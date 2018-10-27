Шкаровский - Русская Православная Церковь в XX веке
Основной целью для предлагаемой читателю книги было изучение истории Русской Православной Церкви и процесса развития государственно-церковных отношений в России и СССР в XX веке, при этом главное внимание уделялось советскому периоду, который охватывает большую часть века (1917—1991 гг.).
В книге освещаются важнейшие страницы истории Русской Церкви, так как Православие было и остается самой крупной и влиятельной конфессией в СССР и России. Естественно, что Русская Церковь находилась в центре внимания соответствующих властных структур и отношения с ней определяли государственную религиозную политику в целом.
Основой книги стала выдержавшая три издания (в 1999,2000 и 2005 гг.) монография «Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве. (Государственно-церковные отношения в СССР в 1939—1964 гг.)», которая была существенно переработана и расширена, прежде всего, за счет периодов 1900—1938 и 1965—2000 гг.
Михаил Витальевич Шкаровский - Русская Православная Церковь в XX веке
М.: Вече, Лепта, 2010. — 480 с: ил.
ISBN 978-5-9533-2963-7 («Вече»)
ISBN 978-5-91173-165-6 («Лепта»)
Михаил Шкаровский - Русская Православная Церковь в XX веке - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
Глава I РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПОТРЯСЕНИЙ И ГОНЕНИЙ НА ВЕРУ
- § 1. Российская Православная Церковь в начале XX века
- § 2. В огне Гражданской войны. Начало гонений
- § 3. Время расколов и нестроений
- § 4. На краю гибели
Глава II ИЗМЕНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЦЕРКОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
- § 1. Положение Русской Церкви накануне Великой Отечественной войны (1939—1941 гг.)
- § 2. Патриотическая деятельность Московской Патриархии
- § 3, Религиозное возрождение на оккупированной территории СССР
- § 4. Ликвидация обновленческого и григорианского расколов
- § 5. Религиозная политика Советского государства в годы войны
Глава III ЦЕРКОВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ В СССР
- § 1. Иосифлянское движение
- § 2. Катакомбное движение
- § 3. Религиозные диссиденты
Глава IV МОСКОВСКАЯ ПАТРИАРХИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ
- § 1. Русская Православная Церковь в центре «большой политики»
- § 2. Ослабление внешнеполитической активности Московской Патриархии ..
- § 3. Новая активизация международной деятельности Русской Церкви
- § 4. Развитие внешних связей Патриархии» перед распадом СССР
Глава V ГОСУДАРСТВЕННО-ЦЕРКОВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 1945—1964 гг
- § 1. Временное «перемирие» 1945—1953 гг.
- § 2. Укрепление позиций Московской Патриархии — 1953—1957 гг
- § 3. Снова «война» —1958—1964 гг
Глава VI РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ НАКАНУНЕ И ПОСЛЕ РАСПАДА СОВЕТСКОГО СОЮЗА
- § 1. Церковная жизнь в последние десятилетия советской власти
- § 2. Изменение государственно-церковных отношений в годы перестройки
- § 3. Возрождение Русской Православной Церкви в 1990-х гг
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИМЕЧАНИЕ
Михаил Шкаровский - Русская Православная Церковь в XX веке - Предисловие
XX век оказался одним из самых сложных, драматичных и трагичных периодов существования России. История Русской Православной Церкви в «советскую эпоху» была прежде всего историей беспрецедентных со времен преследований христиан в первые века нашей эры гонений за веру. Накал антицерковной борьбы властей то утихал, то вспыхивал с новой силой. Только сталинские репрессии 1930-х гг. унесли жизни сотен тысяч православных священнослужителей и мирян.
В то страшное время было закрыто подавляющее большинство храмов, упразднены все монастыри, разрушена система духовного образования, уничтожены миллионы книг религиозного содержания, разграблено, сожжено или распродано за границу множество ценных икон, уникальная церковная утварь, и таким образом нанесен огромный, фактически невосполнимый урон Русской Церкви. В этих условиях особенное значение имело мужественное стояние за Веру Христову целого сомна новомучеников и исповедников. Этот трагический опыт имеет глубокий духовный смысл, который требует изучения и осмысления. Ведь нынешнее возрождение России происходит в значительной степени благодаря крови, пролитой новомучениками.
Выбор хронологических рамок работы объясняется необходимостью осветить лишь недавно завершившийся, но чрезвычайно важный и во многом ключевой период многовековой истории Русской Церкви. При исследовании церковно-государственных отношений рассмотрены определяющие факторы, этапы религиозной политики российского и советского правительств, ее последствия для страны и Русской Церкви, обратное влияние.
На основе обширной новой источниковой базы автор попытался восполнить существующие значительные пробелы в знаниях по избранным проблемам, по-новому взглянуть на уже разработанные аспекты темы, подтвердить или опровергнуть существующие концепции, а также сделать свои собственные выводы. Материалы книги могут быть использованы и при изучении современного состояния Русской Православной Церкви, и перспектив ее воздействия на общественную ситуацию в стране. Следует отметить, что поскольку в начале XX века официально существовало наименование Российская Православная Церковь, именно оно используется автором в соответствующем параграфе; большую же часть советского периода применялось современное название — Русская Православная Церковь, поэтому оно фигурирует в других (послереволюционных) разделах книги.
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