Эта книга посвящена вопросам антропологии, увлекательной науки о человеке, человеках и человечестве. Антропология изучает все, что касается человека. Вот все-все, и хорошее, и плохое. Про «плохое» - это не шутка. В дружном семействе антропологических наук есть криминальная антропология, которая изучает анатомические, физиологические и психологические особенности преступников, склонных к рецидиву. Правда, в наши дни криминальной антропологией занимаются только отдельные энтузиасты, которые, несмотря ни на что, пытаются найти связь между анатомо-физиологическими особенностями человека и его нравственными качествами, отношением к социальному порядку и законопослушностью. Большинство ученых считает, что анатомия и физиология никак не связаны с преступными наклонностями. Однако это не отменяет существования криминальной антропологии и всего, что было написано на эту тему. Из песни, как известно, слова не выкинуть, точно так же как нельзя выкинуть какую-то науку из истории.

Если кто еще не понял, то это не учебник и не руководство по антропологии, а просто интересная книга, посвященная вопросам человековедения, человекознания и человеколюбия. Да - и человеколюбия тоже, ведь нельзя заниматься изучением того, что не нравится, от этого депрессивные расстройства могут возникать (чур нас, чур!).

Андрей Шляхов - Антропология - Секреты счастливых обезьян

Москва: Издательство АСТ, 2024. - 352 с.

ISBN: 978-5-17-162210-7

Андрей Шляхов – Антропология - Секреты счастливых обезьян - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

Глава первая. ВОЛЬНО Ж БЫЛО НАШИМ ПРЕДКАМ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ СКАКАТЬ ПО ВЕТКАМ

Глава вторая. ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ПОИМЕННО

Глава третья. РАСЫ И РАСОГЕНЕЗ

Глава четвертая. ВЫ САМО СОВЕРШЕНСТВО, ВЫШЕ ВСЯКИХ ПОХВАЛ

Глава пятая. ПАРАДОКС УОЛЛЕСА

Глава шестая. ЕДИНСТВО И БОРЬБА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ

Глава седьмая ЧТО ЕСТЬ КРАСОТА?

Глава восьмая. МАТРИ VS ПАТРИ

Глава девятая. КУЛЬТУРА — НАШЕ ВСЕ!

Глава десятая. ВОЛШЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ОНТОГЕНЕЗА

Глава одиннадцатая. ПРИ ВИДЕ ИСПРАВНОЙ АМУНИЦИИ КАК ПРЕЗРЕННЫ ВСЕ КОНСТИТУЦИИ!

Глава двенадцатая. НЕСЛЫШНЫЕ СЛОВА, ИЛИ ВИЗУАЛЬНЫЕ ЗНАКИ

Глава тринадцатая. ЧТО ТАКОЕ ОБЩЕСТВО?

Глава четырнадцатая. СВЯЗЬ МЕЖДУ МИРАМИ, ИЛИ ЗАЧЕМ ЛЮДЯМ НУЖНЫ РИТУАЛЫ?

Глава пятнадцатая. ЧЕЛОВЕК И ВЕРА

Глава шестнадцатая. ВОДА ВСЕМИРНОГО ПОТОПА, ИЛИ ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ И ЭРОТИЧЕСКИЕ КУЛЬТЫ

ПОСЛЕСЛОВИЕ, ИЛИ ЗАЧЕМ НУЖНА АНТРОПОЛОГИЯ