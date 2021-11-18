С сентября издревле начинался церковный год. И хотя в наши дни этого никто почти не знает, в начале осени уместно подумать о том отношении к времени или, вернее, о том понимании его, что заложено в самих словах «церковный год». Антирелигиозная пропаганда потратила и продолжает тратить много сил на борьбу с религиозными праздниками. Их развенчивают как выдумку и обман, как первобытные мифы, не имеющие и не могущие иметь в наше время никакого смысла.

Между тем само количество всевозможных статей и брошюр, посвященных борьбе с праздниками, сам объем этих усилий довольно красноречиво свидетельствует, что праздники живучи и что вытравить их из человеческой жизни невероятно трудно. Сколько ни разоблачай христианство и евангельские рассказы о рождении Христа, сколько ни называй елку «новогодней», а все же зажжется она в темные декабрьские дни, и звезда будет на ней в память той звезды, что сияла над вифлеемской пещерой. И все это вместе взятое — и звезду, и елку, и огоньки свечей, отражающиеся радостью в детских глазах, — никогда не свести ни к «диалектическому материализму», ни к «научно-атеистическому мировоззрению». <...>

Но, может быть, стоит вдуматься в смысл церковного года, которым на протяжении столетий осмыслялась и освящалась жизнь миллионов? Вдуматься и осмыслить эту удивительно органичную ткань праздников, придающих каждому времени года свою особую окраску, особую глубину: и свет Рождества, и светлую печаль поста, из которой вырастает радость Пасхи, и наполненные летним солнцем праздники Вознесения и Троицы, и августовскую, предосеннюю глубину Преображения и Успения... Выдумки, обман, миф? Допустим. Но почему же не попытаться понять и сам этот «миф», и стоящий за ним в высшей степени глубокий подход к жизни?

Протопресвитер Александр Шмеман - На пути к Царству: Беседы о праздниках Православной Церкви

М.: Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2021. — 351 с.

ISBN 978-5-7429-1408-2

Протопресвитер Александр Шмеман - На пути к Царству: Беседы о праздниках Православной Церкви - Содержание

КЛЮЧ К СОДЕРЖАНИЮ ВЕРЫ

Феномен праздника

Просвещение будней

Радость восстановленной жизни

Прекрасная правда

РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ.

ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ

Бессилие, ставшее силой

Необходимое поражение

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Новое средоточие

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. НАРАСТАЮЩЕЕ ОЖИДАНИЕ

Космическое торжество

Весть, обращенная ко мне

«Христос раждается»

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Из победы над ложной верой

Плод семьи Божией

«Мы же — Матерь Деву»

«Возсия мирови свет разума»

«Отроча младо»

Вечно «детский» ответ

«И на земли мир»

Две власти

БОГОЯВЛЕНИЕ

Сплетение тем

Обновление твари

Самоотождествление, приятие, прообразование

СРЕТЕНИЕ

Ожидание встречи

БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Божественная любовь и человеческая свобода

Приятие неба

ПУТЬ И СРЕДСТВО: ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Начало возврата

Первое приглашение

Нет суда страшнее

Предпостовые воскресенья

Ставка на высшее

Приступая к подвигу

Пробиться сквозь стену

Два покаяния

Три призыва

Вздох об ином

Молитва прп. Ефрема Сирина.

«Отрицательные» прошения

Молитва прп Ефрема Сирина

«Положительные» прошения

Неделя Крестопоклонная.

Перед судом распятой Любви

Наше восхождение

От Крестопоклонной к Страстной

В решающие дни

В отсвете Лазаревой субботы и Вербного воскресенья

Погружение в тайну

Последняя схватка

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Новое и неслыханное

Единственное земное торжество

Для мира сего

Праздник освобождения

ПАСХА

Снова победа над тьмой

Три измерения

Залог преображения

Свидетельствует пасхальная ночь

Нестареющие слова

Вечное претворение

ПОСЛЕ ПАСХИ

Неделя о Фоме. Засвидетельствованное блаженство

Неделя жен-мироносиц. Бессмертие любви

Неделя жен-мироносиц. Сияющие миру

Неделя о расслабленном. Возвращенный Человек

Неделя о самаряныне. Ключевые слова

Неделя о слепом. Не увидят, не примут

Это нельзя выдумать

ВОЗНЕСЕНИЕ

Утверждение вертикали

К полному одухотворению

СВЯТАЯ ПЯТИДЕСЯТНИЦА

Ожидая великого утешения

Всеобъемлющая мечта

НЕДЕЛЯ ВСЕХ СВЯТЫХ

Праздник лучшего

НЕДЕЛЯ ВСЕХ РУССКИХ СВЯТЫХ

Незримая связь

Подлинная слава

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Нет иного пути

«Свет присносущный»

УСПЕНИЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Не разлука, а соединение

В сердце Руси

Неумирающая красота

«С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!» НОВЫЙ ГОД