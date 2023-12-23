Многие из тех, кто действительно любит Иисуса, не могут более спокойно реагировать, видя, как унижают, бесславят Иисуса многочисленные рок-фильмы и сценические постановки сюжетов Библии. Они пытаются протестовать, воздавая Иисусу должную славу. Но в это время в другой области зарождается еще большая, глубоко ранящая сердце, волна унижения и клеветы Иисуса.

Это происходит на больших концертах рок-музыки, звезды которой собирают у нас (в ФРГ) до 60 тыс., а за границей - до 100 тыс. молодых людей. Хуление Бога занимает на этих концертах все большее место. Некоторые рок-звезды воспевают не ״только“ чувственность, секс, наркотики, разрушение, дьявола и смерть, но и сценки, прямо предназначенные оскорбить Иисуса, что превышает все известное в истории человечества. Дьявол смешивает сатанинское с божественным, религиозным, предлагая молодежи порожденный силами ада страшный яд, и рассеивает его в умах людей с помощью рок-музыки еще успешнее, чем через фильмы, мюзиклы и театральные постановки.

Американская поп-звезда Принц Роджерс Нельсон, например, поет о разнузданных постельных историях, ״затем вдруг возводит глаза к небу, чтобы спросить своих слушателей, верят ли они в Бога, господствующего над всем существующим. Над головами собравшихся очень кстати сияет огромный лиловый неоновый крест, в то время как восьмерка рок-музыкантов... посреди сверкающих огней, поп-, диско- и психоэффектов занимается виртуозной звукомагией“.

Принц носит на голой груди огромный золотой крест и, окруженный соблазнительными девицами, совершает во время своих выступлений множество неудобоназываемых сексуальных извращений. ״То, что выглядит как настоящая хула, Принц описывает как самую непосредственную интерпретацию евангельской вести ״Сексуальная любовь,- объясняет он свою философию,- это ощущение, которое ты испытываешь, когда влюбляешься, но не в девушку или парня, а в небо над своей головой. Бог жив! Дотронься до него, и небо станет твоим“.

Базилея Шлинк - Рок-музыка - Откуда - Куда

Rockmusik - woher, wohin?

Verlag Evangelische Marienschwesternschaft, Darmstadt-Eberstadt, 1992 - 48 с.

Базилея Шлинк - Рок-музыка - Откуда - Куда - Содержание

Рок - это богохульство

Сущность и последствия рок-музыки

Открытый сатанизм и его успех

Не ״христианизировать“ рок!

Где же молящиеся?

״Рука Божья на земле“

Только не проходите мимо!

Что мы можем сделать?

Литература