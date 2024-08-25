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Шляхов - Антропология - Секреты счастливых обезьян

Андрей Шляхов - Антропология - Секреты счастливых обезьян
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, **Theology and Science, Science and Technology
Эта книга посвящена вопросам антропологии, увлекательной науки о человеке, человеках и человечестве. Антропология изучает все, что касается человека. Вот все-все, и хорошее, и плохое. Про «плохое» - это не шутка. В дружном семействе антропологических наук есть криминальная антропология, которая изучает анатомические, физиологические и психологические особенности преступников, склонных к рецидиву. Правда, в наши дни криминальной антропологией занимаются только отдельные энтузиасты, которые, несмотря ни на что, пытаются найти связь между анатомо-физиологическими особенностями человека и его нравственными качествами, отношением к социальному порядку и законопослушностью. Большинство ученых считает, что анатомия и физиология никак не связаны с преступными наклонностями. Однако это не отменяет существования криминальной антропологии и всего, что было написано на эту тему. Из песни, как известно, слова не выкинуть, точно так же как нельзя выкинуть какую-то науку из истории.
Если кто еще не понял, то это не учебник и не руководство по антропологии, а просто интересная книга, посвященная вопросам человековедения, человекознания и человеколюбия. Да - и человеколюбия тоже, ведь нельзя заниматься изучением того, что не нравится, от этого депрессивные расстройства могут возникать (чур нас, чур!).

Андрей Шляхов - Антропология - Секреты счастливых обезьян

Москва: Издательство АСТ, 2024. - 352 с.
ISBN: 978-5-17-162210-7

Андрей Шляхов – Антропология - Секреты счастливых обезьян - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ
  • Глава первая. ВОЛЬНО Ж БЫЛО НАШИМ ПРЕДКАМ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ СКАКАТЬ ПО ВЕТКАМ
  • Глава вторая. ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ПОИМЕННО
  • Глава третья. РАСЫ И РАСОГЕНЕЗ
  • Глава четвертая. ВЫ САМО СОВЕРШЕНСТВО, ВЫШЕ ВСЯКИХ ПОХВАЛ
  • Глава пятая. ПАРАДОКС УОЛЛЕСА
  • Глава шестая. ЕДИНСТВО И БОРЬБА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ
  • Глава седьмая ЧТО ЕСТЬ КРАСОТА?
  • Глава восьмая. МАТРИ VS ПАТРИ
  • Глава девятая. КУЛЬТУРА — НАШЕ ВСЕ!
  • Глава десятая. ВОЛШЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ОНТОГЕНЕЗА
  • Глава одиннадцатая. ПРИ ВИДЕ ИСПРАВНОЙ АМУНИЦИИ КАК ПРЕЗРЕННЫ ВСЕ КОНСТИТУЦИИ!
  • Глава двенадцатая. НЕСЛЫШНЫЕ СЛОВА, ИЛИ ВИЗУАЛЬНЫЕ ЗНАКИ
  • Глава тринадцатая. ЧТО ТАКОЕ ОБЩЕСТВО?
  • Глава четырнадцатая. СВЯЗЬ МЕЖДУ МИРАМИ, ИЛИ ЗАЧЕМ ЛЮДЯМ НУЖНЫ РИТУАЛЫ?
  • Глава пятнадцатая. ЧЕЛОВЕК И ВЕРА
  • Глава шестнадцатая. ВОДА ВСЕМИРНОГО ПОТОПА, ИЛИ ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ И ЭРОТИЧЕСКИЕ КУЛЬТЫ
ПОСЛЕСЛОВИЕ, ИЛИ ЗАЧЕМ НУЖНА АНТРОПОЛОГИЯ
Views 290
Rating 5.0 / 5
Added 25.08.2024
Author brat Vasil
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (2 comments)

T
tarasenko 1 year ago

Спасибо за интересную книгу! Доступно написана. Надо бы найти время почитать...
A
Avel 1 year ago

Большое спасибо!

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