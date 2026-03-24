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Шмидт - Как христианство изменило мир

Шмидт - Как христианство изменило мир
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Cultural Studies Art

Шмидт Альвин Дж. - Как христианство изменило мир

Пер. с англ. РО ЕХБ «Посох». — Новосибирск: Посох, 2013. - 399 с.

ISBN 978-5-93958-063-2

Шмидт Альвин Дж. - Как христианство изменило мир – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ Пола Л. Майера

  • Введение: КЕСАРЮ КЕСАРЕВО

  • Глава 1. ЛЮДИ, ПРЕОБРАЖЕННЫЕ ИИСУСОМ ХРИСТОМ

  • Глава 2. ОСВЯЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

  • Глава 3. ХРИСТИАНСТВО ВОЗВЫШАЕТ СЕКСУАЛЬНУЮ НРАВСТВЕННОСТЬ

  • Глава 4. ЖЕНЩИНЫ ОБРЕТАЮТ СВОБОДУ И ДОСТОИНСТВО

  • Глава 5. МИЛОСЕРДИЕ И СОСТРАДАНИЕ: ИХ ХРИСТИАНСКИЕ КОРНИ

  • Глава 6. БОЛЬНИЦЫ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: ИХ ХРИСТИАНСКИЕ КОРНИ

  • Глава 7. ВЛИЯНИЕ ХРИСТИАНСТВА НА ОБРАЗОВАНИЕ

  • Глава 8. ПОЧЕТНОСТЬ ТРУДА И ВАЖНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ

  • Глава 9. РОЛЬ ХРИСТИАНСТВА В НАУКЕ

  • Глава 10. СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ

  • Глава 11. ОТМЕНА РАБОВЛАДЕНИЯ - ХРИСТИАНСКОЕ ДОСТИЖЕНИЕ

  • Глава 12. СЛЕД ХРИСТИАНСТВА В ИСКУССТВЕ И АРХИТЕКТУРЕ

  • Глава 13. ЗВУКИ МУЗЫКИ: ХРИСТИАНСКИЙ РЕЗОНАНС

  • Глава 14. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ: ХРИСТИАНСКОЕ ВЛИЯНИЕ

  • Глава 15. ВЛИЯНИЕ ХРИСТИАНСТВА НА КУЛЬТУРУ: ПРАЗДНИКИ, ЯЗЫК, СИМВОЛЫ, ВЫРАЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

В. АЛЕКСЕЕВ. ХРИСТИАНСТВО И ВОЗНИКНОВЕНИЕ НАУКИ

ПРИМЕЧАНИЯ

Views 38
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Added 24.03.2026
Author brat christifid
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Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 days ago
Благодарю.

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