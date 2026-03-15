1 января

Ты нуждаешься в утешении. Знай, что Бог уже приготовил его. Он принимает глубоко к сердцу все человеческие страдания. Это значит, что и твои тоже. Твоему Отцу Небесному, Господу Богу совсем не трудно утешить тебя. Его любовь так велика, что Он всегда найдет слова и пути для твоего утешения. У Бога есть мощь и сила помочь тебе. Господь всегда найдет возможность сделать это. Может быть, и не сразу, но всегда в самое подходящее для этого время!

18 января

Как преодолеть страх перед возможной атомной войной? Укрепись еще больше любовью Бога Отца. Созерцание этой любви содержит в себе утешение. Любовь всегда идет путем помощи и охраны; особенно в большом горе. Божья любовь может повлиять даже на огонь, чтобы он не обжег нас; это было с друзьями пророка Даниила. Господь послал им, заключенным в огненной печи, Своего ангела на помощь.

Бог даровал Своим детям обещание, которое действует во все времена, что Он всегда с ними, особенно в дни горя и испытаний. Устами пророка Исаии Господь сказал: «Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, — через реки ли, они не потопят тебя; пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя» (Ис. 43:2). Таким образом, Господь Бог всегда с тобой, чтобы помочь тебе и утешить тебя.

Базилея Шлинк – Бог утешает – Книжечка ежедневного утешения

Darmstadt — Eberstadt: Evangelische Marienschwesternschaft, 2000. – Ровно: Христианская миссия «Живое слово». – 162 с.

Базилея Шлинк – Бог утешает – Содержание