Ирина Шлионская - Мистическое искусство - скрытые смыслы и спорные теории

Люди научились рисовать еще в глубокой древности: в наскальных изображениях они отражали сцены из своей немудреной жизни: охота, домашний быт… С течением времени образы становились все более сложными, объемными, все полнее отображали реальную действительность. Московский художник Юрий Лушниченко вводит термин «психографики» — «науки об историческом фиксировании человеком процесса своего социального становления через изображение реальности, графическое “отчерчивание” как чувственных, так и понятийных форм отражения субъективной реальности». Лушниченко считает, что первобытные художники в своей живописи фиксировали подсознательные образы архетипического характера. Моделируя эти образы, можно гармонизировать отношения человека с природой и окружающим миром и таким образом «кодировать» себя на здоровье, удачу и т.д. А кто не слышал о «лечебных» и «проклятых» картинах, иные из которых нарисованы знаменитыми художниками?

Пятнадцать лет назад сотрудником Лондонского Университетского колледжа Семиром Зеки были заложены основы новой научной дисциплины — нейроэстетики. Ее суть в том, чтобы разобраться в нейрофизиологических механизмах нашего восприятия произведений искусства. Например, выяснить, почему одни люди любят художников Возрождения, другие — импрессионистов, третьи — реалистов, а четвертые — абстрактную живопись.

Так, сотрудница Бостонского колледжа Анджелина Холи-Долан провела эксперимент, в ходе которого участникам предлагалось рассмотреть картины, нарисованные художниками-абстракционистами, художниками-любителями, а также детские рисунки и мазню из красок, оставленную на бумаге животными, скажем шимпанзе, и высказать свои предпочтения… При этом только две трети произведений имели таблички с надписями, а некоторые таблички специально сообщали ложные сведения. Допустим, шедевры знаменитых художников в стиле абстракционизма выдавались за творения обезьян… Однако выяснилось, что добровольцы выбирали по большей части именно произведения известных живописцев, даже если те были снабжены неверной информацией. Правда, объяснить причину своего выбора они не могли. Так что, вопреки распространенному мнению, абстрактные шедевры не являются просто мазней: в хаотичном, на первый взгляд, нагромождении образов, безусловно, заключен некий смысл, подсознательно улавливаемый нашим мозгом…

Ирина Шлионская - Мистическое искусство - скрытые смыслы и спорные теории

Москва: Издательство АСТ, 2020. 352 с.

Серия "История и наука Рунета. Лекции"

ISBN 978-5-17-115578-0

Ирина Шлионская - Мистическое искусство - скрытые смыслы и спорные теории - Содержание

ВВЕДЕНИЕ. ИСКУССТВО — ОБЛАСТь МИСТИЧЕСКАЯ

Мистические художники

Иероним Босх — изображающий ад

Дьявольские фрески Андреа дель Кастаньо

Леонардо да Винчи — пришелец из будущего?

Уильям Блейк — безумный гравер Апокалипсиса

Франсиско Гойя — рождающий чудовищ

Турбулентность Ван Гога

Бог и дьявол Тивадара Чонтвари

«Ядерный» мистицизм Сальвадора Дали

Рене Магритт: ему открывалась таинственная суть мира

Кто водит рукой художника?

Хильма аф Клинт: ей диктовали духи

Корал Полдж — рисующая умерших

Ясновидение Инго Свонна

Антонио Гауди: архитектор-мистик

Демоны Михаила Врубеля

Архитектурные фантазии Мазырина

Николай Рерих — живописец иных измерений

Космические полотна Джуны

Скрытые смыслы в произведениях живописи

Криптограммы и аллегории на полотнах

Коды да Винчи

Магическая «Меланхолия» Альбрехта Дюрера

«Тайная вечеря» Ван Гога

Каббалистическая картина Гогена

Нечистая сила на монетах и этикетках

Что лежит под «Черным квадратом»?

Портрет Чарли Мэнсона, написанный кровью

Картины-пророчества

Рок Кумской Сивиллы

Ренуар, рисующий будущее

«Пир королей» как предвестие войны

Предсказание Пикассо

Проклятые полотна

Рок натурщиков

«Мона Лиза» — вампир?

«Волхвы», несущие бесплодие

Разорительная «Венера»

Скандальная «Олимпия»

Автопортрет-убийца

Зловещий «Крик»

Огненное проклятие «Водяных лилий»

Берегитесь «Плачущего мальчика»!

Беспокойные «Руки» Билли Стохана

Картина с черепами в музее паранормального

«Портрет Лопухиной», забирающий души

Проклятие «Неравного брака»

Смертоносная «Тройка»

Видение стрелецкой казни

Гибельная «Незнакомка»

Роковые портреты Ильи Репина

Мистика христианских икон и реликвий

Знаменитые чудотворные образы «Спас на холсте» Иверская мироточивая Курская покровительница воинства Смоленская вознесенная «Взыскание погибших» в Себено Живая Богоматерь Гваделупская Тайный ад на иконах НЛО на религиозных фресках Матрона и Сталин Где скрыт Святой Грааль?

Кто автор Туринской плащаницы? Покров с ликом Христа Первые исследования Автор реликвии — Леонардо да Винчи?

Какая плащаница — истинная? Изображение нанесли лазером?



Самые загадочные скульптуры

Сфинксы большие и малые

Египетские ушебти

Руки Венеры Милосской

Мистические статуи вечного города

Хрустальные черепа майя

Черная Мадонна из Шартра

Золотая святыня Сибири

Загадочный код Шигирского идола

Божественное и дьявольское

Кто такие горгульи?

Нечисть в Вифлеемской капелле

Смерть в скульптуре

Проклятие Черного Ангела

«Копии» Алчео Доссены

Магические шедевры Лувра

Кому мешает Русалочка?

Что случилось с Янтарной комнатой?

Адский парк Густава Вигеланда

Святилище Уильяма Рикеттса

Парк пришельцев

Скульптуры из ниоткуда

Памятники, приносящие удачу

Хранители Санкт-Петербурга Медный Всадник и другие «защитники» Царство кошек



«Живые» куклы

От богинь до Бабы-Яги В целях колдовства Проклятые куклы Чарльза Уинкокса Кукла с человеческими волосами Предметы искусства

Кукольная магия на Руси

Японская дарума — прототип русской матрешки?

Фрэнк Байрон — кукла-убийца

Проклятие Роберта

Демон по имени Аннабель

«Ричард» и «Сара»

Лицо утопленницы

Ужасы Острова Кукол

Тайные шифры в архитектуре

Чудеса света — старые и новые

Египетские пирамиды — усыпальницы или алтари?

В чем суть лабиринтов? Назначение лабиринтов Усыпальница для фараонов и крокодилов Убежище Минотавра на Крите Путь к Богу Северные лабиринты «Живые» головоломки

О чем молчат «Стоунхенджи»? Сколько лет памятнику? Тайна камней Для чего строился Стоунхедж? Стоунхенджей много?

Древние города Америки Убежище от конкистадоров Жемчужины майяской культуры Загадка Цибильчальтуна

Гур-Эмир и проклятие Тамерлана

Мавзолей спящей красавицы

Карнакский храм — модель мироздания

Храм царя Соломона и история тайных орденов

Астрономическая тайна Пантеона

Чидамбарам — храм космического танца Легенды и история Как выглядит храм? Обычаи дикшитаров Танец Шивы

Храм Предков на Горе Будды

Храмы на костях

Каменные ребусы Нотр-Дам де Пари Бурная история Нотр-Дама «Справочник оккультизма» Пожар в соборе

Чудеса Шартрского собора

Дьявол в роли архитектора

Нерушимый «Спас-на-Крови»

Золотой храм в «Городе утренней зари» История Мирры Место для обретения истины Храм Матери

Сказочные замки короля Людвига «Лебединые утесы» Замок, посвященный солнцу Смерть короля

Коралловый замок любви

Дом Винчестеров, предназначенный для духов

Чертова дюжина в архитектуре Число смерти Разрушенная башня Проклятие станции «Суворовская»

Под знаком Змия?

Москва эзотерическая Тайны Кремля Зиккурат на Красной площади Масонские дома Москвы «Московские пирамиды» ВВЦ — проект атлантов? Подземные храмы столичного метро

Мальтийская звезда Михайловского замка

Ротонда — мистический центр Питера?

Строительство «Нового Берлина»

Что закодировано в Пентагоне?

Аэропорт Денвера построен масонами?

Дома, которые пугают «Сумасшедший дом» (Далат, Вьетнам) Дом-камень (Фафи, Португалия) Жилой комплекс Habitat-67 (Монреаль, Канада) Танцующий дом (Прага, Чехия) Кривой дом (Сопот, Польша) Дом Сутягина (Архангельск, Россия)



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА