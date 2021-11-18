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Шмеман - На пути к Царству

Протопресвитер Александр Шмеман - На пути к Царству: Беседы о праздниках Православной Церкви
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, Homiletics
С сентября издревле начинался церковный год. И хотя в наши дни этого никто почти не знает, в начале осени уместно подумать о том отношении к времени или, вернее, о том понимании его, что заложено в самих словах «церковный год». Антирелигиозная пропаганда потратила и продолжает тратить много сил на борьбу с религиозными праздниками. Их развенчивают как выдумку и обман, как первобытные мифы, не имеющие и не могущие иметь в наше время никакого смысла.
Между тем само количество всевозможных статей и брошюр, посвященных борьбе с праздниками, сам объем этих усилий довольно красноречиво свидетельствует, что праздники живучи и что вытравить их из человеческой жизни невероятно трудно. Сколько ни разоблачай христианство и евангельские рассказы о рождении Христа, сколько ни называй елку «новогодней», а все же зажжется она в темные декабрьские дни, и звезда будет на ней в память той звезды, что сияла над вифлеемской пещерой. И все это вместе взятое — и звезду, и елку, и огоньки свечей, отражающиеся радостью в детских глазах, — никогда не свести ни к «диалектическому материализму», ни к «научно-атеистическому мировоззрению». <...>
Но, может быть, стоит вдуматься в смысл церковного года, которым на протяжении столетий осмыслялась и освящалась жизнь миллионов? Вдуматься и осмыслить эту удивительно органичную ткань праздников, придающих каждому времени года свою особую окраску, особую глубину: и свет Рождества, и светлую печаль поста, из которой вырастает радость Пасхи, и наполненные летним солнцем праздники Вознесения и Троицы, и августовскую, предосеннюю глубину Преображения и Успения... Выдумки, обман, миф? Допустим. Но почему же не попытаться понять и сам этот «миф», и стоящий за ним в высшей степени глубокий подход к жизни?

Протопресвитер Александр Шмеман - На пути к Царству: Беседы о праздниках Православной Церкви

М.: Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2021. — 351 с.
ISBN 978-5-7429-1408-2

Протопресвитер Александр Шмеман - На пути к Царству: Беседы о праздниках Православной Церкви - Содержание

КЛЮЧ К СОДЕРЖАНИЮ ВЕРЫ
  • Феномен праздника
  • Просвещение будней
  • Радость восстановленной жизни
  • Прекрасная правда
РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ.
ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ
  • Бессилие, ставшее силой
  • Необходимое поражение
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
  • Новое средоточие
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. НАРАСТАЮЩЕЕ ОЖИДАНИЕ
  • Космическое торжество
  • Весть, обращенная ко мне
  • «Христос раждается»
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
  • Из победы над ложной верой
  • Плод семьи Божией
  • «Мы же — Матерь Деву»
  • «Возсия мирови свет разума»
  • «Отроча младо»
  • Вечно «детский» ответ
  • «И на земли мир»
  • Две власти
БОГОЯВЛЕНИЕ
  • Сплетение тем
  • Обновление твари
  • Самоотождествление, приятие, прообразование
СРЕТЕНИЕ
  • Ожидание встречи
БЛАГОВЕЩЕНИЕ
  • Божественная любовь и человеческая свобода
  • Приятие неба
ПУТЬ И СРЕДСТВО: ВЕЛИКИЙ ПОСТ
  • Начало возврата
  • Первое приглашение
  • Нет суда страшнее
  • Предпостовые воскресенья
  • Ставка на высшее
  • Приступая к подвигу
  • Пробиться сквозь стену
  • Два покаяния
  • Три призыва
  • Вздох об ином
  • Молитва прп. Ефрема Сирина.
  • «Отрицательные» прошения
  • Молитва прп Ефрема Сирина
  • «Положительные» прошения
  • Неделя Крестопоклонная.
  • Перед судом распятой Любви
  • Наше восхождение
  • От Крестопоклонной к Страстной
  • В решающие дни
  • В отсвете Лазаревой субботы и Вербного воскресенья
  • Погружение в тайну
  • Последняя схватка
ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
  • Новое и неслыханное
  • Единственное земное торжество
  • Для мира сего
  • Праздник освобождения
ПАСХА
  • Снова победа над тьмой
  • Три измерения
  • Залог преображения
  • Свидетельствует пасхальная ночь
  • Нестареющие слова
  • Вечное претворение
ПОСЛЕ ПАСХИ
  • Неделя о Фоме. Засвидетельствованное блаженство
  • Неделя жен-мироносиц. Бессмертие любви
  • Неделя жен-мироносиц. Сияющие миру
  • Неделя о расслабленном. Возвращенный Человек
  • Неделя о самаряныне. Ключевые слова
  • Неделя о слепом. Не увидят, не примут
  • Это нельзя выдумать
ВОЗНЕСЕНИЕ
  • Утверждение вертикали
  • К полному одухотворению
  • СВЯТАЯ ПЯТИДЕСЯТНИЦА
  • Ожидая великого утешения
  • Всеобъемлющая мечта
НЕДЕЛЯ ВСЕХ СВЯТЫХ
  • Праздник лучшего
НЕДЕЛЯ ВСЕХ РУССКИХ СВЯТЫХ
  • Незримая связь
  • Подлинная слава
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
  • Нет иного пути
  • «Свет присносущный»
УСПЕНИЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
  • Не разлука, а соединение
  • В сердце Руси
  • Неумирающая красота
«С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!» НОВЫЙ ГОД
  • Намек и предчувствие
  • Пусть приходит оно, будущее!
Views 320
Rating 5.0 / 5
Added 18.11.2021
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

V
Vars 1 year ago

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