Шмеман - На пути к Царству
С сентября издревле начинался церковный год. И хотя в наши дни этого никто почти не знает, в начале осени уместно подумать о том отношении к времени или, вернее, о том понимании его, что заложено в самих словах «церковный год». Антирелигиозная пропаганда потратила и продолжает тратить много сил на борьбу с религиозными праздниками. Их развенчивают как выдумку и обман, как первобытные мифы, не имеющие и не могущие иметь в наше время никакого смысла.
Между тем само количество всевозможных статей и брошюр, посвященных борьбе с праздниками, сам объем этих усилий довольно красноречиво свидетельствует, что праздники живучи и что вытравить их из человеческой жизни невероятно трудно. Сколько ни разоблачай христианство и евангельские рассказы о рождении Христа, сколько ни называй елку «новогодней», а все же зажжется она в темные декабрьские дни, и звезда будет на ней в память той звезды, что сияла над вифлеемской пещерой. И все это вместе взятое — и звезду, и елку, и огоньки свечей, отражающиеся радостью в детских глазах, — никогда не свести ни к «диалектическому материализму», ни к «научно-атеистическому мировоззрению». <...>
Но, может быть, стоит вдуматься в смысл церковного года, которым на протяжении столетий осмыслялась и освящалась жизнь миллионов? Вдуматься и осмыслить эту удивительно органичную ткань праздников, придающих каждому времени года свою особую окраску, особую глубину: и свет Рождества, и светлую печаль поста, из которой вырастает радость Пасхи, и наполненные летним солнцем праздники Вознесения и Троицы, и августовскую, предосеннюю глубину Преображения и Успения... Выдумки, обман, миф? Допустим. Но почему же не попытаться понять и сам этот «миф», и стоящий за ним в высшей степени глубокий подход к жизни?
Протопресвитер Александр Шмеман - На пути к Царству: Беседы о праздниках Православной Церкви
М.: Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2021. — 351 с.
ISBN 978-5-7429-1408-2
Протопресвитер Александр Шмеман - На пути к Царству: Беседы о праздниках Православной Церкви - Содержание
КЛЮЧ К СОДЕРЖАНИЮ ВЕРЫ
- Феномен праздника
- Просвещение будней
- Радость восстановленной жизни
- Прекрасная правда
РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ.
ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ
- Бессилие, ставшее силой
- Необходимое поражение
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
- Новое средоточие
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. НАРАСТАЮЩЕЕ ОЖИДАНИЕ
- Космическое торжество
- Весть, обращенная ко мне
- «Христос раждается»
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
- Из победы над ложной верой
- Плод семьи Божией
- «Мы же — Матерь Деву»
- «Возсия мирови свет разума»
- «Отроча младо»
- Вечно «детский» ответ
- «И на земли мир»
- Две власти
БОГОЯВЛЕНИЕ
- Сплетение тем
- Обновление твари
- Самоотождествление, приятие, прообразование
СРЕТЕНИЕ
- Ожидание встречи
БЛАГОВЕЩЕНИЕ
- Божественная любовь и человеческая свобода
- Приятие неба
ПУТЬ И СРЕДСТВО: ВЕЛИКИЙ ПОСТ
- Начало возврата
- Первое приглашение
- Нет суда страшнее
- Предпостовые воскресенья
- Ставка на высшее
- Приступая к подвигу
- Пробиться сквозь стену
- Два покаяния
- Три призыва
- Вздох об ином
- Молитва прп. Ефрема Сирина.
- «Отрицательные» прошения
- Молитва прп Ефрема Сирина
- «Положительные» прошения
- Неделя Крестопоклонная.
- Перед судом распятой Любви
- Наше восхождение
- От Крестопоклонной к Страстной
- В решающие дни
- В отсвете Лазаревой субботы и Вербного воскресенья
- Погружение в тайну
- Последняя схватка
ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
- Новое и неслыханное
- Единственное земное торжество
- Для мира сего
- Праздник освобождения
ПАСХА
- Снова победа над тьмой
- Три измерения
- Залог преображения
- Свидетельствует пасхальная ночь
- Нестареющие слова
- Вечное претворение
ПОСЛЕ ПАСХИ
- Неделя о Фоме. Засвидетельствованное блаженство
- Неделя жен-мироносиц. Бессмертие любви
- Неделя жен-мироносиц. Сияющие миру
- Неделя о расслабленном. Возвращенный Человек
- Неделя о самаряныне. Ключевые слова
- Неделя о слепом. Не увидят, не примут
- Это нельзя выдумать
ВОЗНЕСЕНИЕ
- Утверждение вертикали
- К полному одухотворению
- СВЯТАЯ ПЯТИДЕСЯТНИЦА
- Ожидая великого утешения
- Всеобъемлющая мечта
НЕДЕЛЯ ВСЕХ СВЯТЫХ
- Праздник лучшего
НЕДЕЛЯ ВСЕХ РУССКИХ СВЯТЫХ
- Незримая связь
- Подлинная слава
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
- Нет иного пути
- «Свет присносущный»
УСПЕНИЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
- Не разлука, а соединение
- В сердце Руси
- Неумирающая красота
«С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!» НОВЫЙ ГОД
- Намек и предчувствие
- Пусть приходит оно, будущее!
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