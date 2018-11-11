Учебное пособие посвящено средневековой западноевропейской философии — одному из важных и занимательных этапов в истории мысли, без понимания которого сложно не только разобраться в последующем — от Декарта до наших дней — развитии философии, но и сформировать более адекватное представление о процессах, происходящих в современном мире. Сейчас, в первое десятилетие XXI в., когда обострившиеся религиозные, межнациональные, геополитические, экономические противоречия свидетельствуют о кризисе современной цивилизации, поиск ответов на социальные вызовы усиливает интерес к ее истокам и традиционным ценностям, в том числе рожденным эпохой Средних веков.

Средневековая интеллектуальная и духовная культура, неотъемлемой частью которой является философия христианского Запада, создала (или переосмыслила унаследованные от античной традиции) культурные «коды» и универсалии, философские принципы и понятия, образы и парадигмы мышления, которые легли в основу новоевропейского мировоззрения и продолжают оказывать — замечаем мы это или нет — влияние на нашу жизнь.

Дмитрий Шмонин - Философия западноевропейского Средневековья - Учебное пособие

— СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. —299 с.

ISBN 5-288-03604-7

Дмитрий Шмонин - Философия западноевропейского Средневековья - Учебное пособие - Содержание

Глава 1. Латинская патристика: вечернее начало

Глава 2. Провиденциальная история и средневековое умозрение

Глава 3. Гностическая ветвь в философской культуре

Глава 4. Формирование схоластического дискурса: историческая перспектива

Глава 5. Основоположения схоластического дискурса: проблемы и понятия средневековой мысли XIII—XIV вв.

Глава 6. «Схоластический ренессанс» XVI столетия: вторая схоластика

Глава 7. На пороге Нового времени: Франсиско Суарес (1548—1617) и завершение средневековой схоластики

Рекомендуемая литература

Дмитрий Шмонин - Философия западноевропейского Средневековья - Учебное пособие - Введение

Когда речь идет об описании динамичного и разнообразного историко-философского процесса, всякие попытки строгой рубрикации и периодизации неизбежно наталкиваются на неувязки и противоречия. Учитывая это, авторы пособия среди различных подходов к порядку изложения избрали проблемно-исторический, в котором на первый план выходят ключевые понятия и темы средневековых дискуссий, особенно те из них, которые не утратили своей актуальности и в нашу переломную эпоху.

Такой подход требует некоторых предварительных замечаний относительно хронологических рамок и специфических черт средневековой западноевропейской философии. Этапы в истории философии далеко не всегда совпадают по времени с эпохами в социальной истории. Это касается и хронологических рамок философской мысли Средних веков.