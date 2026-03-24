Шмидт - Как христианство изменило мир
Шмидт Альвин Дж. - Как христианство изменило мир
Пер. с англ. РО ЕХБ «Посох». — Новосибирск: Посох, 2013. - 399 с.
ISBN 978-5-93958-063-2
Шмидт Альвин Дж. - Как христианство изменило мир – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ Пола Л. Майера
Введение: КЕСАРЮ КЕСАРЕВО
Глава 1. ЛЮДИ, ПРЕОБРАЖЕННЫЕ ИИСУСОМ ХРИСТОМ
Глава 2. ОСВЯЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
Глава 3. ХРИСТИАНСТВО ВОЗВЫШАЕТ СЕКСУАЛЬНУЮ НРАВСТВЕННОСТЬ
Глава 4. ЖЕНЩИНЫ ОБРЕТАЮТ СВОБОДУ И ДОСТОИНСТВО
Глава 5. МИЛОСЕРДИЕ И СОСТРАДАНИЕ: ИХ ХРИСТИАНСКИЕ КОРНИ
Глава 6. БОЛЬНИЦЫ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: ИХ ХРИСТИАНСКИЕ КОРНИ
Глава 7. ВЛИЯНИЕ ХРИСТИАНСТВА НА ОБРАЗОВАНИЕ
Глава 8. ПОЧЕТНОСТЬ ТРУДА И ВАЖНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ
Глава 9. РОЛЬ ХРИСТИАНСТВА В НАУКЕ
Глава 10. СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ
Глава 11. ОТМЕНА РАБОВЛАДЕНИЯ - ХРИСТИАНСКОЕ ДОСТИЖЕНИЕ
Глава 12. СЛЕД ХРИСТИАНСТВА В ИСКУССТВЕ И АРХИТЕКТУРЕ
Глава 13. ЗВУКИ МУЗЫКИ: ХРИСТИАНСКИЙ РЕЗОНАНС
Глава 14. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ: ХРИСТИАНСКОЕ ВЛИЯНИЕ
Глава 15. ВЛИЯНИЕ ХРИСТИАНСТВА НА КУЛЬТУРУ: ПРАЗДНИКИ, ЯЗЫК, СИМВОЛЫ, ВЫРАЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ
В. АЛЕКСЕЕВ. ХРИСТИАНСТВО И ВОЗНИКНОВЕНИЕ НАУКИ
ПРИМЕЧАНИЯ
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