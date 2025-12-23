Шнайдер — ...и они пошли за Ним
Более ста лет прошло с начала Первой мировой войны, которая началась в начале августа 1914 года и закончилась в ноябре 1918 года. Вследствии этой войны были разрушены четыре мировые империи — Российская, Германская, Австро-Венгерская, Османская, и на карте мира появились новые государства — Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехословакия, Венгрия и другие.
Историк Н. Жданов писал о Первой мировой войне: «Явив миру невиданные картины гибели и разрушения, покрыв поля Европы холмами человеческих тел и потоками человеческой крови и сиротских слез, разгоревшаяся война, захватывая все новые и новые государства, превратилась в беспримерный мировой пожар, распространившийся на все великие державы мира». Первая мировая война была очень жестокой: впервые в истории была использована новая военная техника, оружие, аэропланы, танки, химическое оружие — отравляющие газы... Из-за этой катастрофы погибло 10 миллионов людей, 20 миллионов были ранены или искалечены, 6 миллионов попали в плен и находились в концентрационных лагерях. Любая война несет в себе разрушение, смерть и как следствие — ненависть между народами, страх, голод, болезни, множество сирот и вдов, миллионы беженцев и военнопленных...
В ноябре 1918 года был подписан мирный договор. Закончилась Первая мировая война, однако на территории бывшей Российской империи с 1918 года бушевала гражданская война, в которой новая власть Советов воевала с белогвардейскими армиями Колчака, Деникина, Врангеля и другими.
Иван Шнайдер - ...и они пошли за Ним - История евангелизации российских военнопленных в германских лагерях (1914-1921 годы) и русской диаспоры в Берлине (1918-1933 годы)
Штайнхаген: Samenkorn, 2023. — 229 с., 107 илл., 1 карта.
ISBN 978-3-86203-318-8
Иван Шнайдер — ...и они пошли за Ним — Содержание
- Предисловие
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Часть 1. Евангелие для военнопленных
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Глава 1. Евангельские верующие и война
- Война и пленные
- Лагеря для военнопленных
- Помощь с Родины
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Глава 2. Духовные потребности военнопленных
- Солдатская миссия Дюссельдорфа
- Христианское Трактатное общество
- В.А. Фетлер и К.А. Моден
- Русско-украинский союз баптистов США
- Миссия «Юго-Восток-Европа»
- Американский союз молодых людей
- Библейская школа Берлин-Виденест
- Василий Григорьевич Лозовой
- Миссия «Свет Востоку»
- Издательская деятельность
- Библейские курсы в лагерях
- Съезд представителей лагерных общин военнопленных
- Где и как проводились библейские курсы
- Библейская школа Вернигероде
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Глава 3. Работа в лагерях для военнопленных
- Образование лагерных общин
- Зальцведель
- Минден
- Шнайдемюль
- Нейхаммер
- Вецлар
- Хамельн
- Кведлинбург
- Чигалейчик Павел Игнатьевич
- Шпрингхирш
- Целле
- Лагерь Бютов
- Сольтау
- Губен
- Список лагерей
- Список верующих военнопленных
- Уверовавшие офицеры
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Глава 4. Возвращение домой
- В порту Щецина
- Последнее служение Василия Лозового
- В новой России
- Духовный хлеб
- Глава 1. Евангельские верующие и война
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Часть 2. Среди русской диаспоры в Берлине 1918-1933 гг.
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Глава 1. Работа в лагерях для беженцев
- Шведские друзья
- Работа в Берлине
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Глава 2. Берлинская русская община евангельских христиан
- Хор, евангелизация и граммофонные пластинки
- Рудольф Константинович Фогель
- ЗОВСЕХ
- Русское миссионерское общество в Берлине
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Глава 3. Биографические очерки
- 1. Встреча в Берлине (Миссионер Франц Боннке, Проповедник Давид Беккер)
- 2. Дело их душ (Иоганнес Свенссон, Ларс Эрик Хёгберг, Сергей Александрович Аргамаков, Любовь к родине, Иван Иудович Моторин, Яков Иванович Крекер, Граф Константин Константинович фон дер Пален, Вальтер Людвигович Жак, Фёдор Мосалков, Иоганн-Гергард Леманн, Генрих Абрамович Реймер, Бонислав Спалек, Давид Беккер)
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Глава 4. В плену и все-таки свободен
- Большевики в лагерере Мерзебург
- Заблуждения в Кведлинбурге
- Добрая молва о баптистах в Зальцведеле
- Славное крещение в Везере у Миндена
- Глава 1. Работа в лагерях для беженцев
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Приложения
- Члены Берлинской русской общины Евангельских христиан
- Список военнопленных, умерших в лагере Кведлинбург
- Список военнопленных из лазарета лагеря Губен
- Библиография (Использованная литература на немецком языке, Архивы)
- Сокращения
- Иллюстрации / фотографии
- Именной указатель
- Географический указатель
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