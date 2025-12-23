Более ста лет прошло с начала Первой мировой войны, которая началась в начале августа 1914 года и закончилась в ноябре 1918 года. Вследствии этой войны были разрушены четыре мировые империи — Российская, Германская, Австро-Венгерская, Османская, и на карте мира появились новые государства — Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехословакия, Венгрия и другие.

Историк Н. Жданов писал о Первой мировой войне: «Явив миру невиданные картины гибели и разрушения, покрыв поля Европы холмами человеческих тел и потоками человеческой крови и сиротских слез, разгоревшаяся война, захватывая все новые и новые государства, превратилась в беспримерный мировой пожар, распространившийся на все великие державы мира». Первая мировая война была очень жестокой: впервые в истории была использована новая военная техника, оружие, аэропланы, танки, химическое оружие — отравляющие газы... Из-за этой катастрофы погибло 10 миллионов людей, 20 миллионов были ранены или искалечены, 6 миллионов попали в плен и находились в концентрационных лагерях. Любая война несет в себе разрушение, смерть и как следствие — ненависть между народами, страх, голод, болезни, множество сирот и вдов, миллионы беженцев и военнопленных...

В ноябре 1918 года был подписан мирный договор. Закончилась Первая мировая война, однако на территории бывшей Российской империи с 1918 года бушевала гражданская война, в которой новая власть Советов воевала с белогвардейскими армиями Колчака, Деникина, Врангеля и другими.

Иван Шнайдер - ...и они пошли за Ним - История евангелизации российских военнопленных в германских лагерях (1914-1921 годы) и русской диаспоры в Берлине (1918-1933 годы)

Штайнхаген: Samenkorn, 2023. — 229 с., 107 илл., 1 карта.

ISBN 978-3-86203-318-8

Иван Шнайдер — ...и они пошли за Ним — Содержание