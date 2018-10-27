Михаил Шкаровский - Русская Православная Церковь в XX веке

Основной целью для предлагаемой читателю книги было изучение истории Русской Православной Церкви и процесса развития государственно-церковных отношений в России и СССР в XX веке, при этом главное внимание уделялось советскому периоду, который охватывает большую часть века (1917—1991 гг.).

В книге освещаются важнейшие страницы истории Русской Церкви, так как Православие было и остается самой крупной и влиятельной конфессией в СССР и России. Естественно, что Русская Церковь находилась в центре внимания соответствующих властных структур и отношения с ней определяли государственную религиозную политику в целом.

Основой книги стала выдержавшая три издания (в 1999,2000 и 2005 гг.) монография «Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве. (Государственно-церковные отношения в СССР в 1939—1964 гг.)», которая была существенно переработана и расширена, прежде всего, за счет периодов 1900—1938 и 1965—2000 гг.