Шляхов - Антропология - Секреты счастливых обезьян
Эта книга посвящена вопросам антропологии, увлекательной науки о человеке, человеках и человечестве. Антропология изучает все, что касается человека. Вот все-все, и хорошее, и плохое. Про «плохое» - это не шутка. В дружном семействе антропологических наук есть криминальная антропология, которая изучает анатомические, физиологические и психологические особенности преступников, склонных к рецидиву. Правда, в наши дни криминальной антропологией занимаются только отдельные энтузиасты, которые, несмотря ни на что, пытаются найти связь между анатомо-физиологическими особенностями человека и его нравственными качествами, отношением к социальному порядку и законопослушностью. Большинство ученых считает, что анатомия и физиология никак не связаны с преступными наклонностями. Однако это не отменяет существования криминальной антропологии и всего, что было написано на эту тему. Из песни, как известно, слова не выкинуть, точно так же как нельзя выкинуть какую-то науку из истории.
Если кто еще не понял, то это не учебник и не руководство по антропологии, а просто интересная книга, посвященная вопросам человековедения, человекознания и человеколюбия. Да - и человеколюбия тоже, ведь нельзя заниматься изучением того, что не нравится, от этого депрессивные расстройства могут возникать (чур нас, чур!).
Андрей Шляхов - Антропология - Секреты счастливых обезьян
Москва: Издательство АСТ, 2024. - 352 с.
ISBN: 978-5-17-162210-7
Андрей Шляхов – Антропология - Секреты счастливых обезьян - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
- Глава первая. ВОЛЬНО Ж БЫЛО НАШИМ ПРЕДКАМ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ СКАКАТЬ ПО ВЕТКАМ
- Глава вторая. ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ПОИМЕННО
- Глава третья. РАСЫ И РАСОГЕНЕЗ
- Глава четвертая. ВЫ САМО СОВЕРШЕНСТВО, ВЫШЕ ВСЯКИХ ПОХВАЛ
- Глава пятая. ПАРАДОКС УОЛЛЕСА
- Глава шестая. ЕДИНСТВО И БОРЬБА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ
- Глава седьмая ЧТО ЕСТЬ КРАСОТА?
- Глава восьмая. МАТРИ VS ПАТРИ
- Глава девятая. КУЛЬТУРА — НАШЕ ВСЕ!
- Глава десятая. ВОЛШЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ОНТОГЕНЕЗА
- Глава одиннадцатая. ПРИ ВИДЕ ИСПРАВНОЙ АМУНИЦИИ КАК ПРЕЗРЕННЫ ВСЕ КОНСТИТУЦИИ!
- Глава двенадцатая. НЕСЛЫШНЫЕ СЛОВА, ИЛИ ВИЗУАЛЬНЫЕ ЗНАКИ
- Глава тринадцатая. ЧТО ТАКОЕ ОБЩЕСТВО?
- Глава четырнадцатая. СВЯЗЬ МЕЖДУ МИРАМИ, ИЛИ ЗАЧЕМ ЛЮДЯМ НУЖНЫ РИТУАЛЫ?
- Глава пятнадцатая. ЧЕЛОВЕК И ВЕРА
- Глава шестнадцатая. ВОДА ВСЕМИРНОГО ПОТОПА, ИЛИ ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ И ЭРОТИЧЕСКИЕ КУЛЬТЫ
ПОСЛЕСЛОВИЕ, ИЛИ ЗАЧЕМ НУЖНА АНТРОПОЛОГИЯ
Спасибо за интересную книгу! Доступно написана. Надо бы найти время почитать...
Большое спасибо!