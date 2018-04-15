На самом деле это единственный путь к более полному пониманию крещения, его значения в жизни Церкви и в нашей личной христианской жизни. Именно в этом более полном понимании основного таинства христианской веры и христианской жизни мы нуждаемся в наше время, как ни в чем другом.

Почему? Да потому, что, строго говоря, крещение отсутствует в нашей жизни. Конечно, оно все еще признается как самоочевидная необходимость, не вызывающая сомнений. Оно все время совершается в наших церквях и принимается как нечто «само собой разумеющееся». И однако, несмотря на все это, я осмелюсь утверждать, что в действительности оно отсутствует и что в этом «отсутствии» коренится трагедия Церкви в наше время.

Прежде всего, крещение отсутствует в церковной литургии, если под литургией мы будем подразумевать то, что всегда означал термин λειτουργία: общее действо, в котором участвует вся Церковь, то есть вся община. В нашей же жизни крещение, с литургической точки зрения, стало частным семейным делом, совершаемым, как правило, вне общего богослужения Церкви, то есть вне её λειτουργία. В наше время можно годами усердно посещать храм и не присутствовать ни при одном крещении и не знать, как оно совершается.

Исчезнув из общего богослужения, крещение естественным образом исчезает и из нашего благочестия. Христианин прошлого знал, например, что ежегодная Пасха есть празднование его собственного крещения, его вступления в жизнь Воскресшего Христа. Он знал, что в этом акте возрождения и обновления, которым новые члены вводятся в «обновленную жизнь», вновь открывается и подтверждается воскресение Христа. Но теперешний христианин не связывает с крещением ни свою жизнь, ни жизнь Церкви. Он, разумеется, знает, что он был крещен и что крещение есть необходимое условие принадлежности к Церкви. Но это его знание остается абстрактным. Оно не относится к Церкви как к общине, состоящей из тех, кто умер со Христом и кому поэтому дана новая жизнь в Нем. Его благочестие более не связано с крещением, как это было у первых христиан. Крещение перестало быть для него постоянной реальностью и опытом, освящающим всю его жизнь, вечным источником радости и надежды. Это событие зарегистрировано где-то в его свидетельстве о крещении, но отнюдь не в его христианской памяти. И он уже не воспринимает Пасху и Пятидесятницу, Рождество и Крещение Господне и все церковное богослужение в их непосредственной связи с его собственным крещением, как реальности, которые обретают свое значение и действенность в крещении и через него.

Наконец, перестав питать христианское благочестие, крещение явно утратило свою силу формировать наше христианское мировоззрение, то есть наши основные позиции, стремления и решения. В настоящее время не существует христианской философии жизни, которая охватывала бы все сферы нашего существования: семью и работу, историю и социологию, этику и практическую деятельность. Никакой разницы между «ценностями» и «идеалами», принятыми внутри христианского общества и вне его, попросту не существует. Теперешний христианин может быть примерным прихожанином, живя по стандарту и исповедуя философию жизни, которые если не откровенно противоположны христианской вере, то, по крайней мере, не имеют с ней ничего общего.

Христианин прошлого знал не только умом, но и всем своим существом, что, принимая крещение, он вступает в радикально новые отношения со всеми аспектами жизни и с самим «миром», что вместе с верой он получает новое понимание жизни. Крещение было для него отправной точкой, равно как и основанием христианской философии жизни, целиком определяющим его существование, дающим ответы на все вопросы, разрешающим все трудности.

Это основание все еще здесь с нами. Крещение совершается. Но оно перестало пониматься как дверь, ведущая в новую жизнь, и как сила, помогающая бороться за сохранение и рост этой новой жизни в нас.

протопресвитер Александр Шмеман - Водою и Духом; протопресвитер Николай Афанасьев - Вступление в Церковь

М., Православ. Свято-Тихон. гуманитар, ун-т, 2004. - 454 с.

ISBN 5-7429-0033-3

протопресвитер Александр Шмеман - Водою и Духом; протопресвитер Николай Афанасьев - Вступление в Церковь - Содержание

прот. Александр Шмеман - ВОДОЮ И ДУХОМ

перевод И. З. Дьяковой

Предисловие

Введение

Глава 1. ПРИГОТОВЛЕНИЕ К КРЕЩЕНИЮ

1. Значение приготовления

2. Оглашение

3. Изгнание нечистых духов

4. Отречение от сатаны

5. Исповедание верности Христу

6. Исповедание веры

Глава 2. КРЕЩЕНИЕ

1. Таинство воды

2. Освящение воды

3. Молитва священника о себе

4. «И покажи воду сию...»

5. Елей радования

6. «Форма» и «сущность»

7. «Подобием смерти и воскресения Христа»

8. Крещение

Глава 3. ТАИНСТВО СВЯТОГО ДУХА

1. Белая одежда

2. Печать дара Духа Святого

3. Царь

4. Царь Распятый

5. Священник

6. Пророк

7. Святой Дух

Глава 4. ВХОД В ЦАРСТВО

1. Шествие

2. Крещение и Евхаристия

3. Обряды восьмого дня

4. Смывание святого мира

5. Пострижение

Глава 5. ВОЦЕРКОВЛЕНИЕ

1. Ветхое и новое

2. Молитвы первого дня

3. Наречение имени

4. Воцерковление

Заключение

Избранная библиография

прот. Николай Афанасьев - ВСТУПЛЕНИЕ В ЦЕРКОВЬ

Предисловие автора

Глава 1. ТАИНСТВО ВСТУПЛЕНИЯ В ЦЕРКОВЬ

Глава 2. УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ХРИСТИАНСКОЙ ПРОПОВЕДИ

Глава 3. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ТАИНСТВА ПРИЕМА В ЦЕРКОВЬ

Глава 4. «МИРЯНСКОЕ КРЕЩЕНИЕ»

Глава 5. ПОКАЯНИЕ И ВЕРА КАК УСЛОВИЯ ПРИЕМА В ЦЕРКОВЬ

Глава 6. ОГЛАШЕНИЕ

Глава 7. ВОСПРИЕМНИКИ

Глава 8. СВОБОДНОЕ ПРОИЗВОЛЕНИЕ КРЕЩАЮЩИХСЯ

Глава 9. КРЕЩЕНИЕ ДЕТЕЙ

Глава 10. ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА В ЦЕРКОВЬ

Глава 11. ПРИЕМ В ЦЕРКОВЬ ИЗ СХИЗМАТИЧЕСКИХ И ЕРЕТИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ

Глава 12. ВЫХОД ИЗ ЦЕРКВИ

Глава 13. ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЦЕРКОВЬ

Именной указатель

протопресвитер Александр Шмеман - Водою и Духом; протопресвитер Николай Афанасьев - Вступление в Церковь - Глава 12 Выход из церкви

Принадлежность к Церкви не есть только факт духовной жизни, как крещение, но есть сама жизнь в Церкви. Принадлежит к Церкви только тот, кто в ней живет, кто в ней действует и служит в том высоком звании, в которое он был поставлен при приеме в Церковь, а жизнь в Церкви определяется в первую очередь участием в евхаристическом собрании. Крещение совершается ради участия в Евхаристии, а потому, как мы видели, новокрещенный вводится в евхаристическое собрание. Как для новорожденного необходим воздух, чтобы его жизнь могла проявляться и развиваться, так и для новокрещенного необходимо участие в евхаристическом собрании, чтобы могла проявиться его жизнь в Церкви. Само по себе крещение создает только некий потенциал принадлежности к Церкви, осуществление которого зависит от самого крещеного. Крещение открывает двери евхаристического собрания, а следовательно, возможность действительной и активной принадлежности к Церкви. Поэтому она не есть данное, а только заданное. Каждый крещеный должен реализовать потенциал принадлежности к Церкви, который получается им в крещении. Бог через действие Духа вводит крещеного в Церковь, но жизнь в Церкви осуществляется самим крещеным, который напоен для этой жизни тем же Духом. Акту Божьему должен отвечать акт человека. Церковь принадлежит будущему зону: Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас Бог, Который и запечатлел насу и дал залог Духа в сердца наши (2 Кор. 1:21-22). Через крещение Бог утверждает нас «во Христе», помазывает нас для жизни и служения в Церкви, запечатлевает с нами Завет и дает залог Духа. Принадлежа будущему зону, Церковь пребывает в настоящем зоне. Это особое положение Церкви объясняет, почему принадлежность к Церкви может остаться нереализованной. В Церкви и через Церковь каждый верный принадлежит уже новому зону, залог которого он получил, но продолжает пребывать, как и сама Церковь, в настоящем зоне. Равновесие между принадлежностью к будущему зону и пребыванием в настоящем зоне может быть нарушено. Если бы Церковь, принадлежа зону Духа, уже пребывала в этом зоне, то принадлежность к ней была бы данной величиной. Она осуществлялась бы актом Бога, как осуществляется этим актом рождение крещенного для этого мира. Но пребывание Церкви в настоящем зоне делает принадлежность к ней заданной величиной, которая зависит от каждого верного. Получив залог Духа, он может его реализовать в своей жизни в Церкви, но может остаться только с пребыванием в настоящем зоне. Жизнь в Церкви остается неосуществленной, а с ней и неосуществленной принадлежность к Церкви. Чем менее интенсивна жизнь в Церкви, тем интенсивнее становится пребывание в старом зоне. Центр тяжести переносится с Церкви в мир. Домашние Богу (Еф. 2:19) не могут быть житейскими в миру, а житейские не могут быть согражданами святым. Сами по себе Церковь и мир не противостоят друг другу, так как они принадлежат разным планам бытия, но они противостоят в сердце человеческом, так как оно находится в обоих планах бытия.

В современной церковной жизни потенциал принадлежности к Церкви, создаваемый крещением, может остаться вообще неосуществленным. Нередко случается, что крещенный в детстве остается вне евхаристического собрания и не принимает — по своей или не по своей вине — участия в Евхаристии, а следовательно, остается с потенциалом принадлежности к Церкви, который он не осуществил. Не участвуя в Евхаристии, он не живет в Церкви и ей не принадлежит. Он не может быть тем камнем, из которых, по Ерму, строится Церковь [1] . В связи с этим встает мучительный для нашей совести вопрос о тех, кто крещены в религиозном обществе, не имеющем евхаристического собрания. Как могут они осуществить свой потенциал принадлежности к Церкви, полученный ими в крещении? В пределах эмпирической жизни этот вопрос остается без ответа. Для нас достаточно того знания, какое нам дано: рожденный духовно в таинстве крещения пребывает в Церкви через участие в евхаристическом собрании.

Участие в евхаристическом собрании является основным выражением жизни Церкви. Для древнего церковного сознания было совершенно немыслимо добровольное отклонение от участия в Евхаристии. Это участие было не долгом и обязанностью, как это сейчас рассматривается, а радостной потребностью, вызываемой жизнью в Церкви. Все имеющиеся налицо члены местной церкви участвовали в каждом ее евхаристическом собрании. И каждая Евхаристия была собранием всех членов местной церкви, поэтому она была собранием всех на одно и то же (ἐπὶ τὸ αὐτό). Все собирались на «трапезу Господню», и «трапеза Господня» устраивалась для всех. В древней Церкви все были всегда вместе, потому что каждый крещен в «одно тело» и он не может существовать без этого тела. Отдельное «я» не может существовать вне Церкви, так как оно всегда предполагает «мы», без которого «я» не может быть, так как «мы» первичнее «я». Но «мы» есть не агломерат «я», а «тело Христово». Евхаристия есть «мы», в котором состоит каждое «я» и через которое оно существовало в древней Церкви. Евхаристическое собрание в каждой местной церкви было единственным. Рядом с ним не стояло другого собрания. Поэтому оно было всегда собранием всех на одно и то же, хотя, конечно, с самого начала не все члены Церкви могли на нем присутствовать. Были больные, были престарелые, были далеко живущие, были занятые, которые не могли вполне распоряжаться своим временем, были, наконец, рабы. Большинству из них Евхаристические дары относились на дом: «После благодарения предстоятеля и возглашения всего народа так называемые у нас диаконы дают каждому из присутствующих приобщаться хлеба, над которым совершено благодарение, и вина и воды и относят к тем, которые отсутствуют» [2] . Но не было добровольно отсутствующих. Нам сейчас трудно понять тип жизни древней Церкви, так как наша церковная жизнь почти противоположна. Наше самое многочисленное евхаристическое собрание не является собранием всех на одно и то же, так как рядом с ним в одной и той же церкви стоит другое собрание.