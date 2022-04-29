Школа без стен - как это работает

За 14 лет своего существования «Школа без стен» из пилотного проекта в Запорожье (Украина) превратилась в мощное межцерковное движение. Это движение уже повлияло на несколько поколений христианских молодежных лидеров. Благодаря своей практической направленности и поиску новых действенных моделей служения «Школа без стен» стала незаменимым инструментом в подготовке лидеров следующего поколения.

За годы своего существования «Школа без стен» опробовала и применила множество моделей служения. Написаны и прочитаны десятки практических курсов. Охвачены обучением тысячи молодых лидеров в сотнях городов бывшего Советского Союза.

На протяжении многих лет команда Mission Eurasia постоянно делится видением, обучает принципам и программе «Школы без стен» на семинарах и конференциях. Многие присоединяются, однако есть и те, кто решают идти своим путем. Мы рады тому, что сегодня на территории Евразии под разными названиями появляются и развиваются идеи и видение «Школы без стен». Мы помогаем другим начинать подобные служения и делимся всеми необходимыми материалами.

Данное Методическое пособие также является частью большой работы по распространению видения «Школы без стен». В нем описаны основные составляющие и шаги развития «Школы без стен». Используя это пособие и пакет учебников «Школы без стен», каждый заинтересованный пастор или лидер молодежного движения сможет организовать учебный процесс у себя в церкви.