вестник» (София), «Държавен вестник» (София) «Православная русь» (Ладомирова, Словакия), журналов «Церковная жизнь» (Белград), «Церковное обозрение» (Белград), «Гласник» (Белград), «Сообщения и распоряжения Высокопре- освященнейшего Серафима, митрополита Берлинского и Герман- ского и Средне-Европейского митрополичьего округа» (Берлин).