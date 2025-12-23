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Шнайдер — ...и они пошли за Ним

Иван Шнайдер — ...и они пошли за Ним
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, History

Более ста лет прошло с начала Первой мировой войны, которая началась в начале августа 1914 года и закончилась в ноябре 1918 года. Вследствии этой войны были разрушены четыре мировые империи — Российская, Германская, Австро-Венгерская, Османская, и на карте мира появились новые государства — Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехословакия, Венгрия и другие.

Историк Н. Жданов писал о Первой мировой войне: «Явив миру невиданные картины гибели и разрушения, покрыв поля Европы холмами человеческих тел и потоками человеческой крови и сиротских слез, разгоревшаяся война, захватывая все новые и новые государства, превратилась в беспримерный мировой пожар, распространившийся на все великие державы мира». Первая мировая война была очень жестокой: впервые в истории была использована новая военная техника, оружие, аэропланы, танки, химическое оружие — отравляющие газы... Из-за этой катастрофы погибло 10 миллионов людей, 20 миллионов были ранены или искалечены, 6 миллионов попали в плен и находились в концентрационных лагерях. Любая война несет в себе разрушение, смерть и как следствие — ненависть между народами, страх, голод, болезни, множество сирот и вдов, миллионы беженцев и военнопленных...

В ноябре 1918 года был подписан мирный договор. Закончилась Первая мировая война, однако на территории бывшей Российской империи с 1918 года бушевала гражданская война, в которой новая власть Советов воевала с белогвардейскими армиями Колчака, Деникина, Врангеля и другими.

Иван Шнайдер - ...и они пошли за Ним - История евангелизации российских военнопленных в германских лагерях (1914-1921 годы) и русской диаспоры в Берлине (1918-1933 годы)

Штайнхаген: Samenkorn, 2023. — 229 с., 107 илл., 1 карта.
ISBN 978-3-86203-318-8

Иван Шнайдер — ...и они пошли за Ним — Содержание

  • Предисловие
  • Часть 1. Евангелие для военнопленных
    • Глава 1. Евангельские верующие и война
      • Война и пленные
      • Лагеря для военнопленных
      • Помощь с Родины
    • Глава 2. Духовные потребности военнопленных
      • Солдатская миссия Дюссельдорфа
      • Христианское Трактатное общество
      • В.А. Фетлер и К.А. Моден
      • Русско-украинский союз баптистов США
      • Миссия «Юго-Восток-Европа»
      • Американский союз молодых людей
      • Библейская школа Берлин-Виденест
      • Василий Григорьевич Лозовой
      • Миссия «Свет Востоку»
      • Издательская деятельность
      • Библейские курсы в лагерях
      • Съезд представителей лагерных общин военнопленных
      • Где и как проводились библейские курсы
      • Библейская школа Вернигероде
    • Глава 3. Работа в лагерях для военнопленных
      • Образование лагерных общин
      • Зальцведель
      • Минден
      • Шнайдемюль
      • Нейхаммер
      • Вецлар
      • Хамельн
      • Кведлинбург
      • Чигалейчик Павел Игнатьевич
      • Шпрингхирш
      • Целле
      • Лагерь Бютов
      • Сольтау
      • Губен
      • Список лагерей
      • Список верующих военнопленных
      • Уверовавшие офицеры
    • Глава 4. Возвращение домой
      • В порту Щецина
      • Последнее служение Василия Лозового
      • В новой России
      • Духовный хлеб
  • Часть 2. Среди русской диаспоры в Берлине 1918-1933 гг.
    • Глава 1. Работа в лагерях для беженцев
      • Шведские друзья
      • Работа в Берлине
    • Глава 2. Берлинская русская община евангельских христиан
      • Хор, евангелизация и граммофонные пластинки
      • Рудольф Константинович Фогель
      • ЗОВСЕХ
      • Русское миссионерское общество в Берлине
    • Глава 3. Биографические очерки
      • 1. Встреча в Берлине (Миссионер Франц Боннке, Проповедник Давид Беккер)
      • 2. Дело их душ (Иоганнес Свенссон, Ларс Эрик Хёгберг, Сергей Александрович Аргамаков, Любовь к родине, Иван Иудович Моторин, Яков Иванович Крекер, Граф Константин Константинович фон дер Пален, Вальтер Людвигович Жак, Фёдор Мосалков, Иоганн-Гергард Леманн, Генрих Абрамович Реймер, Бонислав Спалек, Давид Беккер)
    • Глава 4. В плену и все-таки свободен
      • Большевики в лагерере Мерзебург
      • Заблуждения в Кведлинбурге
      • Добрая молва о баптистах в Зальцведеле
      • Славное крещение в Везере у Миндена
  • Приложения
    • Члены Берлинской русской общины Евангельских христиан
    • Список военнопленных, умерших в лагере Кведлинбург
    • Список военнопленных из лазарета лагеря Губен
  • Библиография (Использованная литература на немецком языке, Архивы)
  • Сокращения
  • Иллюстрации / фотографии
  • Именной указатель
  • Географический указатель
Views 390
Rating 5.0 / 5
Added 23.12.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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