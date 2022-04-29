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Школа без стен - как это работает

Школа без стен - как это работает
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling, Educational
За 14 лет своего существования «Школа без стен» из пилотного проекта в Запорожье (Украина) превратилась в мощное межцерковное движение. Это движение уже повлияло на несколько поколений христианских молодежных лидеров. Благодаря своей практической направленности и поиску новых действенных моделей служения «Школа без стен» стала незаменимым инструментом в подготовке лидеров следующего поколения.
За годы своего существования «Школа без стен» опробовала и применила множество моделей служения. Написаны и прочитаны десятки практических курсов. Охвачены обучением тысячи молодых лидеров в сотнях городов бывшего Советского Союза.
На протяжении многих лет команда Mission Eurasia постоянно делится видением, обучает принципам и программе «Школы без стен» на семинарах и конференциях. Многие присоединяются, однако есть и те, кто решают идти своим путем. Мы рады тому, что сегодня на территории Евразии под разными названиями появляются и развиваются идеи и видение «Школы без стен». Мы помогаем другим начинать подобные служения и делимся всеми необходимыми материалами.
Данное Методическое пособие также является частью большой работы по распространению видения «Школы без стен». В нем описаны основные составляющие и шаги развития «Школы без стен». Используя это пособие и пакет учебников «Школы без стен», каждый заинтересованный пастор или лидер молодежного движения сможет организовать учебный процесс у себя в церкви.

Школа без стен: как это работает

ISBN 978-617-7374-32-8

Школа без стен: как это работает - Содержание

Предисловие
  • І. «Школа без стен»: ответ на нужды церкви
  • ІІ. Видение и программа «Школы без стен»
  • ІІІ. Как организовать «Школу без стен»?
  • Приложение 1. Описание курсов программы «Школы без стен» по мотивации и мировоззрению
  • Приложение 2. Описание курсов программы «Школы без стен» по инструментам влияния
  • Приложение 3. Описание курсов программы «Школы без стен» по менеджменту и планированию
Требования к преподавателям и региональным координаторам ШБС
  • Приложение 4. Проекты и инициативы «Школы без стен»
  • Приложение 5. Пример тренинга «Семья как миссия»
  • Приложение 6. Пример успешного учебного центра ШБС минской церкви «Семья Божья»
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Added 29.04.2022
Author brat Artem
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